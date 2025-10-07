KIDO muốn đưa AI vào ngành phim, truyền hình

Liên doanh AIRO - hợp tác giữa KIDO và đối tác Trung Quốc, "bắt tay" HTV ứng dụng AI vào sản xuất TVC, quảng cáo và mở rộng sang phim ảnh, truyền hình.

Sau hơn một thập kỷ đầu tư vào thực phẩm, dầu ăn và bán lẻ, KIDO mở hướng đi mới trong lĩnh vực truyền thông và sản xuất nội dung. Thỏa thuận hợp tác với Đài Truyền hình TP HCM (HTV) ký ngày 7/10 là dự án đầu tiên của liên doanh AIRO, khởi đầu cho kế hoạch đưa công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) vào sản xuất nội dung số tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận, AIRO sản xuất nội dung quảng cáo bằng công nghệ AI, tạo ra các TVC chất lượng cao với chi phí chỉ bằng một phần ba phương thức truyền thống. HTV và Trung tâm Truyền thông dịch vụ HTV (HTV-TMS) đảm nhận phát sóng, phân phối và hỗ trợ khung giờ vàng, đồng thời dành ưu đãi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng TVC AI.

Hai bên kỳ vọng mô hình hợp tác này sẽ tối ưu chi phí, nâng cao chất lượng và mở ra hướng sản xuất linh hoạt hơn cho doanh nghiệp Việt. Họ cũng đặt mục tiêu mở rộng sang lĩnh vực phim ảnh - từ sản xuất phim mới, phục dựng tác phẩm cũ đến phát triển hệ thống dữ liệu và nền tảng phân tích hành vi khán giả.

AIRO - viết tắt của "AI + Pro" - có vốn góp 51% từ KIDO và 49% từ Yuguang Tongchen (Trung Quốc).

Một cảnh phim sử dụng AI do đối tác Yuguang Tongchen (Trung Quốc) sản xuất. Ảnh: NVCC

Nhiều nhà làm phim cho rằng sự xuất hiện của AI đang tạo nên bước ngoặt cho ngành điện ảnh và truyền hình. NSƯT Bùi Vi, đại diện Hãng phim TFS-HTV, nhận định AI là "cộng sự đắc lực" cho những dòng phim lịch sử, văn hóa vốn khó cân đối giữa nghệ thuật và chi phí sản xuất.

Còn theo đạo diễn Victor Vũ, các công nghệ như AI Virtual Production hay CGI đang "mở rộng không gian sáng tạo", giúp hiện thực hóa những ý tưởng từng bị giới hạn bởi kỹ thuật và ngân sách. Trong khi đó, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nói AI giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và mở ra nhiều nghề mới trong lĩnh vực điện ảnh.

AIRO ký kết hợp tác với HTV-TMS, tại TP HCM, chiều 7/10. Ảnh: Ngọc Anh

Theo số liệu của Box Office Vietnam, năm 2024, doanh thu phòng vé Việt đạt hơn 4.400 tỷ đồng - trở lại mức trước dịch Covid-19. Mỗi năm có gần 30 phim Việt ra rạp, nhưng chỉ vài tác phẩm vượt mốc trăm tỷ đồng. Trong khi đó, phim truyền hình vẫn duy trì sản xuất đều đặn, nhưng đối mặt khó khăn về kinh phí và công nghệ. Ứng dụng AI được kỳ vọng giúp ngành tối ưu chi phí, nâng hiệu quả sản xuất và mở rộng không gian sáng tạo.

Thi Hà