Kiến nghị hỗ trợ tàu biển Việt Nam qua eo biển Hormuz

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam kiến nghị Bộ Ngoại giao làm việc với phía Iran nhằm phối hợp bảo đảm an toàn hàng hải, hỗ trợ tàu biển và thuyền viên Việt Nam lưu thông qua eo biển Hormuz.

Theo cơ quan này, hiện có 19 tàu thuộc sở hữu doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại khu vực Trung Đông có nhu cầu đi qua eo biển Hormuz, gồm 4 tàu treo cờ Việt Nam và 15 tàu treo cờ nước ngoài. Một số tàu vẫn đang khai thác bình thường, song cũng có tàu phải neo chờ, chờ điều kiện thuận lợi để hành trình qua khu vực.

Từ đề xuất của các chủ tàu, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Bộ Ngoại giao trao đổi với phía Iran, đề nghị hỗ trợ tàu biển và thuyền viên Việt Nam lưu thông an toàn, theo thứ tự ưu tiên.

Nhóm ưu tiên cao nhất là tàu treo cờ Việt Nam, thuộc sở hữu doanh nghiệp Việt Nam, vận chuyển hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Đông. Nhóm thứ hai là tàu treo cờ nước ngoài nhưng thuộc sở hữu doanh nghiệp Việt Nam, có thuyền viên là công dân Việt Nam. Nhóm thứ ba gồm tàu treo cờ nước ngoài, thuộc sở hữu doanh nghiệp Việt Nam, có thuyền viên nước ngoài, vận chuyển hàng hóa ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Ngoài ra, cơ quan này cũng đề nghị tạo điều kiện cho tàu biển Việt Nam vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu từ Trung Đông về Việt Nam, góp phần bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định. Cục cũng kiến nghị cơ quan chức năng đề nghị Iran sớm ban hành thông báo chính thức cho phép tàu thuyền và thuyền viên Việt Nam lưu thông qua eo biển Hormuz. Đây được xem là cơ sở để doanh nghiệp vận tải biển có thể mua bảo hiểm rủi ro, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp bảo hiểm hiện hạn chế cung cấp dịch vụ nếu thiếu xác nhận về điều kiện lưu thông.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cũng đề nghị Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Đông chủ động theo dõi tình hình, kịp thời cung cấp thông tin và hỗ trợ tàu biển, thuyền viên khi phát sinh tình huống khẩn cấp.

Một tàu dầu của tập đoàn Bangchak, Thái Lan. Ảnh:The Nation

Trong bối cảnh khu vực có diễn biến phức tạp, chi phí nhiên liệu tăng, hoạt động của đội tàu biển Việt Nam chịu nhiều áp lực, đặc biệt tại tuyến qua eo biển Hormuz, nhiều tàu phải điều chỉnh hành trình, làm gia tăng chi phí và rủi ro khai thác, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và hoạt động xuất nhập khẩu.

Để hỗ trợ doanh nghiệp, Bộ Xây dựng đã kêu gọi các tổ chức hoa tiêu hàng hải giảm giá dịch vụ. Theo đó, mức giảm tối thiểu 10% áp dụng đối với tàu mang cờ Việt Nam, nhất là tàu vận tải xăng dầu, khi vào và rời cảng trong thời gian từ ngày 1/4 đến 1/5. Nhiều tổ chức hoa tiêu trên cả nước đã đồng thuận triển khai nhằm góp phần giảm chi phí logistics, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động.

Đoàn Loan