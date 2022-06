Kido muốn bán sạch cổ phiếu quỹ

Công ty cổ phần Tập đoàn Kido (KDC) lên kế hoạch bán toàn bộ hơn 28 triệu cổ phiếu quỹ, dự kiến thu về hơn 1.785 tỷ đồng.

Theo quyết định vừa được Hội đồng quản trị thông qua, Tập đoàn Kido sẽ bán tất cả hơn 28 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương 10,05% tổng lượng cổ phần đã phát hành của công ty. Mục đích là bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lượng cổ phiếu kể trên sẽ được giao dịch theo dạng khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Kido cho biết giá bán được xác định theo giá thị trường tại phiên giao dịch. Nếu tính theo thị giá đóng cửa hôm nay, doanh nghiệp này có thể thu về hơn 1.785 tỷ đồng.

Quyết định bán hết cổ phiếu quỹ được Tập đoàn Kido đưa ra trong bối cảnh thị giá tăng nóng. Từ giữa tháng 5 tới nay, thị giá KDC gần như tăng liên tiếp, hiện giao dịch ở vùng 63.500 đồng và tăng khoảng 27% chỉ trong nửa tháng. Đà tăng này cũng giúp thị giá tiệm cận hoặc vượt mục tiêu một số công ty chứng khoán đưa ra trước đó.

Cuối năm ngoái, doanh nghiệp này đã dùng gần 22,9 triệu cổ phiếu quỹ để chia thưởng cho cổ đông hiện hữu. Như vậy trong nửa năm qua, Kido đã dùng hết "của để dành".

Trong quý I/2022, doanh thu thuần hợp nhất của Tập đoàn Kido đạt gần 2.900 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do công ty gia tăng năng suất sản xuất, đẩy mạnh và mở rộng các kênh phân phối. Tuy vậy, lợi nhuận sau thuế lại giảm hơn 10% về mức hơn 120 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng mạnh.

Gần đây, Kido cũng đã thông qua phương án mua lại toàn bộ 11,54% cổ phần sau khi công ty con Dầu thực vật Tường An (TAC) hủy niêm yết. Với việc sở hữu cả TAC và Tổng công ty công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex - VOC) - đơn vị sở hữu gián tiếp các thương hiệu Neptune, Simply, Meizan... Kido đặt mục tiêu duy trì vị thế, nâng cao thị phần trong ngành dầu ăn. Doanh nghiệp này tự công bố đang có tỷ lệ sở hữu và chi phối tới 39% toàn thị trường.

Tất Đạt