Kia Seltos thế hệ mới giá từ 12.000 USD

Ấn ĐộMẫu xe gầm cao cỡ B mới có 3 lựa chọn động cơ, 8 phiên bản, chưa có hybrid, giá cao nhất 22.000 USD.

Hãng xe Hàn Quốc Kia công bố giá Seltos thế hệ mới giá 12.000-22.000 USD và có 8 phiên bản cho khách hàng Ấn Độ lựa chọn. Các phiên bản cụ thể là HTX, HTE (O), HTK, KTH (O), HTX, HTX (A), GTX/X-Line và GTX (A)/X-Line (A).

Kia Seltos thế hệ mới giá 12.000-22.000 USD tại Ấn Độ. Ảnh: Kia

Seltos 2026 phát triển dựa trên nền tảng hoàn toàn mới của Kia và có kích thước lớn hơn so với bản hiện hành. Phía trước là diện mạo hiện đại hơn với đèn pha tách rời xếp theo chiều dọc. Các yếu tố chiếu sáng chính được đặt gọn trong lưới tản nhiệt rộng hơn, kết hợp tấm chắn gầm được thiết kế lại.

Mẫu xe gầm cao cỡ B mới tăng kích thước so với phiên bản tiền nhiệm, tiến gần hơn đến kích thước của Sportage. Seltos thế hệ mới giờ đây có chiều dài 4.460 mm, rộng 1.830 mm và cao 1.635 mm với chiều dài cơ sở 2.690 mm. Kích thước này nhỉnh hơn thế hệ cũ với chiều dài tăng 95 mm và chiều rộng thêm 30 mm và dài cơ sở tăng 80 mm.

Nội thất nâng cấp toàn diện, trông giống dòng xe điện của Kia. Bảng điều khiển kỹ thuật số quen thuộc bao gồm hai màn hình 12,3 inch và một bảng điều khiển với màn 5 inch cho hệ thống điều hòa. Vô-lăng đáy phẳng thể thao. Hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, đèn viền nội thất 64 màu, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, 10 loa Bose.

Nội thất Seltos 2026 thay đổi toàn diện. Ảnh: Kia

Hệ truyền động trên Seltos thế hệ mới giữ nguyên như thế hệ cũ. Hãng xe Hàn Quốc cung cấp 3 lựa chon động cơ 1,5 lít: hút khí tự nhiên công suất 115 mã lực, động cơ dầu công suất 116 mã lực và tăng áp công suất 160 mã lực. Các lựa chọn hộp số gồm 6MT, 6AT hay CVT.

Tại thị trường Ấn Độ, Kia Seltos thế hệ mới sẽ cạnh tranh ở phân khúc đông đúc nhất, như Hyundai Creta, Volkswagen Taigun, Skoda Kushaq, Maruti Grand Vitara, Toyota Hyryder, Honda Elevate, MG Astor, Tata Sierra và Renault Duster sắp ra mắt.

Minh Vũ