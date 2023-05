Kiểm tra thông tin 'không học vẫn thi chứng chỉ chuyên môn tàu thủy'

Bộ Giao thông Vận tải đề nghị UBND TP HCM kiểm tra việc đào tạo thuyền viên của trường cao đẳng trên địa bàn khi có phản ánh "không học vẫn thi lấy chứng chỉ".

Ngày 3/5, Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã nhận được thông tin quá trình huấn luyện, đào tạo tại trường Cao đẳng Giao thông Vận tải (trực thuộc UBND TP HCM) "có kẽ hở", có thể dẫn tới sai phạm. Cụ thể, học viên không cần tham gia khóa học mà chỉ phải đến trước một ngày để làm hồ sơ thi, kiểm tra.

Từ tháng 9/2022 đến 1/2023, đơn giá thuê phương tiện phục vụ đào tạo và thi của trường thấp bất thường. Cơ sở này cũng không xây dựng, trình Sở Giao thông Vận tải phê duyệt phương án bảo đảm an toàn giao thông trước mỗi đợt đào tạo thực hành.

Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị UBND TP HCM chấn chỉnh hoạt động đào tạo, thi, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái tàu thủy ở trường Cao đẳng Giao thông Vận tải và các cơ sở đào tạo thuyền viên, lái tàu khác. Cơ quan quản lý phải xử lý nghiêm hoặc chuyển cấp có thẩm quyền xem xét nếu phát hiện vi phạm.

Bộ cũng yêu cầu trường Cao đẳng Giao thông Vận tải thực hiện đầy đủ chương trình đào tạo, huấn luyện theo quy định, tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu; không để xảy ra tình trạng học hộ, thi hộ, kiểm tra hộ, học viên không dự học hoặc học không đầy đủ vẫn được thi, kiểm tra. Trường phải bố trí phương tiện phục vụ quá trình đào tạo, thi đảm bảo thời gian, thời lượng theo quy định.

Thuyền viên tàu biển Việt Nam ngoài trình độ nghiệp vụ còn cần có chứng chỉ chuyên môn như giấy chứng nhận tốt nghiệp, giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cơ bản, giấy chứng nhận học trái ngành, nâng cao. Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn được cấp cho thuyền viên để đảm nhiệm các chức danh.

Theo Thông tư 03/2020 của Bộ Giao thông Vận tải, Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ do cơ sở đào tạo, huấn luyện cấp cho thuyền viên đã hoàn thành chương trình huấn luyện nghiệp vụ cơ bản về kỹ thuật cứu sinh, phòng cháy, chữa cháy, sơ cứu y tế cơ bản, an toàn sinh mạng và trách nhiệm xã hội, nhận thức an ninh tàu biển.

Anh Duy