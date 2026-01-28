Kia Seltos thế hệ mới thêm bản hybrid, giá từ 17.200 USD

Hàn QuốcMẫu xe bán chạy thứ hai của Kia trên toàn cầu bước sang thế hệ mới với lần đầu tiên có bản hybrid, nhận đặt hàng từ 27/1.

Seltos mới đánh dấu lần thay đổi lớn đầu tiên sau 6 năm kể từ khi ra mắt năm 2019, và lần đầu tiên có bản hybrid. Thiết kế ngoại thất của chiếc crossover cỡ B cũng thay đổi toàn diện.

Seltos 2026 phát triển dựa trên nền tảng hoàn toàn mới của Kia và có kích thước lớn hơn so với bản hiện hành. Phía trước là diện mạo hiện đại hơn với đèn pha tách rời xếp theo chiều dọc. Các yếu tố chiếu sáng chính được đặt gọn trong lưới tản nhiệt rộng hơn, kết hợp tấm chắn gầm được thiết kế lại.

Mẫu xe gầm cao cỡ B mới tăng kích thước so với phiên bản tiền nhiệm. Seltos thế hệ mới dành cho thị trường Hàn Quốc giờ đây có chiều dài 4.430 mm, rộng 1.830 mm và cao 1.600 mm với chiều dài cơ sở 2.690 mm. So với thế hệ cũ, chiều dài tăng 40 mm, dài cơ sở tăng 60 mm và rộng tăng 30 mm, chỉ chiều cao giữ nguyên.

Nội thất nâng cấp toàn diện, trông giống dòng xe điện của Kia. Bảng điều khiển kỹ thuật số quen thuộc bao gồm hai màn hình 12,3 inch và một bảng điều khiển với màn 5 inch cho hệ thống điều hòa. Vô-lăng đáy phẳng thể thao. Hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió (HUD) và cần số điện tử kiểu cột lái giúp tăng tính trực quan và hiệu quả sử dụng không gian.

Kia trang bị ghế Relaxion Comfort ở hàng ghế đầu và ghế ngả tự do ở hàng ghế thứ hai (lên đến 24 độ) để tăng sự tiện nghi. Lần đầu tiên trên một chiếc Kia, hàng ghế trước trang bị hệ thống âm thanh Vibro để mang đến trải nghiệm giải trí đa phương tiện phong phú hơn bằng cách kết nối âm thanh đa phương tiện với các bộ rung được tích hợp trong ghế. Seltos cũng cung cấp một trong những dung tích khoang hành lý lớn nhất trong phân khúc với 536 lít.

Với bản hybrid mới được bổ sung, Seltos hiện có hai tùy chọn động cơ: động cơ hybrid 1.6 và động cơ xăng tăng áp 1.6. Động cơ cho công suất tối đa 141 mã lực, mô-men xoắn cực đại 264 Nm và mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp tối đa 5,1 lít/100 km, trong khi động cơ xăng tăng áp cho công suất tối đa 193 mã lực, mô-men xoắn cực đại 264 Nm và mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp tối đa 8 lít/100 km. Mẫu xe hybrid trang bị bộ pin do LG Energy Solution cung cấp.

Hệ thống phanh tái tạo năng lượng thông minh 3.0 áp dụng cho mẫu xe hybrid. Hệ thống này sử dụng dữ liệu về lưu lượng giao thông phía trước và nhiều dữ liệu điều hướng khác nhau để tự động điều chỉnh mức độ phanh tái tạo tối ưu. Theo Kia, hệ thống này cũng cho phép giảm tốc tự động cho đến khi dừng hẳn, giảm tần suất sử dụng bàn đạp phanh.

Kia cũng trang bị cho Seltos hybrid hệ thống V2L trong cabin và chế độ Stay, cho phép khách hàng trải nghiệm các tính năng tập trung vào điện hóa trước đây chỉ có trên xe điện. Hệ thống V2L trong cabin cung cấp công suất lên đến 3,52 kW ở điện áp 220 V, giúp dễ dàng sử dụng các thiết bị điện tử khi cắm trại và các hoạt động ngoài trời khác.

Chế độ Stay cung cấp chế độ nghỉ ngơi. Khi đỗ xe, chế độ này sẽ cấp nguồn cho nhiều tính năng tiện ích thông qua pin cao áp mà không cần động cơ chạy không tải.

Kia Seltos thế hệ mới sử dụng nền tảng K3 với độ cứng thân xe được tăng cường, mở rộng việc sử dụng thép siêu bền và công nghệ dập nóng để cải thiện độ bền thân xe.

Seltos trang bị hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước và hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc, cùng với các tính năng như phát hiện tay đặt ở vô-lăng, camera cảnh báo người lái mất tập trung, hỗ trợ giữ làn đường, 9 túi khí và đèn dẫn đường khi lùi xe.

Ngoài ra là hệ thống điều khiển hành trình thông minh dựa trên định vị (lối vào và ra đường cao tốc), điều khiển hành trình thông minh, hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ thoát hiểm an toàn, hỗ trợ giới hạn tốc độ thông minh, hỗ trợ đèn pha tự động, màn hình quan sát điểm mù và hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang phía sau giúp người lái trong nhiều tình huống tiềm ẩn rủi ro khi lái xe.

Chiếc crossover cỡ B hiện là xe bán chạy thứ hai của Kia trên toàn cầu, với gần 300.000 xe, chỉ sau Sportage (gần 570.000 xe) và là SUV cỡ nhỏ ăn khách nhất phân khúc tại thị trường nội địa. Hãng xe Hàn kỳ vọng Seltos thế hệ thứ hai tiếp tục chuỗi thành công về doanh số, đặc biệt với sự xuất hiện của hệ thống truyền động hybrid trong bối cảnh xe điện hóa đang ngày càng được ưa chuộng.

Kia đặt mục tiêu doanh số cho Seltos là 55.000 chiếc tại thị trường nội địa năm nay, và cho rằng đây là mục tiêu hoàn toàn khả thi. Mức giá khởi điểm của bản 1.6 turbo là 17.200 USD, trong khi bản hybrid là 19.700 USD và cao nhất là bản X-Line giá 24.800 USD.

Mỹ Anh (theo Kyunghyang Shinmun)