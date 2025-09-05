Kịch bản thao túng, moi tiền khách 'chơi forex' của nhóm đồng phạm Mr Pips

Hà NộiNhóm Bùi Trung Đức bị cáo buộc lập 27 công ty "ma", giả mạo các sàn ngoại hối, thuê hơn 1.000 số điện thoại cho hàng trăm nhân viên gọi dụ dỗ khách, lừa đảo đầu tư.

Ngày 4/9, Bùi Trung Đức, 33 tuổi, ngụ TP HCM, cùng 19 đồng phạm 20-30 tuổi bị TAND Hà Nội xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án dự kiến được xét xử nhiều ngày.

Đức được xác định nằm trong đường dây lừa đảo của nhóm Mr Pips Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ - đang bị Công an Hà Nội điều tra về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền.

Bùi Trung Đức (thứ hai từ phải) và các đồng phạm khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Nhà chức trách xác định, hoạt động đầu tư trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và bảo vệ. Các giao dịch chủ yếu diễn ra qua các phần mềm do công ty trung gian cung cấp.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, các bị cáo cấu kết với nhau để tạo lập, quản lý, điều hành các trang web có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế như: ZenoMarkets, Londonex, CHMarkets, TradeTime, LPLtrade, Dexlnvesting... để mọi người hiểu nhầm là tham gia đầu tư chứng khoán quốc tế.

Nhưng thực tế các trang web trên đã được lập trình sẵn, gắn với tài khoản ngân hàng do các bị cáo quản lý, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Tiền của khách hàng nạp vào đều nằm trong các tài khoản của 27 công ty "ma".

Khách hàng chơi thị trường ngoại hối (forex) trên trang web thực chất là chơi với chủ sàn (admin). Khi khách hàng thua thì chủ sàn được hưởng tiền đó.

Tập đoàn lừa đảo núp bóng 27 công ty ma

VKSND Hà Nội xác định, từ 2022, Đức cùng nhiều đồng phạm (chưa rõ nhân thân) thành lập 27 công ty, tuyển dụng nhân viên làm việc tại các bộ phận, bổ trợ lẫn nhau, dụ dỗ bị hại chuyển tiền đầu tư và chiếm đoạt.

Các văn phòng làm việc đều không treo biển, nhân viên được cấp tài khoản mang tên giả, các nhân viên được quán triệt không tiếp xúc, gặp gỡ người khác trong thời gian làm việc, không ra khỏi văn phòng khi không có việc cấp bách. Họ được bố trí máy tính xách tay, tai nghe, cơm trưa đến tận nơi. Các nhân viên đi làm không sử dụng xe công nghệ để tránh bị lộ vị trí văn phòng làm việc.

Bị cáo Đức quản lý chung các văn phòng ở TP HCM, nắm tình hình để đưa ra phương hướng hoạt động. Đức yêu cầu các nhân viên tự học tập nâng cao kỹ năng thông qua nghe các file ghi âm những lần Đức trực tiếp thuyết trình, nghe các cuộc hội thoại mẫu, kịch bản gọi để nâng cao kỹ năng, vốn từ; định kỳ phải gửi đề xuất của bản thân để nâng cao chất lượng công việc, bị trừ lương hoặc cho nghỉ việc nếu vi phạm hoặc không đạt chỉ tiêu....

Đức cũng "truyền cảm hứng" thông qua nêu gương các nhân viên hướng dẫn khách nạp tiền nhiều, những nhóm hoạt động đạt doanh số cao, tiền thưởng lớn hoặc được thăng chức nhanh. Mục đích là để nhân viên luôn luôn tin tưởng vào đường lối hoạt động của công ty, hết mình dụ dỗ được nhiều khách nạp tiền để được thưởng nhiều tiền.

Bộ phận nhân sự, checkbill và pháp lý, được Phó Đức Nam - còn gọi là Mr Pips, giao điều phối dòng tiền qua tài khoản ngân hàng sau khi nhận tiền từ các bị hại. Ngoài ra, bộ phận này còn làm công tác tuyển dụng cho văn phòng tại Campuchia.

Mr Pips Phó Đức Nam dùng chiêu khoe tiền để dẫn dụ khát vọng làm giàu của "nhà đầu tư". Ảnh: Facebook Mr Pips

Bộ phận Công nghệ thông tin có nhiệm vụ lắp đặt thiết bị để chuyển địa chỉ IP sang nước ngoài, cài tổng đài ảo, ứng dụng Signal, Telegram, quản lý hơn 1.000 đầu số điện thoại chuyên dùng để gọi mời chào, lừa đảo.

Nhân làm trưởng bộ phận Chăm sóc khách hàng (sale), do Đào làm tổng quản lý, có trong tay 19 nhóm nhân viên làm việc tại 14 văn phòng, chuyên gọi điện dụ dỗ khách. Nhân viên sale được trả lương 7 triệu đồng/tháng kèm hoa hồng doanh số 4-5%, tùy số tiền sale lừa được từ khách.

Sale đều là người trẻ, 20-30 tuổi, không cần bằng cấp, không được đào tạo về chứng khoán, cổ phiếu nhưng "đa phần đều đã có kinh nghiệm dụ dỗ khách hàng", cáo trạng nêu.

