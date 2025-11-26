Kiều bào về nước trồng răng implant dịp cận tết tại SGC

Nhiều kiều bào chọn trồng răng tại Nha khoa SGC vì vị trí thuận tiện, trang thiết bị, công nghệ hiện đại, dịch vụ đưa đón tận nơi...

Nha Khoa SGC tọa lạc tại 34 Hồ Biểu Chánh, phường Phú Nhuận, TP HCM, gần sân bay Tân Sơn Nhất và các quận trung tâm, thuận tiện cho kiều bào di chuyển vui chơi và thăm gia đình. Không gian sảnh chờ tại Sai Gon City Dental được chăm chút để tạo cảm giác thoải mái từ trải nghiệm đầu tiên cho khách hàng và cả người thân.

Không gian sảnh chờ tại SGC. Ảnh: SGC

Phòng khám được đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại gồm máy chụp CT Conebeam, máy Scan 3D, hệ thống vô trùng dụng cụ chuẩn quốc tế, cùng các thiết bị hỗ trợ phẫu thuật implant chuyên sâu.

Bên cạnh đó là hệ thống phòng điều trị chuyên biệt gồm phòng chuyên sứ, phòng cấy ghép implant, phòng vô trùng và phòng labo kỹ thuật cao. "Sự đồng bộ này giúp đáp ứng những yêu cầu khắt khe của các ca phục hình răng sứ và implant, mang đến kết quả thẩm mỹ và độ bền tối ưu cho khách hàng", đại diện nha khoa cho hay.

Về công nghệ, nha khoa SGC ứng dụng công nghệ cấy ghép implant DSG ít xâm lấn, hỗ trợ định vị chính xác vị trí đặt trụ, rút ngắn thời gian lành thương và giảm nguy cơ biến chứng sau phẫu thuật. Quy trình được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ có kinh nghiệm, đã xử lý nhiều ca cấy ghép từ đơn giản đến phức tạp, góp phần nâng tỷ lệ phục hình thành công tại nha khoa lên mức ổn định trong lĩnh vực implant.

Ngoài ra, phòng khám sở hữu phòng labo ngay tại cơ sở, giúp rút ngắn thời gian hoàn thiện răng. Với khách hàng ở xa, đặc biệt là kiều bào có thời gian lưu trú ngắn, yếu tố này giúp linh hoạt trong việc bố trí lịch điều trị, hạn chế số lần quay lại và tối ưu chi phí, đồng thời tạo thuận lợi cho việc sắp xếp các kế hoạch cá nhân.

Bác sĩ thăm khám răng cho bệnh nhân. Ảnh: SGC

Anh Dũng, kiều bào Mỹ cho biết, chi phí trồng răng implant ở Việt Nam chỉ bằng khoảng một phần ba so với tại Mỹ, thời gian thực hiện cũng nhanh. Tại SGC, ảnh Dũng cảm nhận tay nghề bác sĩ tốt, quá trình cắm implant hầu như không đau. "Nếu biết sớm, tôi đã làm từ trước để tránh tình trạng mất răng lâu khiến xương tiêu, ăn uống khó khăn", anh Dũng nói.

Phòng khám triển khai các dịch vụ hỗ trợ kiều bào nhằm giúp quá trình điều trị implant thuận lợi. Ảnh: SGC

Với phương châm "Tận tâm - uy tín - trách nhiệm", nha khoa hướng đến đảm bảo chất lượng chuyên môn và mang lại cho khách hàng trải nghiệm thoải mái, cùng chính sách bảo hành rõ ràng cho từng dịch vụ. Dịp cận Tết, thời điểm nhiều kiều bào về nước, phòng khám triển khai các hỗ trợ nhằm giúp quá trình điều trị implant thuận tiện và tiết kiệm hơn, gồm: đưa đón tại sân bay, bến xe; hỗ trợ chi phí di chuyển và lưu trú tại khách sạn; chụp CT Conebeam miễn phí; thăm khám và tư vấn phác đồ điều trị cá nhân hóa không tính phí.

"Những hỗ trợ này thể hiện cam kết của nha khoa SGC trong việc mang lại cho khách hàng không chỉ kết quả điều trị mà còn cảm giác được đón tiếp và chăm sóc chu đáo khi trở về quê hương", đại diện phòng khám cho hay.

Thế Đan