'Kịch bản' livestream 10 can nước giặt giá 199 nghìn đồng

Thấy quảng cáo hấp dẫn, 'nhiều người mua và tin dùng', tôi rủ thêm bạn gần nhà đặt mua để được hưởng khuyến mãi.

Thời gian gần đây, khi lướt Facebook tôi thấy có khá nhiều chủ tài khoản của mạng xã hội này livestream trực tiếp bán mặt hàng là các loại nước giặt, nước xả vải từ Pháp, Thái Lan.

Tất cả những người bán hàng online trên mạng đó đều quảng cáo rằng sản phẩm họ bán ra là chính hãng, vô cùng chất lượng, và họ còn nói lượng khách hàng đã mua và tin dùng là rất nhiều, số lượng không kể xiết.

Điều mà tôi cũng như những người thường "lướt" Facebook cảm thấy "giật mình" trước thông tin mà những người bán hàng quảng cáo, đó là chỉ mất từ 129.000 đồng đến 199.000 đồng mà người mua được sở hữu tới gần chục can- túi nước giặt, nước xả; với dung lượng mỗi can-túi từ 3-5 lít.

Tin lời quảng cáo của những người livestream bán là hàng chất lượng, giá là siêu rẻ, bán như cho không như vậy, nên tôi và một người bạn gần nhà đã rủ nhau cùng đặt mua mỗi người 1 đơn hàng 7 can nước giặt (dung tích 5 lít một can), được khuyến mãi thêm 3 can tổng là 10 can, với mức tiền phải thanh toán chỉ 199.000 đồng, đã vậy lại còn miễn tiền ship.

Khi gửi đơn mua hàng thông qua số điện thoại di động của cơ sở cung cấp, ngay tức thì sáng hôm sau đơn hàng của chúng tôi đã được "chốt" thông qua cuộc gọi từ nhân viên của shop.

Tiếp theo, 4 ngày sau chúng tôi nhận được hàng qua nhân viên giao hàng. Háo hức khui thử một can nước giặt ra sử dụng, tôi đã thực sự thất vọng bởi cái thứ nước giặt sền sệt màu trắng đục chẳng biết họ pha trộn bằng các loại hóa chất, dung dịch gì... nhưng khi giặt quần áo không hề có bọt mấy, và điều đặc biệt là nó không thể tẩy sạch các vết bẩn bám trên áo quần giống như các loại bột giặt khác.

Tôi và người bạn dám khẳng định loại nước giặt mà chúng tôi nhận được là hàng dởm. Coi như là mình bị lừa 199.000 đồng, số tiền không lớn nhưng coi đó là "học phí" để rút kinh nghiệm cho những lần mua bán sau, nhất là mua bán hàng trên chợ mạng, khi mà tất cả lời quảng cáo, hình ảnh nhãn hàng đều là... "ảo".

Dẫu sao thì cũng hơi bực bội một chút, và tôi bấm số gọi lại cho cơ sở bán nước giặt mà tôi đặt mua hàng để nói về chất lượng quá tệ, hàng dởm... thì từ đầu dây bên kia một nhân viên đã giải thích với tôi theo kiểu thoái thác, phó mặc khiến tôi càng thêm phần bực bội.

Rồi tôi cũng tự trách mình, giá như không ham rẻ thì đâu mất tiền còn rước thêm bực bội vào người... Thế mới biết người xưa từng nói không có sai: "của rẻ là của ôi".

Mà ngẫm thấy cũng đúng, trên đời này hàng tốt, sản phẩm chất lượng thì ắt giá phải đắt, phải cao; còn mấy loại hàng hóa kém chất lượng bán với giá rẻ như cho không thì chắc chắn sẽ... chẳng ra gì.

Từ chuyện mua nước giặt bị lừa gạt của mình theo kiểu "treo đầu dê bán thịt chó", tôi khuyên mọi người khi mua các loại nước giặt, nước xả vải nói riêng, và các loại hàng hóa nói chung, nhất là đặt mua online thông qua các trang mạng xã hội, cần phải kiểm tra hàng khi nhận, nếu thấy chất lượng không đúng như người bán quảng cáo thì kiên quyết không nhận theo như giao kèo.

Đừng bao giờ "bỏ qua" khâu kiểm tra chất lượng hàng hóa trước khi nhận và thanh toán tiền, bởi thời nay có không ít kẻ bán hàng, nhất là bán hàng online làm ăn không có cái tâm, khi họ lúc nào cũng chỉ chăm chăm tư tưởng lừa gạt người tiêu dùng...

Bích Ngọc