Kiếm tiền tỷ từ mô hình nuôi ong đa tầng

Cần ThơBỏ nghề công nghệ thông tin, Nguyễn Minh Tùng, 33 tuổi, nhiều năm nghiên cứu và cải tiến mô hình nuôi ong lấy mật đa tầng theo hướng hữu cơ, thu 300-500 triệu đồng mỗi tháng.

Tại cơ sở nuôi ong ở ấp Trường An (xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng cũ), hàng trăm thùng ong đặt ngay ngắn, liên tục cho mật. Đây cũng là nơi anh Tùng sơ chế, đóng gói để cung cấp sản phẩm đến khách hàng khắp cả nước.

Tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin tại một trường cao đẳng ở Cần Thơ năm 2013, nhưng đam mê nông nghiệp khiến Tùng rẽ hướng. Năm 2015, với 15 triệu đồng, anh mua 10 thùng ong để nuôi thử.

Anh Nguyễn Minh Tùng với một cầu ong chứa mật. Ảnh: An Minh

Do thiếu kinh nghiệm, anh liên tiếp thất bại 8 lần, do sai từ khâu thiết kế thùng, chọn vùng nuôi đến quy trình chăm sóc. Không bỏ cuộc, anh tìm hiểu tài liệu trong và ngoài nước, điều chỉnh thiết kế, thay đổi cách chăm sóc để phù hợp khí hậu địa phương.

Những lít mật đầu tiên được Tùng tặng cho bạn bè, người thân và nhận phản hồi tích cực. Từ vài thùng ong ban đầu, anh mở rộng lên 350 đàn ong mật. Năm 2017, anh thành lập công ty, áp dụng thùng nuôi hai tầng - tầng dưới cho ong sinh sản, tầng trên để ong tích mật.

"Cách này giúp mật chín tự nhiên, tinh khiết trên 90%, đồng thời hạn chế tác động đến đàn ong, duy trì sản lượng ổn định", anh nói.

Ngoài ra, thùng nuôi được cải tiến để thoát nhiệt tốt, giúp ong hoạt động ngay cả khi thời tiết khắc nghiệt. Trung bình mỗi thùng cho 7-10 kg mật mỗi tháng, khai thác 6-8 tháng mỗi năm, tập trung vào hai mùa cao điểm từ tháng 1 đến tháng 7 và từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau.

Mật bánh tổ là dạng sản phẩm được cơ sở của anh Tùng làm để xuất khẩu qua Hàn Quốc. Ảnh: An Minh

Năm 2019, anh đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng xưởng sơ chế hiện đại với máy hạ thủy phần, máy lọc, máy đóng gói... Nhờ đó, sản phẩm đa dạng hơn, gồm mật ong nguyên chất, nước mật ong tắc, sáp ong... Mỗi tháng, cơ sở cung ứng 1-2 tấn mật với giá 440.000 đồng mỗi lít, doanh thu 300-500 triệu đồng, lợi nhuận 25-30%. Anh còn liên kết với hai cơ sở nuôi ong khác để ổn định nguồn nguyên liệu.

Ngoài ong mật, anh Tùng nuôi hơn 1.000 đàn ong dú - loài cho mật thơm đặc biệt, giá bán khoảng 3 triệu đồng mỗi lít. Anh cũng bán giống, đào tạo kỹ thuật và chuyển giao mô hình nuôi ong cho người dân, đồng thời tham gia các dự án cộng đồng tại địa phương.

Anh Tùng cùng đội ngũ kỹ thuật kiểm tra thang di trùng trong mô hình nuôi ong đa tầng. Ảnh: An Minh

Theo anh Tùng, người mới vào nghề cần chuẩn bị thùng gỗ nuôi ong (500.000 đồng mỗi bộ), đặt ở vị trí gần nguồn mật và phấn hoa, mua giống và cho ăn mật cũ hoặc đường giai đoạn đầu, sau đó để ong tự kiếm ăn. Khi sáp bịt kín lỗ tổ, có thể thu hoạch mật. Ngoài mua giống sẵn, có thể dẫn dụ ong bằng thùng xốp hoặc gốc cây trong vườn để tiết kiệm vốn.

Trong thời gian tới, anh đặt mục tiêu mở rộng quy mô và đẩy mạnh phân phối qua các kênh thương mại điện tử và hệ thống siêu thị nông sản sạch.

Chúc Ly