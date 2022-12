Kiên Giang khởi công đường gần 1.500 tỷ đồng dọc biển

Tuyến đường ven biển Tây từ huyện Hòn Đất nối Kiên Lương dài 40 km, kinh phí 1.480 tỷ đồng, khởi công sáng 14/12.

Hướng tuyến đường ven biển Kiên Giang vừa được khởi công. Đồ họa: Thanh Huyền

Theo Sở Giao thông Vận tải Kiên Giang, đường rộng 12 m, vận tốc thiết kế 80 km/h; trên tuyến xây mới 34 cầu bêtông cùng hệ thống chiếu sáng, thoát nước... Công trình sử dụng ngân sách Trung ương, thời gian thi công dự kiến 800 ngày.

Dự án nằm trong 231 km tuyến đường ven biển Tây của tỉnh Kiên Giang từ huyện An Minh đến cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Hiện, Kiên Giang đã hoàn thành đoạn từ cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đến Hòn Trẹm (huyện Kiên Lương); đang thực hiện ba đoạn: Châu Thành - Rạch Giá, Rạch Giá - Hòn Đất và Hòn Đất - Kiên Lương. Toàn tuyến biển Tây sẽ được khép kín sau khi đoạn An Biên - An Minh triển khai. Kiên Giang đang xúc tiến vay vốn ODA để thực hiện đoạn này.

Theo UBND Kiên Giang, đường ven biển Tây có vai trò quan trọng nhằm kết nối giao thông hành lang ven biển, hình thành không gian phát triển mới nối TP Rạch Giá với TP Hà Tiên, giảm áp lực giao thông cho quốc lộ 80 đang quá tải, xuống cấp. Tuyến còn là cửa ngõ cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long kết nối các nước trong khối Asean.

Ngọc Tài