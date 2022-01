Kiểm tra tình trạng molnupiravir bán tại các nhà thuốc Hà Nội

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Hà Nội kiểm tra thông tin thuốc molnupiravir được bán tại các nhà thuốc trên địa bàn, sau khi có phản ánh người dân mua thuốc kháng virus trôi nổi, giá cao.

"Các trường hợp kinh doanh thuốc chưa có giấy phép lưu hành, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, cần xử lý nghiêm; nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự thì chuyển cơ quan có thẩm quyền", Bộ Y tế yêu cầu, hôm 6/1.

Trước đó, hôm 7/12, Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế TP HCM kiểm tra, xác minh tình trạng mua bán thuốc điều trị Covid-19 (đang thử nghiệm lâm sàng, chưa được phép lưu hành). Trong công văn gửi Sở Y tế TP HCM, Bộ Y tế dẫn bài Rao bán thuốc chữa Covid-19 tràn lan ở Sài Gòn của VnExpress - ghi nhận tình trạng một số người lợi dụng tâm lý lo lắng và nhu cầu dự trữ thuốc điều trị Covid-19, thiếu hụt "túi thuốc C" (túi thuốc được cấp cho bệnh nhân Covid-19 có chứa thuốc molnupiravir) đã rao bán thuốc này trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến.

Theo Bộ Y tế, thuốc molnupiravir đang được sử dụng trong Chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát cho các trường hợp mắc Covid-19 thể nhẹ, diện cấp phát, không bán trên thị trường. Do đó, molnupiravir bán ở nhà thuốc hoặc ngoài thị trường là vi phạm. Sở Y tế các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, thông tin quảng cáo thuốc dùng trong phòng, chống Covid-19, tăng giá thuốc bất hợp lý, xử lý nghiêm.

Molnupiravir là hoạt chất có tác dụng kháng virus, đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Tuy nhiên thuốc này được xem là "vũ khí" quan trọng trong điều trị F0 tại nhà, do tác dụng giảm tải lượng virus khi sử dụng ở giai đoạn đầu mắc bệnh, từ đó giảm nguy cơ trở nặng và tử vong.

Bộ Y tế đã phân bổ tổng cộng hơn 300.000 liều thuốc molnupiravir cho Chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát các trường hợp mắc Covid-19 thể nhẹ. Chương trình được triển khai tại TP HCM từ giữa tháng 8 và hiện mở rộng 51 địa phương có dịch.

Chiều 5/1, Hội đồng tư vấn cấp giấy phép lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc đề xuất Bộ Y tế cấp giấy phép lưu hành có điều kiện 3 thuốc chứa hoạt chất molnupiravir. Sau khi được cấp số đăng ký, các doanh nghiệp sẽ bắt tay sản xuất molnupiravir trong nước.

Mới đây, Bộ Y tế công bố kết quả thử nghiệm molnupiravir, ghi nhận gần 100% bệnh nhân dùng thuốc có tải lượng virus thấp, tỷ lệ chuyển nặng rất thấp, không có ca tử vong.

Theo Sở Y tế Hà Nội, đến ngày 6/1, thành phố có hơn 37.500 F0 đang điều trị, trong đó khoảng 27.000 ca điều trị tại nhà. Họ được phát 3 túi thuốc A (hạ sốt, vitamin), B (kháng đông, kháng viêm - một liều duy nhất), C (kháng virus molnupiravir), tùy thuộc vào triệu chứng bệnh.

Sở Y tế chuẩn bị 18.875 túi thuốc C, đã cấp phát 12.000 túi về các đơn vị để phát cho F0 đang điều trị tại nhà. Hiện khoảng 10.000 F0 đủ điều kiện được cấp phát túi thuốc C. Số lượng túi thuốc C còn lại sẽ chuyển cho các bệnh nhân trong thời gian tới.

