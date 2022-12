Kiến nghị sớm xây cảng biển du lịch ở Cần Giờ

Lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải TP HCM kiến nghị sớm xây cảng khách quốc tế chuyên dụng ở Cần Giờ, để phát triển giao thông đường thuỷ, thu hút khách du lịch.

Đề xuất được ông Nguyễn Hải Nam, Giám đốc Cảng vụ hàng hải TP HCM, đưa ra tại Hội nghị phát triển vận tải hành khách kết hợp du lịch đường thủy, ngày 14/12. TP HCM có hơn 900 km đường thuỷ, tương đương 50% mạng lưới đường bộ. Hệ thống sông, kênh rạch cũng kết nối nhiều tỉnh, thành. Tuy nhiên, cả giao thông và du lịch trên địa bàn được đánh giá phát triển chưa tương xứng.

Xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, tháng 10/2021. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo ông Nam, doanh nghiệp có xu hướng đầu tư nhiều tàu chở khách, hàng hoá vì giúp họ giảm chi phí vận hành cũng như khối lượng chuyên chở được nhiều hơn. Vài năm gần đây, tàu khách quốc tế cỡ lớn đến TP HCM tăng, song không vào được nội đô vì vướng tĩnh không cầu Phú Mỹ. Đây là cầu dây văng vượt sông Sài Gòn, tĩnh không thông thuyền 45 m - cao nhất ở thành phố nhưng vẫn chưa đủ đáp ứng. Điều này khiến các tàu phải cập tạm ở cảng hàng hóa bên ngoài, gây ra nhiều hạn chế vì những nơi này không có chức năng chuyên dụng phục vụ khách.

"Ngoài tĩnh không cầu, trên các tuyến sông ở thành phố còn vướng đường điện với chiều cao 55 m, nên chỉ tàu thấp hơn mới có thể đi qua", ông Nam nói và cho rằng thành phố nên sớm xây cảng hành khách quốc tế chuyên dụng ở huyện Cần Giờ như quy hoạch. Nơi này nhiều tiềm năng, lợi thế về giao thông đường thuỷ cũng như du lịch nên khi xây cảng sẽ hình thành đầu mối lớn, không chỉ giúp TP HCM mà cả khu vực phát triển.

Theo quy hoạch tổng thể phát triển cảng biển Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 được Chính phủ duyệt năm ngoái, tại Cần Giờ, phạm vi quy hoạch cảng là vùng đất, nước bên trái luồng Sài Gòn - Vũng Tàu, khu vực Bình Khánh, cửa sông Ngã Bảy, Cái Mép và khu Cù Lao Gò Gia. Bến cảng tại đây gồm nhiều loại như bến tổng hợp, container, hàng rời, bến khách quốc tế. Trong đó, cỡ tàu được quy hoạch có trọng tải đến 150.000 tấn. Với tàu khách là loại 225.000 GT (tổng dung tích trên tàu).

Buýt sông ở TP HCM - một trong tuyến vận tải thuỷ ở TP HCM. Ảnh: Gia Minh

Đồng quan điểm, ông Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế cảng - kỹ thuật biển, cũng cho rằng tĩnh không cầu Phú Mỹ chỉ đáp ứng những tàu có tải trọng tối đa 45.000 DWT (trọng tải toàn phần), sức chứa khoảng 1.800-2.000 khách. Ngoài ra, sắp tới thành phố sẽ xây cầu Thủ Thiêm 4 có tĩnh không thấp hơn nên sông Sài Gòn đoạn qua trung tâm thành phố tương lai chỉ có thể cho tàu, du thuyền cỡ nhỏ hoạt động.

Theo ông Tuấn, phía Bà Rịa - Vũng Tàu đang triển khai một bến khách quốc tế có thể đáp ứng tàu sức chở 6.500 người. Do vậy, TP HCM nếu không xây cảng ở Cần Giờ có thể dành các sông, rạch khu nội đô cho tàu nhỏ, còn tàu cỡ lớn sẽ cập bến ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuy nhiên, việc này có hạn chế là khách đi các tour du lịch giữa hai địa phương mất thời gian hơn, cần được tổ chức tốt, đồng bộ.

Trước đó, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP HCM Bùi Hoà An cũng cho rằng hệ thống cầu bắc qua sông trên địa bàn hầu hết có tĩnh không thấp, gây khó khăn lớn cho việc phát triển đường thuỷ. Việc nâng cao tĩnh không cầu để đáp ứng vận tải hành khách, hàng hóa, du lịch bằng đường thuỷ... đang gặp khó khăn do thiếu vốn. Ngoài ra, việc phát triển giao thông, du lịch đường thủy ở thành phố còn nhiều bất cập khác như quy hoạch cảng thủy nội địa hành khách chưa xác định rõ vị trí, tuyến sông, quy mô, cỡ tàu, công suất... Hệ thống bến bãi đang thiếu rất nhiều so với nhu cầu, chưa kể các dịch vụ kèm theo cũng hạn chế.

Phó chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường nói tại hội nghị, ngày 14/12. Ảnh: Gia Minh

Tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường cho biết thành phố sẽ tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, doanh nghiệp để từng bước giải quyết khó khăn, giúp phát triển giao thông, du lịch đường thuỷ. Tuy nhiên, ông cho rằng quá trình triển khai, từng vấn đề phải đặt trong tổng thể để ưu tiên chứ không thể làm dàn trải. Trong đó, thành phố sẽ tập trung giải quyết trước một số trở ngại như: hệ thống cầu bến, ô nhiễm trên sông, rạch.

Ngoài ra, thành phố cũng sẽ đẩy nhanh các dự án như cầu Nam Lý, dự án chống ngập do triều... để khơi thông các tuyến đường thủy. Các cầu thấp như Bình Triệu, Bình Phước... cũng đang được tính toán nâng tĩnh không để thuận tiện cho tàu thuyền chạy qua. "Sắp tới, việc xây cảng khách quốc tế ở khu vực nào cũng sẽ được tập trung nghiên cứu", ông Cường nói.

Gia Minh