Kiện tướng dancesport Thu Hương: 'Tôi không có thời gian hẹn hò'

Kiện tướng dancesport Thu Hương - bạn nhảy của Phan Hiển - nói không hẹn hò hay đi chơi, dành toàn bộ thời gian tập luyện, thi đấu quốc tế, vượt qua giới hạn bản thân.

Cô cùng Phan Hiển chuẩn bị tham gia Liên hoan Khiêu vũ Thể thao WDSF 2006 tại Blackpool, Anh vào cuối tháng 3. Dịp này Thu Hương nói về công việc, mối quan hệ với bạn nhảy, huấn luyện viên Khánh Thi và cuộc sống làm mẹ đơn thân.

- Cảm xúc của chị thế nào khi nhìn lại năm 2025?

- Tôi và Phan Hiển đạt được nhiều thành tựu như huy chương đồng thế giới nội dung Showdance tại Mỹ, huy chương bạc vô địch châu Á, ba huy chương vàng vô địch Đông Nam Á. Điều tôi hạnh phúc nhất là gần đây công chúng đã nhớ đến đôi nhảy Phan Hiển - Thu Hương. Trước đây, mọi người thường chỉ nhắc đến Phan Hiển - Khánh Thi vì chị Thi là "nữ hoàng" của làng khiêu vũ nước nhà. Sự công nhận này là nguồn khích lệ lớn để tôi cùng Phan Hiển tiếp tục nỗ lực đưa dancesport Việt Nam vươn tầm thế giới.

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán vừa qua, tôi vẫn tập luyện bằng cách chạy bộ mỗi sáng để duy trì vóc dáng, chuẩn bị cho các giải sắp tới. Mục tiêu của tôi là cùng Phan Hiển cải thiện thứ hạng và hướng tới huy chương vàng Giải vô địch thế giới Showdance Latin.

Kiện tướng dancesport Thu Hương chụp ảnh đón Tết Bính Ngọ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Ở tuổi 36, chị làm thế nào để duy trì kỷ luật và thể lực cho các giải đấu?

- Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh con trai và tập luyện. Tôi đi ngủ trước 21h30, không hẹn hò, tìm hiểu ai hay tiệc tùng, du lịch, đi chơi. Đôi khi áp lực cường độ cao khiến tôi thấy như bị trầm cảm, nhưng thiền và đọc kinh Phật giúp tôi cân bằng. Tôi luôn khát khao khám phá giới hạn bản thân, xem có thể đi xa đến đâu.

Tôi miệt mài thi đấu trong và ngoài nước không phải chỉ để kiếm các huy chương vì không đổi ra ngay cơm áo. Tuy nhiên, giải thưởng là chứng nhân cho một thanh xuân không hối tiếc, kết tinh của những giọt mồ hôi trên sàn tập và những năm tháng nỗ lực đến kiệt sức. Tiền bạc có thể kiếm cả đời, nhưng cảm giác đứng trên đỉnh vinh quang và vượt qua chính mình thì chỉ có lúc này thôi. Mỗi người có một định nghĩa khác nhau về sự "đủ". Với tôi, được cháy hết mình với đam mê khi còn có thể là một loại hạnh phúc vô giá.

Giá trị của một con người không chỉ nằm ở số dư tài khoản mà là dấu ấn mình để lại cho đời và bản lĩnh đối mặt áp lực. Một khi đã vượt qua được thử thách của những giải đấu khốc liệt, tôi tin rằng sau này dù làm bất cứ việc gì, mình cũng sẽ đủ bền bỉ để thành công.

- Làm mẹ đơn thân, chị sắp xếp thời gian cho con thế nào khi lịch tập dày đặc?

- Tôi ưu tiên tối đa cho Coca. Chiều tôi chơi cùng con, tối kèm con học, thời gian còn lại dành cho sàn tập và dạy nhảy. Tôi vừa là bố, vừa là mẹ nên luôn cố gắng làm gương cho con. Cũng may, bé hiểu chuyện, không bao giờ mè nheo, thấy mẹ bận rộn, Coca nói: "Mẹ cứ yên tâm đi kiếm tiền đi, đừng lo cho con". Hay khi thấy tôi có lịch đi tập huấn nước ngoài, con lại động viên: "Mẹ cứ đi, một tuần thôi là về rồi". Chính sự thấu hiểu của bé là nguồn sức mạnh lớn nhất giúp tôi vượt qua những lúc thấy mệt mỏi.

Thu Hương và con trai. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Quyết định Nam tiến mang lại cho chị những thuận lợi và khó khăn gì?

