Kia EV9 - xe điện tận dụng nhiệt thừa của pin sưởi ấm cabin

Mẫu SUV điện 3 hàng ghế của Kia có một bơm nhiệt giúp gom lượng nhiệt từ các môtô điện và sử dụng để giữ ấm cabin.

Hãng xe Hàn tỏ ra đặc biệt tự hào về hệ thống điều hòa nhiệt độ của mẫu EV9 mới. Một trong những đặc điểm ấn tượng của EV9 là xe trang bị một bơm nhiệt giúp thu thập lượng nhiệt thải ra từ các môtô điện và các hệ thống điện rồi sử dụng để làm ấm cabin. Việc này giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng và tăng hành trình cho xe khi lượng điện vốn để giữ ấm cabin sẽ ít hơn thông thường.

Việc giữ ấm cabin EV9 được thực hiện nhờ việc sử dụng lượng nhiệt thải ra từ các môtô điện. Ảnh: Kia

Bên cạnh đặc điểm này, EV9 còn có hai hệ thống điều khiển điều hòa độc lập, tạo ra hai vùng nhiệt khác nhau, cho hai ghế trước và phần còn lại trên xe. Hai hệ thống này hoạt động nhờ một thuật toán điều khiển phức tạp nhằm tăng sự tiện nghi cho cabin trong khi tối ưu việc tiêu thụ năng lượng. Kia cũng trang bị ghế làm mát và có sưởi là tiêu chuẩn cho cả hàng ghế đầu tiên và thứ hai của EV9.

Hãng xe Hàn cũng phát triển hệ thống chống ẩm (after-blow) giúp giảm thiểu việc ngưng tụ hơi nước. Hệ thống có thể xác định được rằng điều hòa đã được sử dụng cho một thời gian dài và nếu đúng, sẽ thổi gió làm khô hơi nước có thể đã ngưng tụ. Công nghệ này vốn đã có trên xe hãng mẹ Hyundai từ năm 2020.

Tất cả hệ thống liên quan nêu trên đều được vận hành thông qua bảng điều khiển với giao diện mới cho phép người sử dụng nhìn thấy mọi thiết lập điều hòa chỉ với một lần chạm.

Kia EV9 vừa ra mắt khách hàng Mỹ hồi giữa tháng 4, tại triển lãm ôtô New York. Nhưng nếu so với xe ra mắt ở Hàn Quốc, xe bán ở Mỹ thiếu một trong những tính năng đặc biệt: hàng ghế thứ hai có thể quay 180 độ, có nghĩa, hành khách ở hàng ghế thứ hai và thứ ba sẽ đối mặt với nhau. Việc "cắt option" này được đại diện hãng giải thích với Motor1, rằng do tính năng này không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn ôtô tại Mỹ.

Tại Hàn Quốc, EV9 sẽ được giao đến tay khách hàng từ cuối năm nay với mức giá chưa công bố. Ảnh: Kia

Tại thị trường Bắc Mỹ, EV9 bán ra là bản tiêu chuẩn, trang bị một môtơ điện 76,1 kWh, dẫn động cầu sau, công suất 215 mã lực. Theo kết quả thử nghiệm của Kia, EV9 bản tiêu chuẩn tăng tốc 0-100 km/h trong 8,2 giây. Hãng chưa công bố quãng đường xe đi được mỗi lần sạc đầy.

Trong khi đó, bản EV9 RWD Long Range lắp môtơ điện công suất 201 mã lực, pin 99,8 kWh, phạm vi hoạt động 541 km theo chu trình thử nghiệm WLTP khi sử dụng vành 19 inch.

Kích thước của EV9 tương tự Kia Telluride nhưng chiều dài cơ sở nhỉnh hơn 203 mm. Cụ thể, xe dài 5.010 mm, rộng 1.980 mm, cao 1.755 mm và chiều dài cơ sở 3.100 mm.

Kia EV9 sẽ được sản xuất tại nhà máy ở Gwangmyeong, Hàn Quốc, cũng như ở Georgia, Mỹ. Giá bán chưa được công bố, nhưng được cho là khoảng 55.000 USD tại Mỹ.

Mỹ Anh (theo Carscoops)