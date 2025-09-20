Kiểm soát calo - bí quyết giúp Jennifer Lopez giữ dáng ở tuổi 55

Ca sĩ Jennifer Lopez duy trì vóc dáng săn chắc nhờ chế độ ăn kỷ luật, bắt đầu ngày mới với bữa sáng chỉ 90 calo và nói "không" với caffeine.

Nhiều chuyên gia và người nổi tiếng cho rằng giữ gìn vóc dáng là một lối sống, đòi hỏi kỷ luật trong cả ăn uống và tập luyện. Ở tuổi 55, Jennifer Lopez, biệt danh J. Lo, là minh chứng cho điều này với thân hình săn chắc. Trò chuyện với US Weekly, nữ ca sĩ chia sẻ về việc duy trì lối sống lành mạnh. "Bạn phải tập luyện, chú ý đến những gì mình ăn. Đó là một công việc, phải thực sự nghiêm túc", J. Lo nói.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Hello! năm 2021, cô chia sẻ: "Những gì bạn ăn không chỉ ảnh hưởng đến cơ thể mà còn có thể ảnh hưởng đến cả làn da".

Với J. Lo, kiểm soát lượng calo là một trong những yếu tố quan trọng nhất để giữ dáng. Tiết lộ trên US Weekly năm 2019, cô cho biết ưu tiên một bữa sáng ít calo. Cô thường bắt đầu ngày mới với một ly chocolate lắc 90 calo pha cùng sữa diêm mạch (quinoa) hoặc nước lọc.

Jennifer Lopez biểu diễn tại Barcelona, Tây Ban Nha hồi tháng 7. Ảnh: Xavi Torrent

Vẫn thưởng thức cà phê, cô luôn chọn loại đã loại bỏ hầu hết caffeine (decaf). Đã nhiều năm nay, nữ ca sĩ kiêm diễn viên không dùng caffeine. Trước đây, J. Lo gần như không động đến đồ uống có cồn nhưng trong một bài đăng trên Instagram năm 2023, cô thừa nhận thỉnh thoảng có dùng một ly cocktail để thư giãn.

"Tôi uống có chừng mực, không phải để say. Tôi uống khi giao lưu, để vui vẻ và thả lỏng một chút nhưng luôn biết điểm dừng", J. Lo khẳng định.

Bữa trưa của J. Lo luôn đầy màu sắc với cá hồi và salad gồm nhiều loại rau củ như bông cải xanh, ớt chuông, bí ngòi, rưới thêm chút giấm vinaigrette. Trong khi đó, bữa tối thường là một món giàu đạm như thịt lợn, thịt gà chế biến kiểu Puerto Rico ăn kèm với diêm mạch. "Món này ăn có cảm giác như cơm và đậu, những thứ quen thuộc từ nhỏ của tôi. Tôi cố gắng ăn tối cùng các con vào khoảng 18h30", cô cho biết.

Theo Dodd Romero, huấn luyện viên riêng của J. Lo, ngoài chế độ ăn lành mạnh, cô còn chú trọng uống đủ nước. "Cô ấy uống ít nhất 7 ly nước mỗi ngày và luôn bắt đầu buổi sáng bằng một ly nước chanh tươi", Romero nói. Nữ ca sĩ gần như không ăn thực phẩm chế biến sẵn mà ưu tiên thực phẩm tự nhiên như rau củ, các loại hạt và tinh bột tốt từ khoai lang, yến mạch, diêm mạch.

Jennifer Lopez sinh ở New York, Mỹ. Cô bước chân vào làng giải trí với vai trò thành viên trong nhóm vũ công Fly Girl của show hài kịch In Living Color năm 1991. Cô nổi tiếng với loạt hit như On The Floor, Ain't Your Mama. Người đẹp còn đóng nhiều phim như The Mother (2023), Shotgun Wedding (2022), Marry Me (2022).

Trước Ben Affleck và Marc Anthony, Lopez trải qua hai đời chồng, lần lượt là người mẫu Ojani Noa, vũ công Cris Judy.

Bình Minh (Theo Times of India)