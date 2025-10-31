Kiến nghị công khai danh tính giáo viên dạy thêm sai quy định

Hà NộiCho rằng thu nhập dạy thêm bên ngoài có thể ảnh hưởng chất lượng giáo dục trong trường, việc xử phạt chưa đủ răn đe, một số đại biểu đề nghị công khai danh tính thầy cô vi phạm.

Hội nghị phản biện xã hội về Dự thảo quy định dạy thêm, học thêm tại Hà Nội, sáng 31/10, thu hút nhiều ý kiến đóng góp.

Bà Quách Mai Dung, Nguyên Phó trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo, nêu thực trạng chênh lệch thu nhập giữa giáo viên dạy thêm trong và ngoài trường.

Theo bà, thầy cô thu nhập trung bình 300.000-600.000 đồng một tiết dạy thêm ngoài trường, thậm chí cao hơn với các môn "thi cử, quan trọng"; còn phụ đạo trong trường dao động 80.000-150.000 đồng một tiết. Điều này có thể dẫn tới nguy cơ chảy máu chất xám, khi giáo viên ưu tiên cho các lớp bên ngoài, về lâu ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục trong trường.

Ngoài ra, dù đã có khung pháp lý, song rất thách thức để ngăn chặn tình trạng "đối xử không công bằng". Lý do là khó phát hiện việc "ép buộc ngầm" học sinh đi học thêm.

Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quản lý dạy thêm, học thêm chỉ yêu cầu "tùy tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật". Điều này cũng được đề cập trong dự thảo của Hà Nội. Do đó, bà Dung cho rằng các quy định xử lý vi phạm dạy thêm còn chung chung, chưa tạo ra cơ chế chủ động động phòng ngừa và răn đe mạnh mẽ.

"Tôi đề xuất công khai thông tin vi phạm dạy thêm, gồm tên cá nhân, tổ chức, hành vi cụ thể và hình thức xử lý của cơ quan có thẩm quyền", bà nói. "Những nội dung này sẽ được đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Sở, UBND cấp xã sau khi quyết định xử lý có hiệu lực".

Bà Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội, đồng tình, vì cho rằng sẽ tăng tính răn đe. Bà còn đề nghị xây dựng hệ thống công khai dữ liệu các lớp, trung tâm dạy thêm để phụ huynh cùng giám sát. Ngoài ra, Sở cần có đường dây nóng để người dân phản ánh hoạt động dạy thêm.

"Sở phải có cái này, đồng thời bảo vệ người tố giác, nếu không có thể ảnh hưởng đến con, cháu họ", bà An nói. "Phụ huynh mà có ý kiến thì con dễ bị trù dập, không phải tất cả nhưng có hiện tượng đó".

Ngoài công khai, ông Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam, thấy rằng cần có thêm mức xử phạt giáo viên, tổ chức vi phạm.

"Phải đưa ra mức xử phạt thì mới có sức răn đe, chúng ta toàn nêu nguyên tắc cả", ông bày tỏ.

Bà Bùi Thị An tại hội nghị sáng 31/10. Ảnh: Võ Hải

Ông Bùi Ngọc Kính, Phó chủ tịch UBND phường Từ Liêm, đồng tình công khai danh sách cơ sở vi phạm, nhưng cho rằng việc công khai các thông tin cá nhân của giáo viên thì nên xem xét lại.

"Việc này còn liên quan đến nhân quyền, sự tôn nghiêm của nhà giáo. Chúng ta không nên đánh đồng vi phạm về dạy thêm với sản xuất hàng kém chất lượng được", ông Kinh nói.

Ông đề xuất giao Mặt trận Tổ quốc và Hội Cha mẹ học sinh tham gia giám sát việc dạy thêm để đảm bảo minh bạch, công bằng và lòng tin của người dân.

Ngoài góp ý về việc thanh tra, kiểm tra và giám sát việc dạy thêm, học thêm, các đại biểu cho rằng quy định của Hà Nội nên đưa cả giáo viên, phụ huynh và học sinh vào phạm vi áp dụng, vì đây là những người liên quan trực tiếp tới hoạt động này.

"Cần có những điều khoản quy định dành riêng cho phụ huynh, vì thực chất con học là do bố mẹ", ông Lâm nói.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - đơn vị tham mưu UBND thành phố về hoạt động này, cho biết sẽ nghiên cứu các đề xuất trên.

Ông Bùi Ngọc Kính tại hội nghị, sáng 31/10. Ảnh: Võ Hải

Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ 14/2. Theo đó, trường học chỉ được dạy thêm ba nhóm, và phải miễn phí, gồm: học sinh có kết quả chưa đạt; được chọn bồi dưỡng học sinh giỏi; học sinh cuối cấp, tự nguyện đăng ký ôn thi.

Học sinh muốn học thêm trong trường cần làm đơn đăng ký, mỗi lớp không quá 45 em. Với mỗi môn học, trường không được dạy thêm quá hai tiết một tuần. Kinh phí tổ chức dạy thêm lấy từ ngân sách. Riêng học sinh tiểu học thuộc diện cấm dạy thêm, học thêm.

Với dạy thêm ngoài trường, cá nhân, tổ chức phải đăng ký kinh doanh, công khai thông tin về học phí, thời lượng... Cùng đó, thầy cô không được thu tiền dạy thêm với học sinh trên lớp của mình.

Bộ đang dự kiến xử phạt 2-20 triệu đồngvới những trường hợp vi phạm, như dạy thêm cho học sinh tiểu học; dạy thêm có thu tiền học sinh chính khóa hoặc dạy thêm ngoài nhà trường nhưng không báo với hiệu trưởng...

Mức phạt cao nhất là 10-20 triệu đồng và đình chỉ hoạt động giáo dục 6-12 tháng với cơ sở không đăng ký kinh doanh dạy thêm. Trường hợp không công khai hoặc công khai không đầy đủ, không đúng thực tế các nội dung dạy thêm, học thêm, mức phạt cũng tương tự.

Thanh Hằng - Võ Hải