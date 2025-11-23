Triển khai xe phát sóng cơ động đảm bảo liên lạc vùng thiên tai

Các nhà mạng cho biết đã triển khai lực lượng, điện thoại vệ tinh, bộ đàm, xe phát sóng, nhằm đảm bảo liên lạc tại các vùng khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Trong thông báo hôm 23/11, Viettel cho biết đã kích hoạt phương án bảo đảm thông tin với quy mô lớn tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên với gần 6.000 máy phát điện cơ động bố trí tại các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, nhằm bảo đảm duy trì năng lượng cho các trạm phát sóng ngay cả khi mất điện trên diện rộng.

"Toàn vùng cũng đã được tăng cường 17 điện thoại vệ tinh, 48 bộ đàm cầm tay, 9 xe phát sóng cơ động, nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống khẩn cấp", đại diện Viettel cho biết. Bên cạnh đó, hơn 1.900 bình ắc-quy dự phòng đã được chuyển bổ sung để tăng thời gian duy trì hoạt động của mạng lưới.

Nhân viên Viettel Gia Lai chuyển thiết bị đi cứu sóng. Ảnh: VTT

VinaPhone cũng cho biết đã huy động toàn bộ lực lượng kỹ thuật để bảo đảm mạng lưới vận hành liên tục 24/7 trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đội ngũ kỹ sư túc trực tại hiện trường để xử lý nhanh sự cố truyền dẫn, tăng cường vùng phủ sóng tại những nơi nhu cầu liên lạc tăng cao hoặc bị ngập sâu, đồng thời bổ sung nguồn điện và thiết bị dự phòng cho các trạm phát sóng khi mất điện trên diện rộng.

MobiFone cho biết đã điều động bổ sung nhân lực, thiết bị và phương tiện đến các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ. Với những trạm bị cô lập nhưng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an toàn và an ninh mạng lưới, nhà mạng này đã làm việc với lực lượng công an địa phương để xây dựng phương án tiếp cận an toàn, sớm nhất có thể, nhằm khôi phục thông tin trong thời gian nhanh nhất.

Kỹ thuật viên khắc phục sự cố tại xã Khánh Sơn, Khánh Hòa. Ảnh: Vinaphone

Đến khoảng cuối giờ chiều ngày 22/11, một số trạm tại Khánh Hòa và Đắk Lắk do địa hình chia cắt khiến lực lượng chưa thể tiếp cận để thay thế thiết bị. Tuy nhiên, các nhà mạng cũng cho biết mạng lưới thông tin liên lạc "đã được khôi phục gần như hoàn toàn". Ngoài ra, đội ngũ kỹ thuật vẫn duy trì trực 100%, chuẩn bị đầy đủ phương tiện và vật tư, sẵn sàng triển khai ứng cứu ngay khi điều kiện cho phép.

Ngoài ra, các nhà mạng cũng mở rộng roaming với nhau, giúp người dân đảm bảo liên lạc ngay cả khi một phần mạng lưới gặp sự cố do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan.

Thượng tá Huỳnh Ngọc Thương, Giám đốc Viettel Khánh Hòa cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn không dứt, khiến mực nước dâng cao, nhiều địa bàn bị chia cắt hoàn toàn. "Trong tình thế cấp bách ấy, nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân và hệ thống chỉ huy ứng phó thiên tai được đặt ở mức cao nhất", anh nói. Đơn vị đã ứng trực 24/24 và triển khai hàng loạt giải pháp khẩn cấp như gia cố, nâng cao thiết bị tại các vị trí có nguy cơ ngập sâu; tổ chức ém quân tại trạm, ứng trực sẵn sàng xử lý mọi sự cố bất ngờ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đảm bảo thông tin luôn thông suốt phục vụ điều hành ứng cứu mưa lũ.

Tại Gia Lai, Đắk Lắk, nhà mạng này cũng triển khai nhiều phương án ứng cứu thông tin, triển khai nhiều phương án duy trì mạng lưới, thuê xe gầm cao, thuyền vận chuyển xăng dầu, máy phát điện, mở đường, tiếp nhiên liệu, hàn nối, kéo cáp ứng cứu xuyên đêm đảm bảo duy trì thông tin liên lạc phục vụ chính quyền và người dân.

Cứu người - Cứu sóng

Ngoài việc giữ mạch thông tin liên lạc, các nhà mạng cũng cho biết đã tiến hành nhiều biện pháp hỗ trợ người dân. Tại Khánh Hòa, Viettel đã triển khai drone chuyển hàng cứu trợ, cung cấp điện thoại vệ tinh phục vụ các vùng mất liên lạc, flycam hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Đơn vị vận hành thiết bị drone vận chuyển hàng cứu trợ cho bà con phường Bắc Nha Trang và Tây Nha Trang, xã Diên Điền và Bác Ái Tây, là những khu vực ngập sâu, khó tiếp cận bằng xuồng và cano. Sau hơn một ngày, các drone của Viettel đã thực hiện 300 chuyến bay, vận chuyển gần 3 tấn lương thực và hàng thiết yếu đến người dân. Đêm 19/11, Viettel cho biết một số nhân viên tại Khánh Hòa đã dùng chiếc thuyền nhỏ của đội, lao vào vùng nước sâu giữa đêm mưa để cứu hai cháu bé đang mắc kẹt đến nơi an toàn.

VinaPhone tổ chức nhiều điểm hỗ trợ trực tiếp cho người dân tại các cửa hàng giao dịch và các điểm hỗ trợ di động. Người dân có thể sạc pin điện thoại miễn phí, sửa hoặc thay SIM, kiểm tra thiết bị và khôi phục kết nối trong thời gian ngắn nhất. Các điểm hỗ trợ di động được bố trí linh hoạt tại những khu vực tập trung dân cư hoặc bị chia cắt bởi nước lũ, đảm bảo người dân luôn có nguồn liên lạc ổn định. Khách hàng thuộc danh sách khu vực chịu ảnh hưởng sẽ nhận được tin nhắn thông báo hỗ trợ trực tiếp từ nhà mạng.

Các nhà mạng cũng khẳng định hỗ trợ người dân thông qua việc cộng tiền vào tài khoản, với số tiền 20.000-30.000 đồng, ưu đãi data, nhằm hỗ trợ duy trì liên lạc trong sự cố.

Lưu Quý