Kiều bào chọn Nha khoa SGC trong các ca implant phức tạp

Nhiều kiều bào Việt trở về nước, chọn Nha khoa SGC điều trị implant vì tin tưởng chuyên môn xử lý ca phức tạp, quy trình an toàn và chi phí minh bạch.

Ông Trần Minh Hùng, một Việt kiều sinh sống tại Australia hơn 20 năm, quyết định trở về Việt Nam điều trị implant sau nhiều năm gặp khó khăn trong ăn nhai do mất răng hàm. Trước đó, ông từng tham khảo chi phí và phương án điều trị tại nước ngoài nhưng lo ngại về thời gian kéo dài và chi phí cao đối với các ca implant phức tạp.

Qua giới thiệu của người thân, ông lựa chọn Nha khoa SGC để thăm khám và lập kế hoạch điều trị trong thời gian ngắn ngày về nước.

"Tôi quan tâm nhất là mức độ an toàn và khả năng xử lý các ca phức tạp. Thế nên, tôi ưu tiên nha khoa nào tư vấn rõ ràng, giải thích từng bước điều trị và chi phí từ đầu. Cân nhắc cả chi phí đi lại và điều trị, tôi quyết định làm tại Việt Nam", ông nói.

Theo đại diện Nha khoa SGC, với nhóm khách hàng là kiều bào, việc lên kế hoạch điều trị và tài chính đóng vai trò quan trọng. Đơn vị này áp dụng chính sách chi phí minh bạch, công khai giá cho từng dịch vụ và vật liệu như trụ implant, mão sứ. Mọi khoản chi phí đều được trao đổi, thống nhất với khách hàng trước khi điều trị, hạn chế phát sinh ngoài dự kiến.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ kiều bào trong thời gian lưu trú tại Việt Nam, Nha khoa SGC triển khai dịch vụ hỗ trợ đưa đón sân bay và khách sạn trong suốt quá trình điều trị. Theo đơn vị này, giải pháp nhằm giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí di chuyển và yên tâm tập trung vào quá trình phục hồi răng miệng.

Trong bối cảnh nhu cầu phục hồi răng mất ngày càng gia tăng, cấy ghép implant là giải pháp tối ưu nhờ khả năng khôi phục chức năng ăn nhai, đảm bảo tính thẩm mỹ và độ bền lâu dài. Tuy nhiên, để ca cấy ghép đạt hiệu quả, yếu tố then chốt không chỉ nằm ở công nghệ và vật liệu mà còn ở trình độ chuyên môn của bác sĩ thực hiện.

Nha khoa SGC cho biết, đơn vị sở hữu đội ngũ bác sĩ được đào tạo chính quy, có chứng chỉ chuyên sâu trong lĩnh vực cấy ghép implant và phục hình răng. Thực tế, nhiều trường hợp phức tạp như tiêu xương hàm, hạ thấp xoang hàm trên hoặc mất răng toàn hàm đã được tiếp nhận và điều trị tại đây.

Chia sẻ về quy trình điều trị, bác sĩ Nguyễn Trung Khánh, đại diện chuyên môn của Nha khoa SGC, cho biết mỗi bệnh nhân đều được thăm khám và đánh giá tổng thể trước khi chỉ định cấy ghép implant. Việc xây dựng phác đồ điều trị dựa trên tình trạng sức khỏe, mức độ mất răng, chất lượng xương hàm và các yếu tố liên quan nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả lâu dài. Trong những trường hợp chưa đủ điều kiện sức khỏe, bác sĩ sẽ tư vấn các giải pháp thay thế phù hợp thay vì tiến hành điều trị ngay, giúp bệnh nhân có thể phục hồi chức năng ăn nhai an toàn, hiệu quả và bền vững.

"Yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu trong toàn bộ quá trình điều trị, từ khâu thăm khám đến theo dõi sau can thiệp", bác sĩ Khánh nhấn mạnh.

Mỗi khách hàng được xây dựng quy trình riêng, tuân thủ các tiêu chuẩn chuyên môn và quy định y tế, nhằm mang lại hiệu quả điều trị ổn định và bền vững.

Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu phục hình toàn diện, Nha khoa SGC thường áp dụng các kỹ thuật chuyên sâu như nâng xoang, cấy ghép All-on-4, All-on-6. Đồng thời, đơn vị ứng dụng công nghệ chẩn đoán hình ảnh 3D và phẫu thuật dẫn đường, giúp bác sĩ xác định chính xác vị trí đặt implant, tối ưu khả năng tích hợp xương và độ bền của phục hình.

