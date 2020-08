Toyota Corolla Cross có giá 720-910 triệu đồng

Sản phẩm chủ lực mới của hãng xe Nhật mang thiết kế hiện đại, trẻ trung và trang bị nhiều công nghệ an toàn.

Chiếc xe được tạo hình giống RAV4, mẫu crossover cỡ C bán chạy nhất của Toyota trên thế giới, nhưng được thiết kế mượt mà ở cụm đèn và bo tròn một số chi tiết. Hãng xe Nhật thể hiện rõ tham vọng ở thị trường châu Á khi thiết kế ưu tiên nhiều đường cong.

Khoang cabin không tạo nhiều ngạc nhiên như ngoại thất, với cách bố trí quen thuộc như các dòng xe khác của Innova. Chất liệu da trên táp-lô, màn hình dạng đứng là điểm nhấn tạo sự trẻ trung và cảm giác cao cấp.

Tiện nghi trên bản cao nhất gồm chìa khóa thông minh, màn hình trung tâm cảm ứng 9 inch, kết nối Bluetooth, Apple CarPlay và Anroid Auto, điều khiển giọng nói, đàm thoại rảnh tay, kết nối Wifi, cửa sổ trời.

Corolla Cross mới tại Việt Nam.

Kích thước Corolla Cross nằm giữa phân khúc gầm cao cỡ B và C, với dài, rộng, cao lần lượt là 4.460 x 1.825 x 1.620 (mm). Chiều dài cơ sở của xe là 2.640 mm, lớn hơn mẫu B lớn nhất là HR-V 30 mm nhưng nhỏ hơn mẫu C nhỏ nhất là Tuson 30 mm. Bán kính quay vòng 5,2 m và dung tích hành lý 440 lít, Corolla Cross đang thể hiện ưu thế với đối thủ hạng B nhưng thua thiệt một chút về không gian so với mẫu hạng C.

Tuy có kích thước lớn nhưng xe lại có khoảng sáng gầm khiêm tốn, chỉ 161 mm, thấp hơn so với cả phân khúc B và C. Các đối thủ đều có khoảng sáng từ 175 mm trở lên.

Mẫu Corolla Cross có ba phiên bản 1.8G, 1.8V và 1.8HV với điểm đáng chú ý là mẫu 1.8HV trang bị động cơ Hybrid, lần đầu được Toyota sử dụng tại Việt Nam. Với dung tích bình nhiên liệu cho bản 1.8HV chỉ 36 lít, tương đương một mẫu xe cỡ A như Kia Moring, thậm chí nhỏ hơn cả Hyundai Grand i10 (47 lít), đây hứa hẹn sẽ là mẫu xe có mức tiêu hao nhiên liệu thấp. Hãng công bố bản hybrid tiêu thụ 4,2 lít/100 km đường hỗn hợp.

Cả ba bản đều trang bị động cơ 1.8 với bốn xi-lanh thẳng hàng (I4), dẫn động cầu trước cho ra công suất 138 mã lực và mô-men xoắn 172 Nm. Bản 1.8HV kết hợp hai máy, máy xăng 1.8 công suất 97 mã lực và mô-men xoắn 142 Nm; môtơ điện tạo ra 53 mã lực và 163 Nm. Hộp số tự động vô cấp trên cả ba bản.

Bản 1.8G trang bị hệ thống an toàn tiêu chuẩn như bảy túi khí, chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, khởi hành ngang dốc, cảm biến áp suất lốp.

Hai bản cao cấp hơn được trang bị thêm gói Toyota Safety Sense cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, điều khiển hành trình và điều chỉnh đèn pha tự động. Đây cũng là lần đầu hãng trang bị nhiều tính năng an toàn trên một mẫu xe phổ thông tại Việt Nam.

Toyota Việt Nam đặt mức giá 720-910 triệu cho ba phiên bản, với bảy màu ngoại thất và hai màu nội thất. Cụ thể như sau:

Phiên bản Giá bán (triệu đồng) Giá xe màu trắng 1.8G 720 728 1.8V 820 828 1.8HV 910 918

Mức giá này nối tiếp vào khoảng trống giữa crossover cỡ B và C trên thị trường. Ví dụ bản cao nhất của Kona giá 750 triệu. Tuy vậy, mẫu xe của Toyota sẽ phải cạnh tranh giá với Hyundai Tucson. Mẫu xe Hàn Quốc ở phân khúc cao hơn nhưng định giá khá thấp, ở ngưỡng 799-940 triệu. Một số bản thấp của CX-5 hay CR-V cũng trong ngưỡng 900 triệu đến dưới 1 tỷ đồng.

Phiên bản hybrid 1.8HV có thể chỉ là cuộc dạo chơi và không mang trách nhiệm về doanh số. Nhưng 1.8V ở giá 820 triệu - mức giá chưa có nhiều đối thủ gầm cao định vị, sẽ thành một con bài chiến lược mới của Toyota tại Việt Nam, khi mà những Altis, Innova, Fortuner đang không giữ được vị thế như trước đây.

Đoàn Dũng