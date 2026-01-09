Việt Nam thắng liền hai trận ở U23 châu Á

Arab SaudiViệt Nam đặt một chân vào tứ kết, sau khi hạ Kyrgyzstan 2-1 ở lượt trận thứ hai bảng A VCK U23 châu Á.

Ghi bàn: Văn Khang 19' (pen), Brauzman 87' (phản lưới) - Murzakhmatov 44'.

Kyrgyzstan không được đánh giá cao như Jordan, nhưng gây nhiều khó khăn hơn cho Việt Nam. Trước một đối thủ khát điểm, thầy trò Kim Sang-sik trải qua nhiều thời điểm khó khăn, trước khi giành trọn ba điểm nhờ "vũ khí" quen thuộc.

Cũng giống trận thắng Jordan 2-0 ở lượt trước, các bàn thắng của Việt Nam đều xuất phát từ hai tình huống dàn xếp phạt góc. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, Việt Nam đã ghi tới 10 bàn bắt nguồn từ những quả phạt góc chỉ trong khoảng một năm.

Cầu thủ Việt Nam mừng bàn mở tỷ số trên sân Prince Abdullah al-Faisal, Jeddah, Arab Saudi hôm 9/1. Ảnh: AFC

Ở trận đấu trên sân Prince Abdullah al-Faisal hôm 9/1, bàn mở tỷ số cũng đến từ sai lầm của đối thủ trong cấm địa. Từ tình huống lộn xộn sau quả phạt góc, Nguyễn Lê Phát khôn ngoan vòng ra trước cầu thủ Kyrgyzstan đón bóng. Mirzalim Uulu chậm hơn một nhịp, đá thẳng vào chân tiền đạo 18 tuổi của Việt Nam. Nguyễn Đình Bắc dự bị vì đau nhẹ, nên Khuất Văn Khang được giao đá phạt đền. Tiền vệ 22 tuổi đánh lừa thủ thành Nurlanbekov, mở tỷ số ở phút 19.

Trước đó, Việt Nam hai lần thoát phạt đền khi các cầu thủ Kyrgyzstan liên tục ngã trong cấm địa, trong đó có pha bóng Nguyễn Hiểu Minh bất cẩn đá trúng chân cầu thủ đội bạn trong nỗ lực phá bóng. Hiểu Minh là cầu thủ hay nhất trận gặp Jordan, nhưng còn chơi chắc chắn trước Kyrgyzstan. Đường chuyền hỏng của hậu vệ số 4 ở cuối hiệp một mang đến cơ hội cho Marlen Muzakhmatov. Số 20 của đội bạn thoải mái đi bóng ở trung lộ và sút xa tung nóc lưới Việt Nam, gỡ hòa 1-1.

Tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên ngắt đi sự hưng phấn của Kyrgyzstan, đồng thời giúp Việt Nam trấn tĩnh. Khi trở lại, các học trò Kim Sang-sik tìm lại nhịp chơi, liên tục tạo ra cơ hội với sự năng nổ và khéo léo của tiền đạo Nguyễn Lê Phát - người chỉ được dự giải thay Bùi Vĩ Hào chấn thương vào giờ chót. Nếu Lê Phát tận dụng tốt các cơ hội bản thân tạo ra, Việt Nam đã có bàn thắng ngay đầu hiệp.

Bên kia chiến tuyến, đại diện Trung Á dứt điểm nhiều hơn hẳn Việt Nam, 20 so với 11 pha. Tuy nhiên, phần lớn cú sút của Kyrgyzstan đều tới từ ngoài cấm địa và mang tính cầu may. Nếu chỉ tính trong cấm địa, Việt Nam sở hữu nhiều cơ hội rõ rệt hơn hẳn.

VIE 2-1 KYR Diễn biến chính trận Việt Nam - Jordan hôm 9/1.

Thế trận của đôi bên cân bằng cho đến khi HLV Kim Sang-sik tung bộ ba Đình Bắc, Văn Thuận và Quốc Cường vào sân cùng lúc. Một lần nữa, những sự thay đổi người của ông Kim lại phát huy tác dụng. Đình Bắc liên tục làm khổ hàng thủ xuống sức của Kyrgyzstan, trước khi đá quả phạt góc táo bạo về cột xa cho trung vệ Phạm Lý Đức ở phút 87. Lý Đức sau đó tạt vào cho Văn Thuận ngả người đánh đầu lái bóng vào góc xa. Bóng đập chân hậu vệ Khristiyan Brauzman, từ từ lăn vào lưới Kyrgyzstan trong sự vỡ òa của thầy trò Kim Sang-sik.

Thời gian còn lại là quá ít để Kyrgyzstan tìm bàn gỡ. Việt Nam còn có thể thắng thêm nếu trung vệ đội trưởng Said Datsiev không xuất sắc ngăn cản Văn Thuận và Đình Bắc trong những tình huống phản công cuối trận. Datsiev cũng là cầu thủ duy nhất của Kyrgyzstan dồi dào thể lực trong những phút cuối, trong khi những người còn lại xuống sức, không thể thắng tranh chấp tay đôi với Việt Nam và ngậm ngùi chấp nhận thất bại.

Thắng 2-1, Việt Nam dẫn đầu bảng A với sáu điểm sau hai trận. Đây là lần thứ hai đội toàn thắng hai trận đầu vòng bảng U23 châu Á, lần đầu cũng là kỳ trước dưới trướng HLV Hoàng Anh Tuấn. Khi đó, Việt Nam thắng Kuwait 3-1 và Malaysia 2-0. Đây cũng là lần đầu đội thắng hai trận trước những đối thủ ngoài khu vực Đông Nam Á tại giải này, nếu không tính đá luân lưu.

Ở trận cuối bảng A, thầy trò Kim sẽ gặp Arab Saudi lúc 23h30 thứ Hai 12/1, giờ Hà Nội, còn Kyrgyzstan gặp Jordan. Nếu Jordan không thể thắng Arab Saudi ở trận đấu muộn lượt hai hôm nay, Việt Nam sẽ vào tứ kết sớm một lượt trận.

Quang Dũng - Vy Anh