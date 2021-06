Kia EV6 - xe điện ăn khách

MỹToàn bộ 1.500 chiếc EV6 phiên bản đầu tiên đã được đặt hàng một ngày trước khi hãng xe Hàn bắt đầu mở bán trên website.

Trước đó, Kia chỉ yêu cầu khách hàng đặt cọc 100 USD và bắt đầu nhận đặt hàng vào 3/6 nhưng do lỗi kỹ thuật, quy trình nhanh chóng bị dừng và mở trở lại vào 8/6. Phiên bản giới hạn First Edition có giá khởi điểm tại Mỹ 58.500 USD.

Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy khách hàng rất quan tâm tới mẫu xe thuần điện mới nhất của Kia. Hãng hy vọng việc sản xuất sẽ nhanh chóng và trôi chảy nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Crossover coupe chạy điện EV6. Ảnh: Kia

Tại Mỹ, thời gian đưa Kia EV6 First Edition tới các đại lý vẫn còn phải vài tháng nữa, với lịch dự kiến là quý I/2022 ở cả 50 bang.

Kia cho biết, 81% đơn đặt hàng đã chọn bộ sạc tại nhà trong số 3 món quà từ phiên bản First Edition, gồm sạc tại nhà EVSE, khoản tín dụng 1.000 kWh với hệ thống sạc quốc gia, hoặc một đồng hồ thông minh của Apple để kết nối dịch vụ Kia Connect trên EV6.

EV6 First Edition cũng là phiên bản cao cấp nhất của mẫu xe điện, với pin 77,4 kWh, hai động cơ điện với dẫn động AWD, công suất 320 mã lực và mô-men xoắn 604 Nm. Bộ vành 20 inch, hỗ trợ đỗ xe thông minh, màn hình HUD thực tế ảo và hệ thống âm thanh Meridian 14 loa. Phiên bản giới hạn này còn có ốp bậc cửa với chữ First Edition phát sang và các logo First Edition trong cabin.

Đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí cùng một mặt phẳng với màn hình viền cong. Ảnh: Kia

Tại châu Âu, Kia có doanh số ước tính 33.000 xe (gồm 7.300 đơn đặt hàng), tức 300% kế hoạch kinh doanh EV6 2021 tại thị trường này. Ở Hàn Quốc, số lượng đặt hàng đạt 21.000 trong ngày đầu tiên.

Ở Mỹ, Kia EV6 bán ra với nhiều phiên bản. Bản thấp cấp dẫn động cầu sau (RWD) với pin 58 kWh. Các phiên bản RWD và AWD khác với pin 77,4 kWh cùng phiên bản GT (cũng pin 77,4 kWh, AWD với công suất cao hơn). Bản GT sẽ bán ra muộn hơn, vào cuối 2022.

Mỹ Anh (theo Inside EVs)