Kiến nghị đưa TP HCM khỏi nhóm nguy cơ cao

TP HCM kiến nghị Chính phủ cho kết thúc thực hiện Chỉ thị 16 về cách ly xã hội từ ngày 23/4 và áp dụng các biện pháp chống dịch theo Chỉ thị 15.

Đề xuất này được Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong nêu ra tại cuộc họp của Chính phủ với các bộ ngành và 63 tỉnh, thành về tình hình phòng chống dịch Covid-19 chiều 20/4.

Lý do được người đứng đầu chính quyền thành phố đưa ra là thành phố đã điều trị khỏi cho 51/54 ca nhiễm nCoV. Tính đến nay, thành phố đã trải qua 20 ngày cách ly xã hội, trong đó đã có 17 ngày liên tục không phát hiện ca bệnh mới.

"Điều này tiếp tục khẳng định việc thực hiện Chỉ thị 16 là yếu tố mang đến thành công trong công tác phòng, chống dịch", ông Phong nói và kiến nghị Thủ tướng sớm ban hành một Chỉ thị mới với tinh thần mọi hoạt động phải có quy định an toàn phòng chống dịch.

Trước đó, sau cuộc họp hôm 15/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với đề xuất của Ban chỉ đạo cho tiếp tục kéo dài cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đối với 12 tỉnh, thành có nguy cơ lây nhiễm nCoV cao gồm: TP HCM, Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hoà, Tây Ninh, Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong. Ảnh: TTBC

Nhận định, trên địa bàn thành phố dù không còn ổ dịch cộng đồng nhưng vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn, Chủ tịch UBND thành phố cho biết cùng với việc chuẩn bị kỹ các phương án, biện pháp tái khởi động lại các hoạt động kinh tế, thành phố sẽ tập trung công tác chống dịch, như: tổ chức lực lượng đội phản ứng nhanh cấp thành phố, 24 đội phản ứng nhanh cấp quận - huyện, 322 đội phản ứng nhanh các xã - phường - thị trấn để kiểm tra việc tuân thủ giãn cách xã hội.

Ngoài ra, thành phố sẽ bố trí lực lượng chức năng túc trực tại các chợ truyền thống, chợ đầu mối (từ lúc bắt đầu họp chợ đến khi tan chợ) để kiểm tra việc giãn cách xã hội, xử phạt và từ chối cho vào chợ nếu người dân không mang khẩu trang.

Thành phố cũng tiến hành xử phạt hành vi không mang khẩu trang, thông qua hệ thống camera trên toàn địa bàn, qua đường dây nóng. Trung tâm chỉ huy khẩn cấp của thành phố sẽ tiếp nhận ý kiến của người dân và chuyển qua đội phản ứng nhanh những phản ánh của người dân trong vấn đề thực hiện giãn cách xã hội.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ triển khai những hoạt động đảm bảo an toàn chính trị, an ninh trật tự xã hội; đồng loạt triển khai lực lượng cảnh sát giao thông tại 24 quận huyện để tuần tra việc chấp hành an toàn giao thông trong thời gian giãn cách xã hội; kéo dài đợt cao điểm tấn công tội phạm cho tới khi Chính phủ công bố hết dịch.

"TP HCM đang chuẩn bị sẵn mọi điều kiện để đẩy mạnh việc phát triển kinh tế khi hết cách ly xã hội nhằm thực hiện mục tiêu kép", ông Phong nói và cho biết thành phố đang nghiên cứu mở dần một số hoạt động thiết yếu, ít nguy cơ lây nhiễm gắn với bộ tiêu chí kiểm soát dịch bệnh trong từng ngành, lĩnh vực.

Cụ thể, tổ chức thí điểm đối với các ngành kinh doanh ít nguy cơ, có quy mô nhỏ. Sau đó, sẽ tổng kết, đánh giá, nhân rộng. Đối với các ngành kinh doanh ít nguy cơ nhưng có quy mô lớn thì tổ chức thí điểm 30 ngày, sau đó tổng kết đánh giá, nhân rộng. Ngoài ra, tùy tình hình diễn biến của dịch bệnh, thành phố sẽ điều chỉnh thời gian thí điểm, nhân rộng và cho phép mở rộng các cơ sở kinh doanh trên địa bàn Thành phố.

Để chuẩn bị cho việc học sinh đi học lại, ông Phong cho biết thành phố đang triển khai Bộ tiêu chí an toàn trong trường học, gắn với trách nhiệm của phụ huynh, nhà trường và học sinh cũng như chính quyền địa phương trong việc phòng chống dịch Covid-19. "Việc này phải dảm bảo nguyên tắc triển khai từng bước an toàn, an tâm thì học sinh mới đi học trở lại", Chủ tịch UBND thành phố nói.

Tính đến chiều nay, TP HCM ghi nhận 54 ca nhiễm nCoV, trong đó 51 người đã được xuất viện; 71 người đang được theo dõi tại các khu cách ly tập trung của thành phố và quận huyện; 197 người đang cách ly theo dõi tại nhà.

Hữu Công