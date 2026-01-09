Kiệt quệ gánh nợ 28 tỷ đồng vì bố mẹ cho chú mượn hai sổ đỏ vay vốn làm ăn

Tôi đã lên tiếng cảnh báo từ đầu, nhưng bố mẹ tôi vẫn cho mượn thêm sổ đỏ mảnh đất thứ hai và gia đình rơi vào nợ nần.

Năm 2019, vì quá tin tưởng người thân, bố mẹ tôi đã cho vợ chồng em trai ruột của bố mượn một sổ đỏ để thế chấp vay vốn ngân hàng làm ăn. Họ chỉ ký giấy tờ dựa trên lời hứa miệng rằng nếu không trả được nợ, sẽ giao lại đất.

Bố mẹ tôi không tham gia công ty của người chú, không nhận được bất kỳ lợi ích nào từ khoản vay, ngoài một bản cam kết viết tay.

Ngay khi biết chuyện, tôi đã cảnh báo bố mẹ rằng đây là một rủi ro lớn. Tôi đã năn nỉ bố mẹ đừng cho mượn thêm.

Nhưng đến năm 2023, khi tôi trở về nhà thì phát hiện họ đã lén lút tiếp tục cho người đó mượn thêm mảnh đất thứ hai. Tôi thật sự suy sụp. Tôi không hiểu tại sao bố mẹ lại mù quáng đến vậy, dù tôi biết họ chỉ muốn giữ hòa khí trong gia đình.

Trong năm 2025, tôi đã làm tất cả để cứu bố mẹ khỏi rơi vào thảm cảnh. Nhưng người thân kia không chỉ không sửa sai, mà còn tiếp tục lừa dối, đẩy toàn bộ trách nhiệm tài chính sang cho bố mẹ tôi. Họ thậm chí đề nghị nâng hạn mức vay, trong khi chính họ không thể thanh toán nổi khoản chi phí 150 triệu đồng khác.

Tôi đã tìm đến nhiều luật sư, nhưng đa phần chỉ nói rằng: "Chuyện gia đình, không đáng kiện". Tôi chia sẻ sự việc với họ hàng bên nội, nhưng tin nhắn của bị xóa khỏi nhóm chat. Một bác dâu còn gọi điện trách mẹ tôi, hỏi tại sao lại kể cho cả họ biết.

Tôi đã cố gắng hết sức nhưng đối mặt với khoản nợ 28 tỷ đồng là điều nằm ngoài khả năng của mình.

Tôi thắc mắc về trách nhiệm của bên cho vay tiền. Tại sao họ để hai người ngoài 60 tuổi, không có kiến thức pháp lý, ký vào những văn bản có giá trị ràng buộc nghiêm trọng như 'công nhận nghĩa vụ trả nợ toàn phần' mà không hề giải thích hoặc kiểm tra mức độ hiểu biết của họ? Điều này, theo tôi, là vô trách nhiệm.

Tôi chỉ mong mọi người đừng trách bố mẹ tôi. Họ đã gần như kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần suốt gần hai năm qua. Họ không đáng phải chịu cảnh này chỉ vì đã tin sai người.

Tôi viết chia sẻ này mong những người lớn tuổi như bố mẹ tôi không rơi vào hoàn cảnh tương tự.

PL