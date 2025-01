Kiệt sức vì tắc đường về quê

Tất cả tài xế công nghệ đều hủy cuốc, xe buýt không thể di chuyển bởi tắc đường trầm trọng, Thu Thảo, 25 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội quyết định tự chạy xe máy về quê.

Thảo nói phải về trong ngày 24/1 (25 Tết) do hôm sau gia đình có việc quan trọng. Ban đầu, cô định đặt xe công nghệ ra bến cách nhà chừng 10 km rồi bắt xe khách. Nhưng các tài xế đồng loạt tắt ứng dụng hoặc nhận cuốc rồi hủy dù giá cước đã tăng hơn gấp đôi, đến 200.000 đồng.

Cô gái 25 tuổi quyết định buộc chặt vali, balo lên yên sau xe máy, phía trước đặt bó tuyết mai và chạy xe về Nam Định, cách Hà Nội gần 100 km.

Thay vì hai tiếng di chuyển từ nội thành ra đến quốc lộ 5B, Thảo tốn bốn tiếng. Tất cả các tuyến đường từ Láng đi Nguyễn Thái Học (quận Đống Đa) - Hoàng Diệu (quận Ba Đình) - cầu Chương Dương (quận Hoàn Kiếm) - Nguyễn Văn Linh (quận Long Biên) đều ùn tắc kéo dài. Trung bình tại mỗi nút giao cô phải chờ hai, ba nhịp đèn đỏ.

Xuất phát từ 10h nhưng hơn 14h, cô gái mới ra khỏi Hà Nội. Thảo ước tính cần ít nhất ba tiếng nữa mới về đến nhà với điều kiện không tắc đường thêm lần nào nữa.

"Chỉ cần gặp một lần tắc đường nữa là tôi kiệt sức hoàn toàn", Thảo nói.

Ùn tắc kéo dài tại đường Trường Chinh, đoạn giao với Giải phóng khiến nhiều người chờ ba, bốn nhịp đèn đỏ mới được vượt, trưa 24/1. Ảnh: Nga Thanh

Khảo sát của VnExpress từ trưa 24/1, lượng người di chuyển ra các bến xe và cửa ngõ tại Hà Nội tăng mạnh. Tình trạng ùn ứ kéo dài trong nhiều giờ diễn ra tại nút giao Khuất Duy Tiến, đường Vành đai 3 trên cao (đoạn qua ngã tư Nguyễn Xiển) hay nút giao từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình. Nhiều tài xế chạy xe công nghệ nói đã tắt app, không nhận chở khách bởi di chuyển khó khăn. Một số đơn vị vận tải cung cấp dịch vụ đón trả tận nhà liên tục bị trễ giờ hẹn với khách. Tình trạng xe khách bị chậm chuyến, lùi giờ xuất phát đã xảy ra.

Anh Tuấn Huy, tài xế xe công nghệ ở quận Hoàng Mai, nói ngày thường đã ùn tắc. Nay đúng dịp người dân về quê đón Tết khiến giao thông ngày càng tệ. Những năm trước, người đàn ông 34 tuổi chạy xe công nghệ từ 5h đến nửa đêm, thu nhập vài triệu đồng. Nhưng năm nay thu nhập chỉ còn bằng nửa, thậm chí 1/3 trước đây bởi tắc đường, không thể di chuyển.

Tại TP HCM, tối 23/1, Phương Nhi bắt xe từ quận 7 ra sân bay Tân Sơn Nhất về Nghệ An. Phòng trọ cách sân bay 15 km, ngày thường đi mất 30 phút nhưng nay cô di chuyển hơn hai tiếng.

Nhi gọi taxi từ 19h (4 tiếng trước giờ bay) nhưng không có người nhận. Sau gần một tiếng bật đồng thời hai ứng dụng gọi xe, cô may mắn được một tài xế nhận chở, dù giá tăng gấp đôi ngày thường.

