Thu nhập tháng 200 triệu đồng, có nên đánh đổi nhiều thứ để tiến xa hơn

Tôi 42 tuổi, có vợ và hai con nhỏ ở Hà Nội. Sau 20 năm tay trắng lập nghiệp, tôi đã có tổng tài sản khoảng 25 tỷ đồng, trong đó có ngôi nhà đang ở 10 tỷ đồng, hai căn nhà tổng giá thị trường 15 tỷ đồng đang cho thuê 25 triệu đồng/tháng. Vợ ở nhà nội trợ, hai con đang học tiểu học trường công. Chi phí gia đình dao động 50-60 triệu đồng/tháng. Tôi đang làm quản lý một phòng ban nhỏ ở công ty đa quốc gia với mức lương tầm 200 triệu đồng/tháng sau thuế. Vì vậy, mỗi tháng tôi tiết kiệm được tầm 170 triệu đồng.

Cuộc sống hiện tại của tôi nói chung là ổn. Tôi chủ yếu về chiến lược, chỉ làm giờ hành chính, cuối tuần hiếm khi phải đụng tới công việc. Sáng tôi dậy sớm tập thể dục, làm việc nhà, chở con đi học rồi đến công ty, chiều 6h về nhà cơm nước, chơi và chỉ cho con học. Tôi không mua xe ôtô vì không có nhu cầu sử dụng, cũng như sẽ tốn thời gian gấp đôi trong việc di chuyển hàng ngày.

Sắp tới, sếp muốn tôi thay thế anh ấy, quản lý một đội ngũ nhiều gấp vài chục lần so với hiện tại việc tôi đang làm. Điều này làm tôi thật sự phân vân. Sau nhiều thăng trầm, tôi nhận ra việc tự do kiểm soát thời gian của mình và bình yên mới là thứ quý giá nhất. Tôi mong muốn được cân bằng như hiện tại, thu nhập đủ cho gia đình, cũng có đủ thời gian cho cuộc sống ngoài công việc, để có thể tập trung chăm lo sức khỏe, nuôi dạy con cái. Việc thăng cấp có thể giúp tôi tăng thêm vài chục phần trăm thu nhập, nhưng sẽ hao tổn nhiều sức lực và thời gian, cây càng cao gió càng lớn. Mặt khác, 42 tuổi là quá sớm để dừng lại trên con đường sự nghiệp.

Tôi luôn được đánh giá là "nhân tài" của công ty; thường xuyên được tạo điều kiện để thử thách, chứng minh năng lực, thăng tiến. Trong một môi trường năng động và đầy cạnh tranh, dừng lại có nghĩa là tôi sẽ tụt lại phía sau. Thêm nữa, tôi đã luôn tìm được điểm cân bằng trong những vị trí trước của mình; sẽ vất vả trong giai đoạn đầu, sau đó mọi thứ dần ổn định, như vị trí hiện tại chẳng hạn. Do đó, nhiều khả năng tôi cũng có thể làm được điều tương tự với vai trò mới.

Tôi không phải tham danh vọng và sống hướng nội, mong muốn được nghe ý kiến từ quý độc giả, những người đã trải qua tuổi này hoặc tình huống tương tự, để có thể có góc nhìn đa chiều, có quyết định cuối cùng cho chặng đường sắp tới của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Kính chúc mọi người một năm mới sức khỏe.

Hoàng Nam