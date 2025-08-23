KIDO lập liên doanh AI với đối tác Trung Quốc

KIDO hợp tác với Yuguang Tongchen lập liên doanh AIRO, đưa trí tuệ nhân tạo vào sản xuất phim, quảng cáo tại Việt Nam, với tham vọng doanh thu tỷ USD.

Chia sẻ với VnExpress chiều 22/8, ông Trần Lệ Nguyên - Tổng giám đốc Tập đoàn KIDO, cho biết đây là bước đi chiến lược, mở rộng từ ngành thực phẩm sang công nghệ sáng tạo. "Chúng tôi không chỉ mang AI vào quảng cáo, điện ảnh mà còn hướng đến việc chuyển giao công nghệ, tạo một hệ sinh thái sáng tạo mới tại Việt Nam", ông nói.

Liên doanh AIRO (AI + Pro) có vốn góp 51% từ KIDO và 49% từ Yuguang Tongchen, hoạt động song song tại Việt Nam và Trung Quốc. Ông Trần Lệ Nguyên giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị. Theo thỏa thuận, phía Trung Quốc phụ trách sản xuất, kỹ thuật trên nền tảng AI, trong khi KIDO đảm nhận tiếp thị, bán hàng và triển khai dịch vụ tại Việt Nam. Ngoài sản phẩm chủ lực là TVC quảng cáo, video marketing, kỹ xảo và hiệu ứng hình ảnh, AIRO còn dự kiến mở khóa đào tạo kỹ xảo AI cho sinh viên và giới sáng tạo trẻ.

Ông Hu Tian Cheng - Chủ tịch HĐQT của Yuguangtongchen (bên trái) cùng ông Trần Lệ Nguyên - CEO KIDO (bên phải) tại TP HCM chiều 22/8. Ảnh: Linh Đan

Ý tưởng hợp tác, theo ông Nguyên, bắt nguồn từ hoạt động xúc tiến thương mại do Sở Công Thương TP HCM tổ chức. Năm ngoái, trong chuyến công tác tại Chiết Giang - quê hương của Alibaba và nhiều tập đoàn công nghệ lớn, lãnh đạo TP HCM đã có dịp tiếp xúc trực tiếp với Hiệp hội Công nghệ Trung Quốc. Đây là cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận công nghệ AI tiên tiến, mở ra một lĩnh vực hoàn toàn mới.

Ông Hu Tian Cheng - Chủ tịch HĐQT của Yuguangtongchen, cho hay quy mô thị trường TVC quảng cáo của Trung Quốc có giá trị lên đến hàng tỷ USD, và dư địa ở Việt Nam rất lớn. Công ty kỳ vọng nếu thành công ở Việt Nam, đây có thể là bàn đạp giúp liên doanh xuất khẩu công nghệ kỹ xảo đi các thị trường toàn cầu.

Thành lập tại Hàng Châu năm 2014, Yuguang Tongchen được đánh giá là một trong những đơn vị tiên phong về kỹ xảo AI toàn cầu, từng gia công cho Hollywood và hợp tác với hơn 100 thương hiệu Fortune Global 500 như Apple, Nike. Công nghệ của họ được cho là chỉ xếp sau Mỹ, nhưng chi phí thấp hơn nhiều so với Hong Kong và Đài Loan.

AIRO kỳ vọng giúp doanh nghiệp Việt tiếp cận khách hàng nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Nếu một TVC truyền thống thường mất 6-8 tuần với chi phí 50.000-70.000 USD, thì với AIRO, chỉ còn khoảng 10 ngày và 10.000 USD. Công nghệ này có thể tạo bối cảnh, nhân vật quần chúng, cảnh cháy nổ, pha hành động nguy hiểm... trong khi nhân vật chính vẫn do diễn viên thật đảm nhận.

Liên doanh này đã ký hợp tác với Vinama, TMA Solutions, Circus... cũng như HTV, VTV để phát triển nội dung số. Ngoài ra, AIRO sẽ triển khai chương trình đào tạo kỹ xảo AI ngay tại Việt Nam.

Theo ông Nguyên, AI không nhằm thay thế con người, mà là công cụ hỗ trợ. "AI là kỹ xảo, không phải sự giả dối. Nó chỉ phát huy hiệu quả khi kết hợp cùng con người để tạo ra sản phẩm hấp dẫn, tiết kiệm và an toàn hơn", ông nhấn mạnh.

Ông Nguyên cũng tiết lộ E2E - công ty con của KIDO, đã thử nghiệm livestream bằng AI hơn một tháng qua và bắt đầu có doanh thu. Nếu thành công, doanh nghiệp có thể trở thành đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ này tại Việt Nam.

Thi Hà