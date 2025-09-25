Dự kiến thầy cô vi phạm dạy thêm bị phạt đến 20 triệu đồng

Giáo viên, nhà trường, trung tâm có thể bị phạt 2-20 triệu đồng nếu vi phạm quy định dạy thêm, như dạy nhóm tiểu học, thu tiền học sinh chính khóa, theo dự kiến của Bộ Giáo dục.

Việc xử phạt trong hoạt động dạy thêm lần đầu được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cập, tại dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Theo đó, cá nhân, tổ chức dạy thêm cho học sinh tiểu học; dạy thêm có thu tiền học sinh chính khóa hoặc dạy thêm ngoài nhà trường nhưng không báo với hiệu trưởng; tham gia quản lý, điều hành việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường không đúng quy định, sẽ bị phạt 2-5 triệu đồng.

Nhà trường sẽ bị phạt 5-10 triệu đồng nếu tổ chức dạy thêm cho học sinh không thuộc diện quy định; khi không có đơn đăng ký của người học theo từng môn; không xây dựng kế hoạch dạy thêm ở từng môn, khối lớp và không công khai. Nếu thu tiền dạy thêm của học sinh, trường bị phạt 10-20 triệu đồng...

Mức phạt cao nhất là 10-20 triệu đồng và đình chỉ hoạt động giáo dục 6-12 tháng với cơ sở không đăng ký kinh doanh dạy thêm. Trường hợp không công khai hoặc công khai không đầy đủ, không đúng thực tế các nội dung dạy thêm, học thêm, mức phạt cũng tương tự.

Hành vi Mức phạt Tổ chức dạy thêm, học thêm đối với học sinh tiểu học 2-5 triệu đồng Dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền với trường hợp không được dạy thêm, hoặc không báo cáo với hiệu trưởng, giám đốc, người đứng đầu nhà trường Tham gia quản lý, điều hành việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường không đúng quy định của pháp luật Vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm trong nhà trường: Tổ chức dạy thêm không đúng đối tượng 5-10 triệu đồng Tổ chức dạy thêm khi không có đơn đăng ký học thêm của người học theo từng môn, ở từng khối lớp Không xây dựng kế hoạch tổ chức dạy thêm đối với từng môn học, ở từng khối lớp Không công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường hoặc không niêm yết tại nhà trường kế hoạch tổ chức dạy thêm Xếp lớp, xếp thời khóa biểu và tổ chức dạy thêm, học thêm không bảo đảm quy định Thu tiền dạy thêm, học thêm 5-10 triệu đồng và đình chỉ hoạt động giáo dục (hoặc dịch vụ giáo dục) trong 6-12 tháng, trả lại số tiền đã thu Vi phạm dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường: Tổ chức dạy thêm, học thêm khi không có đăng ký kinh doanh 10-20 triệu đồng và đình chỉ hoạt động giáo dục trong 6-12 tháng, trả lại số tiền đã thu Không công khai hoặc công khai không đầy đủ, công khai không đúng với thực tế các nội dung về tổ chức dạy thêm, học thêm theo quy định 10-20 triệu đồng

Thông tư 29 về quản lý dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ 14/2. Trường học chỉ được dạy thêm ba nhóm, và phải miễn phí, gồm: học sinh có kết quả chưa đạt; được chọn bồi dưỡng học sinh giỏi; học sinh cuối cấp, tự nguyện đăng ký ôn thi.

Học sinh muốn học thêm trong trường cần làm đơn đăng ký, mỗi lớp không quá 45 em. Với mỗi môn học, trường không được dạy thêm quá hai tiết một tuần. Kinh phí tổ chức dạy thêm lấy từ ngân sách.

Với dạy thêm ngoài trường, cá nhân, tổ chức phải đăng ký kinh doanh, công khai thông tin về học phí, thời lượng... Cùng đó, thầy cô không được thu tiền dạy thêm với học sinh trên lớp của mình.

Học sinh tiểu học thuộc diện cấm dạy thêm, học thêm.

