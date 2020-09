Kiếm tiền từ các du thuyền 'ma' khổng lồ

AnhNgoài khơi, nhiều siêu du thuyền đang "đắp chiếu" vì vắng khách, nhưng có người lại kiếm được rất nhiều tiền từ những con tàu đó.

Nhìn ra eo biển từ bờ phía tây nam xứ sở xương mù bây giờ, bạn có thể thấy du thuyền khổng lồ đậu kín đường chân trời. Điều khác biệt của những con tàu du lịch này so với trước đại dịch, là hành khách đã biến mất và chúng không đi đâu.

Du khách có cơ hội ngắm những "gã khổng lồ" nổi tiếng trên thế giới ở cự ly gần nhất, khi mua tour của Derham. Ảnh: Kate Dingley/CNN

Doanh nhân người địa phương Paul Derham đã biến cảnh tượng buồn bã này thành lối thoát để sống sót qua đại dịch. Derham làm việc trong ngành du lịch tàu biển 27 năm với khởi đầu là nhân viên học nghề, rồi đi khắp thế giới với tư cách thuyền phó của P&O Cruises. Hiện tại, anh điều hành hai chuyến phà địa phương ở Mudeford bên bờ biển ở vùng Dorset.

Derham nhận thấy vài tàu du lịch nổi tiếng nhất thế giới đang đậu cạnh phà của mình. Chúng gồm Anthem of the Seas, Jewel of the Seas và Allure of the Seas của Royal Caribbean - những con tàu được mệnh danh là "thành phố nổi khổng lồ", sức chứa hàng nghìn khách. Xa hơn một chút về phía tây, bạn có thể tìm thấy những cái tên như Carnival Valor và Cunard, Queen Mary 2.

Anh nảy ra ý tưởng mở tour tham quan các con tàu danh tiếng này. Tất nhiên, khách đi tour sẽ được chở bằng phà của Derham, và họ sẽ nhìn ngắm các con tàu trong khoảng cách gần nhất có thể.

Phần lớn khách mua tour là những người yêu du lịch biển nhưng không có cơ hội đi trong năm nay vì dịch bệnh. Ảnh: Kate Dingley/CNN

Tuy nhiên, những con tàu này không phải lúc nào cũng neo đậu cố định một nơi. Nhưng Derham sử dụng các mối quen biết của mình để theo dõi một vài con tàu. Anh vẫn giữ liên lạc với thuyền trưởng của một số tàu khi làm việc chung trước đây. Vì vậy, họ thông báo cho Derham biết bao giờ tàu rời đi và trở lại bến đậu.

Bắt tay vào hành động, Derham cho chạy tour Tàu ma (Ghost Cruise Tours) với hành trình 2,5 tiếng, phạm vi tới gần các con tàu là cách 50 m. Anh hiểu rõ các chi tiết kỹ thuật, từ việc mỗi con tàu sử dụng bao nhiêu động cơ hay loại động cơ mà con tàu có. Với kiến thức rộng lớn về ngành du lịch tàu biển đó, anh hoàn toàn phù hợp với vị trí thuyết minh viên của tour.

Câu chuyện anh thường kể cho khách là kỷ niệm lần đầu ra khơi của mình. Đó là năm 2001, khi anh làm việc trên tàu Aurora. Con tàu đã tham gia giải cứu các thủy thủ của một tàu khác, khi tàu của họ bị lật bởi biển động. Tuy vậy, điểm thu hút khách thực sự là quang cảnh xung quanh những con tàu nổi tiếng. "Chúng trông thật ngoạn mục. Ngay cả khi chúng đang cập cảng, bạn cũng không thể đến gần một con tàu với tầm nhìn tốt như thế này", Derham nói.

Khách hàng của anh là người dân địa phương, du khách đến từ khắp nước và những người yêu du lịch biển. Khách hàng, những người đang mắc kẹt và không thể đi đâu vì dịch, cũng thổ lộ với Derham rằng họ rất hào hứng với ý tưởng của anh.

Anh từng dẫn khách là những người đã đi du lịch trên những con tàu nổi tiếng đó. Khi tới gần con tàu mình từng đi, có người đã quay lại khoe với Derham rằng họ vẫn còn có thể bắt được wifi của tàu.

Kate Dingley, cựu giảng viên đại học Portsmouth, là khách trên phà chia sẻ về việc không được đi đâu từ Giáng sinh 2019. Khi Derham mở tour Tàu ma, cô thấy đây là cơ hội tuyệt vời để đi và xem cận cảnh các con tàu. Theo nhận xét của Kate, những du khách khác trên phà đều rất thân thiện. Mọi người thường ăn bánh mì, nước ngọt và ngồi ngắm các con tàu, phong cảnh trên biển. Kate cũng chụp ảnh, quay video chuyến tham quan này. Nhân viên tàu thường vẫy tay khi khách trên phà tới gần. "Họ có vẻ rất vui khi gặp chúng tôi", Kate nói.

Thành công đến với Derham chỉ sau một đêm. Mỗi ngày, anh nhận 80 -100 cuộc gọi đặt chỗ và sẽ phục vụ theo hình thức ai đến trước sẽ được phục vụ trước. "Tôi hoàn toàn bị choáng ngợp vì sự chú ý từ mọi người, và một chút tự hào rằng chúng tôi đã thành công", anh nói trên CNN.

Hai chiếc phà của Derham thường chở 80 khách mỗi chuyến. Nhưng để đảm bảo giãn cách xã hội, anh chỉ xếp 30 người. Tuy nhiên, anh cũng gặp khó khăn vì thời tiết khó đoán của Anh. Do vậy, Derham phải thường xuyên theo dõi sát dự báo và lên kế hoạch cho lịch trình của mình. Anh cũng cập nhật thường xuyên tình hình trên facebook. Dự định của anh là tổ chức các tour du lịch bằng thuyền vào mùa thu, với điều kiện thời tiết thuận lợi và các con tàu vẫn đậu ở đây.

Anh Minh (Theo CNN)