Kiều bào chọn Global Smiles chăm sóc răng dịp cuối năm

Global Smiles thu hút kiều bào về nước điều trị nha khoa nhờ công nghệ hiện đại, đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và dịch vụ chăm sóc toàn diện, đồng bộ.

Anh Nguyễn Minh Khoa, kỹ sư người Việt sống tại California (Mỹ) hơn 10 năm, cho biết anh đã quyết định bay về Việt Nam để làm răng sứ toàn hàm tại Global Smiles sau khi tham khảo nhiều phòng khám ở Mỹ. "Chi phí làm răng ở Mỹ rất cao, trong khi chất lượng dịch vụ tại Việt Nam không thua kém. Quan trọng hơn, tôi được tư vấn kỹ và minh bạch về quy trình", anh Khoa chia sẻ.

Theo thống kê của Global Smiles, số lượng kiều bào về nước sử dụng dịch vụ nha khoa trong năm 2025 tăng gần 40% so với năm trước. Điều này đến từ sự phát triển của ngành nha khoa Việt Nam với công nghệ tiên tiến và chi phí hợp lý.

Minh bạch từ khâu tư vấn đến điều trị

Một trong những lo ngại lớn nhất của bệnh nhân khi làm răng là không biết rõ về chất liệu và quy trình. Tại Global Smiles, vấn đề này được giải quyết thông qua hệ thống quản lý minh bạch.

Bác sĩ Hồ Vĩnh Lượng, bác sĩ chuyên khoa tại phòng khám, cho biết: "Với răng sứ, chúng tôi cho phép khách hàng được ký xác nhận trên phôi sứ trước khi chế tác. Đây là cam kết về tính minh bạch mà chúng tôi luôn thực hiện".

Khách hàng Global Smiles ký tên trực tiếp lên phôi sứ. Ảnh: Global Smiles Dental

Mỗi bệnh nhân sau khi hoàn thành điều trị sẽ nhận thẻ bảo hành điện tử với mã QR, cho phép tra cứu đầy đủ thông tin về loại vật liệu đã sử dụng, thời gian bảo hành và lịch sử điều trị. Hệ thống này giúp bệnh nhân yên tâm, đặc biệt là những người sống ở nước ngoài.

Công nghệ quốc tế

Global Smiles đầu tư hàng tỷ đồng vào trang thiết bị y tế hiện đại. Nha khoa sở hữu máy chụp CT 3D Cone Beam thế hệ mới, giúp đánh giá chính xác cấu trúc xương hàm, dây thần kinh và xoang hàm trước khi lập kế hoạch phẫu thuật.

Hệ thống máy chụp CT 3D Cone Beam hiện đại. Ảnh: Global Smiles Dental

Ngoài ra, phòng khám còn áp dụng công nghệ Bio Slim cho răng sứ cho phép làm răng sứ siêu mỏng dưới 0,5 mm, bảo tồn tối đa cấu trúc răng thật mà vẫn đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ.

Dịch vụ toàn diện

Hiểu rõ nhu cầu của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, phòng khám xây dựng gói dịch vụ chăm sóc toàn diện. Ngay từ khi còn ở nước ngoài, bệnh nhân có thể tư vấn trực tuyến qua Zalo, WhatsApp, nhận báo giá chi tiết và lộ trình điều trị cụ thể.

Nhân viên sắp xếp lịch và hỗ trợ khách hàng kiều bào. Ảnh: Global Smiles Dental

Dịch vụ đón tiễn sân bay miễn phí, hỗ trợ khách sạn và sắp xếp lịch điều trị linh hoạt là những điểm cộng giúp Global Smiles thu hút kiều bào.

Đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm

Bác sĩ Nguyễn David, bác sĩ đa khoa người Việt tại Toronto (Canada), sau khi điều trị tại Global Smiles, nhận xét: "Là một đồng nghiệp, tôi đánh giá cao năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ ở đây. Họ không chỉ giỏi về kỹ thuật mà còn có cách tiếp cận bệnh nhân chuyên nghiệp. Quy trình phân tích trên CT 3D và lập kế hoạch điều trị đều đạt tiêu chuẩn quốc tế".

Đội ngũ bác sĩ tại Global Smiles đều có trên 10-15 năm kinh nghiệm lâm sàng, nhiều người từng học tập và làm việc tại các nước phát triển. Các bác sĩ chuyên sâu về implant, phục hồi răng phức tạp và thẩm mỹ nha khoa, thường xuyên cập nhật kiến thức qua các khóa đào tạo quốc tế.

Dịp cuối năm với kỳ nghỉ lễ kéo dài là thời điểm phù hợp để kiều bào về nước chăm sóc sức khỏe răng miệng. Thời gian hai, ba tuần đủ để hoàn thành hầu hết liệu trình như cấy implant giai đoạn đầu, làm răng sứ hoặc điều trị nội nha.

Phòng khám hiện triển khai chương trình ưu đãi cuối năm dành cho kiều bào, bao gồm miễn phí đón tiễn sân bay, chụp CT 3D, tư vấn với bác sĩ chuyên khoa, giảm 50 - 60% chi phí điều trị.

Với hơn 10 năm hoạt động và số lượng lớn ca điều trị, Global Smiles được nhiều kiều bào lựa chọn khi về Việt Nam chăm sóc răng miệng. Đơn vị này cho biết định hướng cung cấp dịch vụ theo chuẩn quốc tế, chú trọng minh bạch quy trình và đồng hành cùng bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị.

Thế Đan