Nhi tới sân bay lúc 21h, sau tiếp tục xếp hàng cả tiếng để được check-in và ký gửi. Tình trạng thừa người thiếu ghế ở phòng chờ buộc cô và nhiều hành khách chấp nhận ngồi bệt xuống sảnh sân bay để nghỉ ngơi.

"Năm ngoái bị nhồi nhét trên xe khách, tôi nghĩ đi máy bay sẽ đỡ tắc hơn nhưng với tình trạng hiện nay thì đi kiểu gì cũng tắc, khổ mỗi người lao động xa quê", Nhi nói.

Hành khách ngồi la liệt trong khu vực nhà chờ của sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM, tối 23/1. Ảnh: Phương Nhi

Anh Lê Hiển, 50 tuổi, tài xế xe khách tuyến TP HCM - Nghệ An, cho biết sau 15 tháng Chạp, nhu cầu di chuyển về quê của người dân tăng cao. Những năm trước chỉ ùn tắc ở một số nút giao thông tại cửa ngõ thành phố, nay tắc ở mọi nơi.

Trước đây xe chạy về đến Nghệ An trong 20-25 tiếng thì nay phải 30-35 tiếng do tắc. Tình trạng này khiến khách ngồi trên xe than mệt, tài xế cũng uể oải vì thời gian di chuyển lâu. Nhưng anh Hiển nói không có cách giải quyết bởi đây là tình trạng chung của các nhà xe.

Người dân xuống đường giải lao trên cao tốc Vĩnh Hảo - Cam Lâm (đoạn qua Bình Thuận) ngày 23/1 do ùn tắc kéo dài, các xe không thể di chuyển. Ảnh: Công Thực

Không chỉ người về quê ăn Tết kiệt sức, người đi làm cũng mệt mỏi khi ùn tắc kéo dài. Trưa 24/1, cao tốc Vĩnh Hảo - Cam Lâm qua Bình Thuận và cầu Rạch Miễu nối Tiền Giang với Bến Tre ùn tắc khi dòng xe đổ về quê ăn Tết.

Anh Trương Công Thực, 32 tuổi, tài xế xe tải tuyến Bình Dương - Hà Nội kể khoảng một tuần nay lượng người từ miền Nam về các tỉnh ăn Tết tăng khiến nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng.

Trước tháng 1/2025, anh chạy 36-42 tiếng từ Bình Dương ra Hà Nội. Trong trường hợp ách tắc kéo dài có thể lên đến 50 tiếng. Nhưng thời điểm sát Tết 2025, thời gian tăng gấp 3-4 lần. Nguyên nhân chính là do lượng người về quê nghỉ Tết tăng, các phương tiện di chuyển dè chừng, đi dưới vận tốc cho phép, dừng đèn đỏ khi đồng hồ đếm ngược còn 5 giây từ khi mức xử phạt vi phạm giao thông tăng mạnh.

Như rạng sáng 23/1, anh Thực lái xe từ Thuận An (Bình Dương) chở hàng để ra Hà Nội. Riêng trên tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết - Vĩnh Hảo, có thời điểm anh tốn 4 tiếng mới đi được 800 m. Tổng thời gian di chuyển từ Bình Dương ra Bình Thuận mất gần 14 tiếng thay vì 4-5 tiếng như trước. Nhiều đoạn ùn nhiều giờ, nam tài xế nói còn tắt máy và ngủ được một giấc dài. Một số tài xế khác xuống đường hút thuốc, trò chuyện cho đỡ buồn ngủ.

Đến tối cùng ngày, sau 50 tiếng di chuyển xe của anh Thực mới đến Nha Trang, vận tốc trung bình 8 km/h.

"Qua tỉnh thành nào cũng tắc kéo dài, chẳng biết lúc nào tôi mới ra được đến Hà Nội, cứ tình hình này thì làm đến 29 Tết cũng chưa được nghỉ", anh Thực kể.

Quỳnh Nga