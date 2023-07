Kiến nghị dùng ngân sách xây bãi xe ngầm ở trung tâm Sài Gòn

Lãnh đạo quận 1 đề xuất thành phố tính phương án làm bãi xe ngầm từ vốn ngân sách bởi các dự án này khó kêu gọi tư nhân đầu tư, thời gian triển khai kéo dài.

Kiến nghị được Chủ tịch UBND quận 1 Lê Đức Thanh đưa ra tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa X, ngày 11/7, khi đề cập đến tiến độ các dự án bãi xe ngầm ở khu vực trung tâm.

Theo ông Thanh, trên địa bàn quận được quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm, tổng sức chứa khoảng 6.300 ôtô, 4.000 xe máy. Các bãi xe này ở khu vực công viên Lê Văn Tám, sân khấu Trống Đồng, công viên Tao Đàn, sân vận động Hoa Lư, song tất cả chưa triển khai trong khi khu trung tâm đang thiếu trầm trọng nơi đậu xe.

Chủ tịch UBND quận 1 Lê Đức Thanh trả lời chất vấn. Ảnh: Thành Nhân

Lãnh đạo quận 1 cho biết qua khảo sát, các nơi đậu xe trên địa bàn chỉ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu. Khan hiếm bến bãi dẫn đến tình trạng xe máy dừng đậu trên vỉa hè, lòng đường đang diễn ra phổ biến, ảnh hưởng giao thông cũng như trật tự đô thị. Do vậy, quận kiến nghị thành phố giao đơn vị chức năng nghiên cứu chủ trương đầu tư công đối với các công trình bãi xe ngầm.

"Việc này ngoài giải quyết nhu cầu đậu xe sẽ tăng cường thêm các tiện ích công cộng phục vụ người dân, thu hút du khách đến khu trung tâm thành phố", ông Thanh nói.

Chủ tịch UBND quận 1 cũng cho hay để giải quyết trước mắt nhu cầu đỗ xe cho người dân, địa phương đang nghiên cứu sử dụng một phần lòng đường tại các tuyến nhánh, kết nối phố đi bộ Nguyễn Huệ làm các bãi đậu tạm thời. Đây là khu vực có rất nhiều người dân, du khách đến mỗi ngày nên đang thiếu trầm trọng nơi đậu xe.

Bốn dự án bãi giữ xe ngầm ở quận 1 chưa công trình nào triển khai. Đồ họa: Khánh Hoàng

4 bãi đậu xe ngầm ở khu trung tâm trước đây TP HCM kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Tuy nhiên, trong các dự án này, chỉ công trình duy nhất đã làm lễ động thổ là bãi đậu tại công viên Lê Văn Tám, vốn 110 triệu USD, đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao). Tuy nhiên, việc triển khai chậm trễ kéo dài nên dự án này đã bị thành phố thu hồi.

Với ba công trình còn lại, tiến triển nhất là bãi đậu ở sân khấu Trống Đồng, tổng mức đầu tư 900 tỷ đồng, có nhà đầu tư muốn làm nhiều năm nay. Dù vậy, dự án đến nay vẫn chưa thể triển khai do gặp nhiều trở ngại, liên tục phải điều chỉnh, cập nhật theo quy hoạch... Hai bãi đậu còn lại ở công viên Tao Đàn và sân vận động Hoa Lư, từng được dự tính đầu tư theo hình thức BOO (xây dựng - sở hữu - kinh doanh), song cũng "án binh bất động".

Để áp ứng yêu cầu cấp thiết nơi đậu xe trong khi các công trình ngầm chưa thể triển khai, TP HCM đang nghiên cứu làm bãi đậu cao tầng ở khu trung tâm, tận dụng những khu đất trống làm các công trình tạm thời.

Tổng diện tích bến bãi tại TP HCM hiện đạt khoảng 20% so với quy hoạch, thiếu hơn 900 ha so với chỉ tiêu gần 1.200 ha sau năm 2020. Thành phố đang có 35 bến bãi, thấp hơn nhiều so với 126 vị trí được quy hoạch. Việc này không đáp ứng nhu cầu đậu, giữ xe ngày càng lớn, đặc biệt là tại khu trung tâm.

Lê Tuyết - Gia Minh