- Năm 2019, tôi quyết định kết hợp với Phan Hiển, cũng là lúc Covid -19 xảy ra. Chúng tôi gặp nhiều thử thách trong việc tập luyện cùng nhau. Tôi và Hiển luân phiên bay đi, bay lại giữa hai nơi rồi cùng nhau ra nước ngoài nên rất mệt. Năm 2022, tôi quyết định đưa con vào TP HCM sinh sống để tiện cho công việc. Dù biết sẽ gặp khó khăn khi làm quen với môi trường mới, bỏ lại sự nghiệp đã gây dựng tại Hà Nội từ năm 14 tuổi, tôi vẫn kiên định với lựa chọn của mình.

Khó khăn lớn nhất là tìm người hỗ trợ chăm sóc con. Hồi ở Hà Nội, tôi có lớp dạy riêng nên kinh tế thoải mái, vào Nam phải chi tiêu tiết kiệm hơn. Bù lại, tôi có cơ hội thi đấu quốc tế liên tục để khẳng định tên tuổi. Tôi cũng được huấn luyện viên Khánh Thi hỗ trợ rất nhiều. Hiện tôi sống chung nhà với vợ chồng Phan Hiển - Khánh Thi. Điều này giúp tôi không tốn tiền thuê nhà và có thể tập trung toàn lực cho tập luyện.

- Chị từng nói: "Nếu không có chị Thi, tôi không bao giờ nhảy với Phan Hiển". Vai trò của Khánh Thi quan trọng thế nào trong sự hợp tác này?

- Tôi là người thích giao tiếp, trong khi Phan Hiển khá khép kín nên ban đầu rất khó làm việc chung. Chưa kể, Hiển đã có gia đình nên tôi luôn chủ động giữ khoảng cách. Chị Khánh Thi với tư cách huấn luyện viên đã kết nối chúng tôi vì sự phát triển chung của bộ môn. Chị ấy chuyên nghiệp, luôn hướng dẫn tôi tận tình.

Tôi thường nói với chị Thi rằng nếu Phan Hiển không nhảy nữa, có lẽ chỉ con trai họ - bé Kubi - mới đủ khả năng thay thế, tiếp nối bộ môn dancesport. Với khiêu vũ thể thao, ngoài năng khiếu, vận động viên cần tiềm lực tài chính mạnh vì kinh phí thi đấu, tập huấn nước ngoài phần lớn là tự túc. Hiếm có người vợ nào như chị Thi, vừa là huấn luyện viên, vừa sẵn sàng đầu tư tâm huyết lẫn tài chính để chồng tỏa sáng bên cạnh bạn diễn khác.

Tôi và Phan Hiển kết hợp được 5 năm nhưng chưa bao giờ đi cà phê riêng. Mọi trao đổi đều thông qua chị Thi hoặc có mặt chị ở đó. Ngay cả khi muốn góp ý về bài nhảy, tôi cũng nhờ huấn luyện viên nói lại. Cách làm việc này có vẻ cầu kỳ nhưng giúp mối quan hệ của chúng tôi bền vững và minh bạch.

Đôi nhảy Phan Hiển - Thu Hương cùng Khánh Thi (giữa) tại giải World Open Latin 2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Chị còn mong mỏi gì trong công việc, cuộc sống?

- Hiện tôi là vận động viên thuộc đoàn thể thao Công an Nhân dân, giáo viên dạy nhảy tại trung tâm của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển tại TP HCM, sinh viên năm ba Đại học Thể dục Thể thao TP HCM. Tôi lên kế hoạch cho việc trở thành một huấn luyện viên giỏi như chị Khánh Thi, tìm thế hệ tài năng dancesport trong tương lai.

Về đời tư, tôi mong tìm được bạn đời biết trân trọng nghề nghiệp, san sẻ mọi buồn vui, yêu thương con trai mình. Sau đổ vỡ, tôi vẫn đón nhận chuyện tình cảm nhưng vì không có đủ thời gian để quen hay tìm hiểu ai nên đến giờ vẫn làm mẹ đơn thân. Tôi tin vào hai chữ duyên phận, sớm muộn gì cũng sẽ có được người thích hợp kề bên.

Thu Hương, Phan Hiển nhảy điệu jive Thu Hương - Phan Hiển nhảy điệu jive. Video: Nhân vật cung cấp

Thu Hương là bạn nhảy của Phan Hiển từ năm 2019 đến nay. Cả hai giành được nhiều thành tích trong thi đấu như huy chương vàng SEA Games 31 ở nội dung năm điệu toàn năng Latin, điệu đơn Paso Doble và điệu đơn Jive. Năm 2024, họ là đôi vận động viên dancesport Việt đầu tiên xếp thứ 41 thế giới, nhờ thành tích top 10 cuộc thi World Open Latin 2024. Tháng 7/2025, cả hai đoạt ba huy chương vàng dancesport hạng Đông Nam Á, thuộc Liên hoan Khiêu vũ Thể thao quốc tế tại Việt Nam. Thu Hương, Phan Hiển cũng giành được huy chương đồng tại sự kiện do Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới (WDSF) tổ chức tại Mỹ.

Hoàng Dung