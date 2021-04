Kia Seltos - quán quân mới phân khúc crossover cỡ B

Mẫu xe của Kia chỉ mất bốn tháng sau khi bán ra để lật đổ ngôi thống trị của Hyundai Kona.

Phân khúc CUV đô thị hạng B trong khoảng 5 năm qua chứng kiến ngôi vương doanh số phân khúc liên tục đổi chủ. Từ Ford EcoSport đến Hyundai Kona và hiện thời là Kia Seltos, mẫu xe bắt đầu giao đến khách từ tháng 9/2020.

Kết thúc 2020, Hyundai Kona vẫn nắm giữ ngôi bán chạy nhất phân khúc với doanh số hơn 7.800 xe. Cơn sốt ban đầu của Kia Seltos giúp mẫu xe này bán gần 6.100 xe trong những tháng cuối 2020 và duy trì tiếp sau đó. Từ đầu 2021 đến hết tháng 3, Seltos chính thức soán ngôi Kona, leo lên dẫn đầu với doanh số 3.845 xe, trung bình hơn 1.200 xe/tháng.

Phía sau, Kona và đặc biệt cựu vương EcoSport đánh mất phong độ. Mẫu xe lắp ráp tại nhà máy ở Hải Dương của Ford thậm chí bán kém hơn cả Honda HR-V - mẫu xe nhập Thái Lan, giá cao nhất phân khúc. Con số 351 xe trong quý đầu 2021 không cho thấy dấu hiệu cải thiện sức hút của EcoSport, bởi cùng kỳ 2020, mẫu xe này cũng chỉ bán 447 xe.

Seltos sở hữu ngoại hình tươi trẻ kiểu xe Hàn, giá 609-729 triệu đồng nhỉnh hơn EcoSport (545-689 triệu đồng) nhưng thấp hơn đối thủ chính Kona (636-750 triệu đồng). Yếu tố mới là một phần trợ lực quan trọng giúp mẫu xe lắp ráp bởi Trường Hải đang là tâm điểm chú ý ở phân khúc trong bối cảnh Hyundai Kona bản nâng cấp chưa ra mắt, EcoSport thoái trào, Honda HR-V nguồn gốc nhập khẩu, giá cao khó cạnh tranh doanh số.

Nhỉnh hơn về kích cỡ dòng CUV hạng B có Toyota Corolla Cross định vị hạng C- (tiệm cận C). Doanh số 2.969 xe được đánh giá khá tốt đối với một tân binh nhập khẩu Thái Lan như Corolla Cross. Đây cũng là dòng xe vợt không ít khách nhóm CUV cỡ B, những người cần một mẫu xe rộng hơn về không gian nội thất nhưng chưa đủ tài chính để lên các mẫu CUV thương hiệu Nhật cỡ C.

Kia Seltos trong lần ra mắt tại Quảng Nam hồi tháng 7/2020. Ảnh: Đắc Thành

Sự xuất hiện mới đây của Mazda CX-3, sắp đến là Volkswagen T-Cross hay thậm chí Toyota Raize hay Kia Sonet khiến phân khúc xe đô thị gầm cao, từ cỡ B- đến C- trở nên sôi động hơn, thêm lựa chọn cho người tiêu dùng.

Phạm Trung