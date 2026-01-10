Kịch bản nào để Việt Nam đi tiếp ở giải U23 châu Á 2026?

Cả Việt Nam, Arab Saudi, Jordan và Kyrgyzstan ở bảng A đều còn cơ hội giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026.

Lượt trận thứ hai diễn ra vào tối 9/1 chứng kiến Việt Nam thắng Kyrgyzstan 2-1, còn Jordan bất ngờ hạ chủ nhà Arab Saudi 3-2. Kết quả này giúp Việt Nam dẫn đầu bảng A với 6 điểm, còn Kyrgyzstan chưa giành điểm, đứng cuối. Jordan và Arab Saudi có cùng ba điểm, nhưng chủ nhà xếp thứ ba vì kém hiệu số đối đầu.

Điều lệ vòng bảng U23 châu Á 2026 xếp các tiêu chí phân bậc lần lượt là điểm, hiệu số đối đầu giữa các đội bằng điểm, hiệu số bàn thắng thua toàn bảng, số bàn thắng toàn bảng. Nếu chỉ có hai đội bằng điểm và gặp nhau ở lượt cuối thì đá luân lưu. Tiếp theo là xét điểm fair-play theo thẻ phạt và cuối cùng là bốc thăm.

Việt Nam (áo đỏ) thắng Kyrgyzstan 2-1 ở lượt hai bảng A VCK U23 châu Á 2026, trên sân King Abdullah ở Jeddah, Arab Saudi ngày 9/1/2026. Ảnh: AFC

Việt Nam đang nắm lợi thế lớn trước lượt cuối vào ngày 12/1. Thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ cần không thua Arab Saudi là chắc chắn giữ đầu bảng.

Nếu thua chủ nhà, sẽ có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất, đội vẫn đi tiếp khi Jordan không thắng Kyrgyzstan. Thứ hai, Jordan thắng thì hiệu số đối đầu với Việt Nam và Arab Saudi được xét đến, dẫn đến nhiều xác suất có thể xảy ra.

Việt Nam đã thắng Jordan 2-0, còn Jordan hạ Arab Saudi 3-2. Khi tạo bảng đấu nhỏ giữa ba đội, Việt Nam đang dẫn đầu với ba điểm, bằng Jordan, nhưng hơn hiệu số bàn thắng thua (+2 so với -1). Vì vậy, Việt Nam sẽ tiếp tục dẫn đầu ngay cả khi thua Arab Saudi cách biệt một bàn, và chắc chắn đứng thứ hai sau đối thủ khi thua cách biệt hai bàn.

Bảng hiệu số đối đầu giữa Việt Nam, Jordan và Arab Saudi TT Đội Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại Hiệu số Điểm 1 Việt Nam 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 Jordan 2 1 0 1 3 4 -1 3 3 Arab Saudi 1 0 0 1 2 3 -1 0

Trường hợp Việt Nam bị loại là khi thua Arab Saudi 0-3 hoặc cách biệt bốn bàn. Với 0-3, đội có cùng hiệu -1 như Jordan, nhưng kém số bàn thắng (2 so với 3). Nhưng nếu thua 2-5 trở lên, Việt Nam lại hơn số bàn thắng.

Trường hợp thua Arab Saudi 1-4, Việt Nam vẫn đi tiếp, dù có hiệu số -1 và ghi 3 bàn như Jordan. Điều lệ giải quy định nếu có hơn hai đội bằng điểm nhau, và sau khi áp dụng tất cả các tiêu chí đối đầu trực tiếp (hiệu số, bàn thắng) vẫn có một nhóm nhỏ các đội hòa nhau, thì tất cả các tiêu chí đối đầu sẽ được áp dụng riêng cho nhóm này. Vì vậy, Việt Nam đi tiếp nhờ thắng Jordan 2-0.

Việt Nam từng rơi vào hoàn cảnh tương tự tại vòng chung kết U20 châu Á 2020. Sau hai lượt đầu bảng B, đội dẫn đầu với 6 điểm, hơn Australia và Iran ba điểm. Tuy nhiên, thất bại 1-3 trước Iran ở lượt cuối khiến thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tụt xuống thứ ba và bị loại tức tưởi, do kém hiệu số đối đầu với hai đối thủ. Khi ấy, hiệu số bàn thắng thua giữa ba đội lần lượt là Iran +1, Australia 0 và Việt Nam -1.

Tuy nhiên, Việt Nam đang có lợi thế lớn hơn ở VCK U23 châu Á 2026. Thầy trò HLV Kim chắc chắn cũng không muốn thua Arab Saudi, qua đó mất ngôi đầu và phải gặp đội nhất bảng B – nhiều khả năng là Nhật Bản tại tứ kết.

Cục diện bảng A hiện còn một trường hợp khác là Kyrgyzstan vẫn có thể đi tiếp với tư cách nhì bảng. Điều kiện cần là Việt Nam phải thắng Arab Saudi. Điều kiện đủ là Kyrgyzstan thắng Jordan cách biệt hai bàn trở lên. Khi ấy, đại diện Trung Á có 3 điểm và hiệu số +1, còn Arab Saudi (3, 0) và Jordan (3, -1).

Bảng A VCK U23 châu Á 2026 TT Đội Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại Hiệu số Điểm 1 Việt Nam 2 2 0 0 4 1 +3 6 2 Jordan 2 1 0 1 3 4 -1 3 3 Arab Saudi 2 1 0 1 3 3 0 3 4 Kyrgyzstan 2 0 0 2 1 3 -2 0

Hiếu Lương