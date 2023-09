Kia EV9 - SUV điện giá từ 54.900 USD

MỹMức giá khởi điểm chưa đến 55.000 USD là của bản thấp cấp EV9 Light, với hành trình 359 km mỗi lần sạc.

Bản thấp cấp nhất EV9 Light trang bị đèn LED, cảm biến gạt mưa, và vành hợp kim 19 inch. Khách hàng có thể chọn thêm cốp mở điện, kính sau mờ, và kính chắn gió cách âm.

Ghế trước đều có sưởi và làm mát cũng như chỉnh điện 8 hướng. Nội thất bọc da nhân tạo SynTex - vật liệu cũng được sử dụng để bọc vô-lăng.

SUV điện 3 hàng ghế EV9 tại Mỹ. Ảnh: Kia

Trước mặt tài xế là đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, bên cạnh là hệ thống thông tin giải trí với màn hình kích thước tương đương. Một màn hình 5 inch để điều chỉnh điều hòa. Chiếc SUV điện 7 chỗ còn có gương chiếu hậu tự động chống chói, điều hòa 3 vùng tự động, một sạc điện thoại không dây. Ngoài ra là hệ thống đèn nội thất, âm thanh 8 loa, và công nghệ chìa khóa kỹ thuật số.

Hệ thống hỗ trợ tài xế gồm hỗ trợ đèn pha, lái xe trên đường cao tốc, và điều khiển hành trình thông minh. Những tính năng an toàn khác gồm cảnh báo va chạm trước, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn và theo làn, cảnh báo hỗ trợ tránh va chạm phía sau, cảnh báo khoảng cách đỗ xe sau/trước, cảnh báo có người ở hàng ghế sau, và hỗ trợ ra khỏi xe an toàn.

EV9 có một điểm đặc biệt là tận dụng nhiệt thừa của pin sưởi ấm cabin. Xe trang bị một bơm nhiệt giúp thu thập lượng nhiệt thải ra từ các môtơ điện và các hệ thống điện rồi sử dụng để làm ấm cabin. Việc này giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng và tăng hành trình cho xe khi lượng điện vốn để giữ ấm cabin sẽ ít hơn thông thường.

Nội thất EV9 sử dụng vật liệu SynTex. Ảnh: Kia

Kia EV9 sử dụng một môtơ điện đặt sau có công suất 215 mã lực và mô-men xoắn 349 Nm. Trọng lượng xe không tải là 2.310 kg, nhưng Kia cho biết EV9 có thể tăng tốc 0-97 km/h trong 7,7 giây và tốc độ tối đa 190 km/h.

Mặt hạn chế của EV9 là chỉ lai dắt được 907 kg, và gói pin 76,1 kWh giúp xe đi được 359 km - một con số không mấy ấn tượng trong bối cảnh xe điện thường được nhấn mạnh vào quãng đường mỗi lần sạc. Nhưng sắp tới, sẽ có thêm các phiên bản với hành trình dài hơn.

Giống như các mẫu xe sử dụng nền tảng E-GMP khác, EV9 đi kèm tính năng V2L (Vehicle-to-Load), cung cấp nguồn điện xoay chiều cho các thiết bị điện thông qua bộ điều khiển tích hợp ICCU, cho công suất 3,68 kW để sạc máy tính xách tay hoặc sử dụng thiết bị điện khi cắm trại.

Tại Mỹ, Kia EV9 Light sẽ bán trong quý IV và các bản khác xuất hiện sau, trong đó có EV9 Light hành trình dài với quãng đường 483 km. Khách hàng cũng có thể đặt bản dẫn động 4 bánh với 2 môtơ điện cho công suất kết hợp 379 mã lực và mô-men xoắn 699 Nm.

EV9 ra mắt khách hàng Mỹ hồi giữa tháng 4, tại triển lãm ôtô New York. Nếu so với xe ở Hàn Quốc, xe bán ở Mỹ thiếu một trong những tính năng đặc biệt: hàng ghế thứ hai có thể quay 180 độ, có nghĩa, hành khách ở hàng ghế thứ hai và thứ ba sẽ đối mặt với nhau. Việc "cắt option" này được đại diện hãng giải thích với Motor1, rằng do tính năng này không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn ôtô tại Mỹ.

Mỹ Anh