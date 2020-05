Kiến nghị cho lập hãng bay mới từ năm 2022

Bộ Giao thông Vận tải đề xuất xem xét việc lập hãng bay mới khi thị trường phục hồi - dự kiến năm 2022, theo kịch bản lạc quan nhất.

Bộ Giao thông Vận tải vừa báo cáo Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, tổng thị trường vận chuyển hàng không Việt Nam năm nay ước đạt 42,7 triệu khách, giảm 46% so với năm 2019 và bằng 50% dự báo trước đó. Trong đó, các hãng bay trong nước vận chuyển 32,6 triệu khách, giảm hơn 40% so với năm ngoái do Covid-19.

"Hiện tại, đội bay của các hãng trong nước có 214 chiếc nhưng mới chỉ khai thác lại các chặng nội địa và một số chuyến chở hàng quốc tế với tỷ lệ tải trọng chưa tới 50% năng lực", Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cho biết.

Theo kịch bản lạc quan nhất, Bộ Giao thông vận tải nhận định các chỉ số của thị trường hàng không Việt Nam hai năm nữa mới có thể phục hồi xấp xỉ năm 2019. Cụ thể, tổng thị trường vận chuyển năm 2022 ước đạt 78 triệu khách, trong đó các hãng trong nước vận chuyển 57 triệu khách.

Vì vậy, Bộ Giao thông vận tải kiến nghị Chính phủ - việc thành lập các hãng bay mới sẽ được xem xét sau khi thị trường hàng không hồi phục, dự kiến năm 2022. Trước mắt, cơ quan này muốn tập trung phục hồi thị trường vận tải hàng không trong nước, quốc tế và tháo gỡ khó khăn cho các hãng bay Việt Nam đang hoạt động.

Như vậy, Hãng hàng không Cánh diều (Kite Air) và Vietstar Airlines có thể phải thêm 2 năm nữa để có chuyến bay đầu tiên. Còn Vietravel Airlines đã được Thủ tướng cho phép thành lập tại quyết định ngày 3/4. Cuối tháng trước, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã giao Cục Hàng không hướng dẫn doanh nghiệp này hoàn thiện hồ sơ để cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không và thẩm định hồ sơ theo đúng quy định. Trong đó, Bộ Giao thông cho biết cần "đặc biệt quan tâm" thẩm định tính khả thi và hiệu quả của phương án kinh doanh, chiến lược phát triển trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay.

Hồi tháng 11 năm ngoái - thời điểm đồng ý chủ trương lập Kite Air, Bộ Giao thông Vận tải đánh giá giai đoạn 2014 - 2018 thị trường vận tải hàng không tăng trưởng cao, liên tục với tốc độ 2 con số cả về hành khách và hàng hoá. Khi đó, bộ dự báo để vận chuyển 60 triệu khách năm 2020 và 96 triệu khách năm 2025, Việt Nam cần lượng tàu bay tương ứng lần lượt là 255 chiếc và 384 chiếc.

Hiện Việt Nam vẫn có 5 hãng hàng không gồm Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, Vietjet Air, VASCO và Bamboo Airways.

Anh Tú