Bộ kịch bản thao túng tâm lý, tỉ mỉ moi tiền

Theo cáo trạng, quy trình moi tiền được vạch ra cho các sale ngay khi vào làm. Họ dùng laptop đã cài sẵn ứng dụng "Zoiper Free", gọi điện thoại, sử dụng tên giả để nói chuyện, không được gọi điện videocall cho khách để tránh bị phát hiện.

Sau khi trao đổi về thông tin cá nhân của khách, sale sẽ đánh giá khả năng tài chính, tính cách để lựa chọn cách tiếp cận đạt hiệu quả.

Những lệnh đầu tiên, sale sẽ lựa chọn những mã nào có lãi và tập trung vào mã đó để khách hàng thích thú, đam mê thị trường, thông thường sẽ cho chốt ít và làm nhiều lần để khách liên tục giao dịch. "Cho khách hàng rút tiền để khách thấy sàn có tính thanh khoản nhanh tạo niềm tin cho khách đầu tư số tiền lớn hơn" là miếng mồi được nhóm này sử dụng, cáo trạng nêu.

Khi khách bắt đầu đam mê một mã, sale sẽ nâng dần khối lượng, chụp ảnh những tài khoản giao dịch lớn chốt lãi cao để khách xem và tiếc. Sale đưa ra thông tin mã này sẽ tăng hoặc giảm mạnh để khách nâng vốn lên bắt xu hướng.

Nếu khách không đồng ý nâng vốn thì sale sẽ vờ hỗ trợ lãi, đồng thời tiếp tục chụp tài khoản cao để khách tiếc. Việc này cứ lặp lại vài lần, khách sẽ bắt đầu nâng dần vốn lên.

Trường hợp khách đồng ý, nhân viên bắt đầu hỗ trợ nâng khối lượng, dồn dập giao dịch, cho lãi nhiều và tiếp tục thỏa thuận vốn. Sale được hướng dẫn hối thúc khách vào khung 22-24h, trực để dồn dập gọi giục khách.

Đối với khách đã có kinh nghiệm, nhóm này sẽ đối phó bằng cách cập nhật thông tin thị trường, tư vấn khách hàng giao dịch phù hợp với tài khoản, hướng dẫn một số kinh nghiệm. Khi tài khoản của khách gặp vấn đề, sale sẽ ổn định tâm lý của khách trước, giải thích vì sao cần bao nhiêu vốn để xử lý.

Các sale được đào tạo để "làm cho khách rối" sau đó cắt, đặt lệnh liên tục và đổ cho khách làm sai, vốn vào không đủ để xử lý, bắt buộc phải có vốn thêm. Sale cũng giả vờ tham gia góp vốn với khách khi tài khoản nguy hiểm để khách cảm thấy có người đồng hành, tài khoản là tài khoản chung chứ không phải giữa tư vấn với khách hàng.

Các group "chân gỗ" cũng được huy động tương tác truyền cảm hứng để khách tin là có thể xử lý được.

Chiêu cuối, các sale sẽ đổ lỗi cho thị trường không ổn định và xấu chung chứ không phải cá nhân ai.

Khi tài khoản bị "cháy" thì báo khôi phục tài khoản và số tiền sẽ lấy lại được là bao nhiêu. Vẫn duy trì gửi thông tin hoặc dùng "chuyên gia" có kinh nghiệm xử lý hoặc bán cho bộ phận tư vấn của sàn khác tâm sự để ổn định tâm lý, tránh để khách nghi ngờ với mục đích mời khách quay lại thị trường, cáo trạng nêu.

Đối với dòng tiền chiếm đoạt được, Mr Pips sẽ chỉ đạo nhân viên chuyển cho khách tạo niềm tin là sàn có tính thanh khoản nhanh, hoặc chuyển đến tài khoản khác do Mr Pips yêu cầu.

Các bị cáo "rửa tiền" bằng nhiều hình thức khác nhau như sử dụng dịch vụ đổi tiền từ tài khoản thành tiền mặt, mua vàng, tiền điện tử USDT...

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra mới chứng minh được 12 vụ lừa đảo, thiệt hại tổng 11 tỷ đồng. Người bị lừa nhiều nhất là một phụ nữ 66 tuổi ở Hoàng Mai, Hà Nội với số tiền tới hơn 6,7 tỷ đồng.

Trong số tiền chiếm đoạt, Trung hưởng nhiều nhất với 1,35 tỷ đồng, là tiền lương và hoa hồng trong 10 tháng.

Mr Pips bị bắt sau nhóm này, hồi cuối năm 2024, đang bị truy tố trong vụ án lừa đảo hơn 2.660 người đầu tư chứng khoán. Lê Khắc Ngọ - còn được gọi là Mr Hunter, đang trốn truy nã. Vợ Ngọ vừa bị Công an Hà Nội và Interpol bắt ở Thái Lan hồi tháng 7.

46 nhân viên sale đã bị triệu tập cùng hàng chục người liên quan, song chưa đủ căn cứ xử lý nên hành vi đã được tách riêng, xử lý sau.

Thanh Lam