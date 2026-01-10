Arab Saudi thua khiến Việt Nam chưa thể vào tứ kết U23 châu Á

Arab SaudiArab Saudi thua Jordan 2-3 ở lượt hai khiến hai vé đi tiếp của bảng A U23 châu Á 2026 chỉ có thể định đoạt tại lượt cuối vào ngày 12/1.

* Ghi bàn: Rakan 19’, Al Juwayr 60’ (pen) – Al Azaizeh 38’ 45’+1, Khrouba 73’.

Chiến thắng Kyrgyzstan 2-1 giúp Việt Nam dẫn đầu bảng A với 6 điểm, còn đại diện Trung Á chưa giành điểm, đứng cuối. Trong khi đó, Jordan và Arab Saudi có cùng 3 điểm, nhưng chủ nhà xếp thứ ba vì kém hiệu số đối đầu. Cả bốn đội đều còn cơ hội vào tứ kết trước lượt cuối.

Kịch bản này nằm ngoài dự đoán khi Arab Saudi được đánh giá cao hơn Jordan. Họ có lợi thế sân nhà, cùng tinh thần thoải mái dù thắng chật vật Kyrgyzstan 1-0 ngày ra quân. Jordan áp lực hơn khi đã thua Việt Nam 0-2.

Bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026 Thứ tự Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm 1 Việt Nam 2 2 0 0 4 1 +3 6 2 Jordan 2 1 0 1 3 4 -1 3 3 Arab Saudi 2 1 0 1 3 3 0 3 4 Kyrgyzstan 2 0 0 2 1 3 -2 0

Bước vào sân Prince Abdullah Al Faisal tối 9/1, Arab Saudi thay ba vị trí ở đội hình xuất phát, với sự trở lại của tiền vệ đội trưởng Musab Al Juwayr. Tiền đạo phải Yaseen Al Zubaidi và hậu vệ trái Salem Al Najdi được thay bằng Thamer Al Khaibri và Sulaiman Hazazi. Trong khi đó, Jordan cũng thay bốn vị trí so với trận ra quân, nổi bật là sự trở lại của tiền vệ đội trưởng Ali Al Azaizeh.

Thế trận diễn ra thuận lợi như dự đoán với Arab Saudi và bàn mở tỷ số đến ở phút 19. Al Juwayr tạt từ cánh phải vào giữa vòng cấm cho Rakan Al Ghamdi bắt vô-lê chân phải đưa bóng vào góc thấp trái thành bàn. Đây cũng là pha lập công thứ hai liên tiếp tại giải của tiền vệ sinh năm 2005.

Musab Al Juwayr (áo xanh) mừng khiêu khích Odeh Fakhoury (áo trắng số 10) sau khi ghi bàn gỡ 2-2 ở phút 60 trên chấm phạt đền, trong trận Arab Saudi thua Jordan 2-3 ở lượt hai bảng A U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi ngày 9/1/2026. Ảnh: AFC

Tuy nhiên, chủ nhà lại đánh mất thế trận từ sau phút 25. Sức ép dồn ngược lại khung thành Hamed Al Shanqiti. Phút 30, Odeh Fakhoury sút xa sát vạch 16m50 vào góc phải khiến thủ môn Arab Saudi vất vả cản phá. Bảy phút sau, Fakhoury lừa qua hậu vệ đối phương từ cánh trái để vào vòng cấm, nhưng vẫn thua Shanqiti trong thế đối mặt. Đến cơ hội thứ ba ở phút 38, thủ thành này bất lực chôn chân nhìn bóng găm vào góc phải thành bàn, sau cú sút chân trái từ sát vòng cấm đầy uy lực của Al Azaizeh.

Cơn ác mộng với hàng thủ Arab Saudi chưa dừng lại. Ở phút bù thứ nhất, bóng lập bập trong vòng cấm chủ nhà rồi bật ra đúng tầm Al Azaizeh hãm ngực, rồi ngả người vô-lê chân trái. Bóng găm vào góc cao trái khiến Shanqiti bay người hết cỡ cũng không thể cản phá. Cách biệt thậm chí đã có thể nới rộng hơn nếu Mahmoud Khrouba hay Fakhoury dứt điểm chính xác hơn trong thế đối mặt thủ môn.

Sang hiệp hai, HLV Luigi Di Biagio tung Awad Dahal, Majed Abdullah vào thay Abdulrahman và Faris Al Ghamdi. Phút 49, cú sút xa đẹp mắt của Al Juwayr tưởng chừng đã gỡ hòa cho chủ nhà, nhưng VAR xác định Abdulaziz Al Elewai đã việt vị trước đó. Nhưng Arab Saudi cũng không phải nuối tiếc lâu.

Tiền vệ Jordan Mahmoud Khrouba (số 11) mừng bàn thắng ở phút 73 ấn định chiến thắng 3-2 trước Arab Saudi. Ảnh: AFC

Phút 55, Faisal Al Subiani bị Yousef Qashi xoạc truy cản trái phép trong vòng cấm. Trên chấm 11 m lần này, Al Juwayr không còn bị bắt bài như trận gặp Kyrgyzstan, mà đánh lừa thủ môn Abdel Al Talalga bằng cú sút vào góc thấp phải gỡ 2-2.

Sau đó, hàng thủ Arab Saudi một lần nữa phòng ngự thiếu kín kẽ và để thủng lưới bàn thứ ba ở phút 73. Al Shanqiti đẩy được cú sút xa của Al Azaizeh, nhưng bất lực trước cú sút thứ hai của Khrouba. Các cầu thủ Jordan mừng cuồng nhiệt rồi kiên cường phòng ngự đến phút bù 15 để bảo toàn chiến thắng 3-2.

Các thành viên đội khách giang hai tay cầu nguyện trong niềm hạnh phúc. Trong khi đó, nhiều cầu thủ Arab Saudi gục ngã khi bị đẩy vào thế khó ở lượt cuối gặp Việt Nam.

Đội hình xuất phát

Arab Saudi: Hamed Al Shanqiti, Al Obaid, Sulaiman Hazazi, Al Dosari, Mohammed Abdulrahman, Musab Al Juwayr, Faris Al Ghamdi, Faisal Al Subiani, Abdulaziz Al Elewai, Thamer Al Khaibri, Rakan Al Ghamdi

Jordan: Abdel Al Talalga, Mohammad Taha, Ahmad Ayman, Jafar Samara, Ali Hajabi, Moamen Al Sakhet, Anas Al Khab, Yousef Qashi, Mahmoud Khrouba, Ali Al Azaizeh, Odeh Fakhoury.

Hiếu Lương