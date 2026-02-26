Kiếm 150 triệu đồng mỗi tháng, tôi thi thoảng lại phải gặp bác sĩ

Quan trọng hơn, tôi không có thời gian cho bản thân và gia đình, không nói chuyện được sâu hơn với người thân.

Gửi tác giả bài: "Tháng thu nhập 200 triệu đồng, có nên đánh đổi nhiều thứ để tiến xa hơn". Tôi lớn hơn bạn vài tuổi, cũng trong độ tuổi gần 50. Tôi làm cho một công ty tư nhân, với thu nhập khoảng 150 triệu đồng/tháng. Thuyền to, sóng to, tôi phải đánh đổi rất nhiều về lối sống để đạt được điều đó: căng thẳng trong công việc, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi và tập luyện thể dục, sức ép từ bên trong thể chế công ty cũng như bên ngoài. Do đó, tôi thỉnh thoảng phải gặp các bác sĩ vì một số chỉ số y tế không bình thường, phải uống thuốc để điều chỉnh.

Quan trọng hơn, tôi không có thời gian cho bản thân và gia đình. Tôi không có thời gian nói chuyện sâu hơn với người thân, mặc dù mỗi người trong gia đình vẫn ổn. Ai cũng tốt về mặt công việc và tài chính. Mọi việc vẫn vậy bởi vì tôi nghĩ cứ cố thêm thời gian nữa, coi như lửa thử vàng thêm tý chút. Dù sao thì trải qua stress tôi đã chứng minh được năng lực của mình, được nhiều người trong lĩnh vực của mình đánh giá cao. Điều này mang lại một số thuận lợi khác cho tôi trong công việc, cuộc sống.

Tuy nhiên, một người thân đột ngột mất đầu năm nay khiến tôi phải coi lại quan điểm sống của mình. Tôi thấy tiếc sao mình không có thêm thời gian nói chuyện hay ăn uống với gia đình nhiều hơn. Tôi tự vấn hạnh phúc là gì và có tỷ lệ thuận với thu nhập, danh tiếng, hay chất lượng cuộc sống. Trước đây tôi nghĩ từ "vô thường" cũng nhiều nhưng không nghĩ nó gần với mình đến như vậy. Ta không nghĩ một ngày nào đó nó ập vào mình. Tôi luôn tự hỏi di sản mình để lại cho gia đình và cuộc sống là gì? Có cần nhiều tiền hơn thế không?

Tôi nhận được một số đề nghị làm thêm việc và có thêm thu nhập nhưng quyết định trong 2026 sẽ từ từ bớt việc và bớt thu nhập, ít nhất tôi sẽ sống khỏe hơn và không phải tiếc nuối vì không có thời gian sâu hơn, chất lượng cho ai đó. Thiên hạ có thể rất cạnh tranh, lao vào kiếm tiền và danh vọng bằng mọi giá, nhưng mỗi người có một cuộc sống riêng tùy theo độ tuổi.

Quốc Thanh