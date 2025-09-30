Khuyến cáo khách đổi lịch ngắm mùa vàng vì mưa bão

Chính quyền, người làm du lịch ở Mù Cang Chải, Hoàng Su Phì khuyên du khách cân nhắc thay đổi lịch ngắm lúa chín tuần này vì trời đang mưa, một số đoạn đường sạt lở.

Sáng 30/9, tại Mù Cang Chải (Lào Cai), Hoàng Su Phì (Tuyên Quang), hai "điểm nóng mùa vàng" miền núi phía Bắc, thời tiết thay đổi thất thường.

"Buổi sáng tạnh ráo, nhưng đến gần trưa trời bắt đầu mưa ngắt quãng, Giàng A Sa, một người dân làm du lịch ở Mù Cang Chải, nói và cho biết thêm trời mưa từ chủ nhật (28/9), hiện có một số nơi sạt lở như đèo Khau Phạ, xã Nậm Khắt, Púng Luông, Cao Phạ.

Thu Uyên, một người làm du lịch tại Mù Cang Chải, khuyên khách có lịch trình tham quan trong hôm nay hoặc ngày mai nên huỷ. Nhiều khách đã lên lịch trước cả tuần, tháng nhưng thời tiết xấu thế này cũng không nên cố, chị Uyên nói và cho biết gần cuối tháng 10 vẫn còn nhiều nơi chưa gặt, khách vẫn còn cơ hội ngắm lúa chín. Hiện các thửa ruộng bậc thang mới bắt đầu chín vàng.

Một số khách du lịch check in tại rừng trúc ở Mù Cang Chải. Ảnh: Giàng A Sa

Theo dự báo, từ thứ năm (2/10), trời tạnh ráo, có nắng. Nếu thời tiết thuận lợi, đường sá thông thoáng, du khách có thể lên đường nhưng cũng cần cập nhật các cảnh báo từ địa phương, chị Uyên nói.

Thông thường mất khoảng 2-3 ngày để khắc phục sạt lở ở các tuyến đường chính. Chị Uyên cho hay đèo Khau Phạ nằm trên quốc lộ 32 là tuyến giao thông quan trọng nên lực lượng chức năng ở Mù Cang Chải thường xử sự cố sớm. "Nhiều khả năng chiều nay hoặc sáng mai đèo Khau Phạ sẽ thông", một nhân viên tại xã Mù Cang Chải cho hay.

Ông Lê Xuân Dương, Trưởng phòng Văn hóa xã Mù Cang Chải cho biết chính quyền chưa có cảnh báo cụ thể về việc hạn chế hoặc dừng các hoạt động du lịch. "Cuối tuần là thời điểm đẹp nhất tới Mù Cang Chải. Tuy nhiên, du khách cần thận trọng, theo dõi thời tiết và liên tục cập nhật các thông tin ở địa phương", ông Dương nói.

Trên các diễn đàn du lịch Mù Cang Chải và Hoàng Su Phì với hàng chục nghìn thành viên, nhiều du khách hỏi thông tin về tình hình thời tiết tại hai điểm du lịch này. Thu Minh, một du khách Hà Nội, dự định đi Hoàng Su Phì vài ngày nữa cho biết "đang phân vân". Chị và nhóm bạn đã đặt homestay tại Hoàng Su Phì, nhưng chưa đặt vé xe khách. Chị định chờ tình hình thời tiết thêm 1-2 ngày nữa mới quyết định.

Tại Hoàng Su Phì, trưa ngày 30/9 trời mưa nhỏ. Chị Yêm, chủ một homestay tại Hoàng Su Phì, cho biết các hoạt động du lịch và đời sống tại địa phương diễn ra bình thường. Tuy nhiên, đường đi tới Hoàng Su Phì có một số đoạn gặp khó khăn do sạt lở. "Chúng tôi không khuyến khích đặt tour trước, du khách nên để đến thứ 4-5 đặt cũng chỗ cũng chưa muộn", chị Yêm cho hay.

Các hoạt động du lịch ngắm mùa vàng chủ yếu tập trung cuối tuần. Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Tuyên Quang đã yêu cầu các tour, chương trình tham quan tại các khu vực có cảnh báo mưa lũ, sạt lở, ngập úng phải có phương án chi tiết đảm bảo an toàn cho khách. Trường hợp có cảnh báo nguy hiểm từ cơ quan chức năng thì tuyệt đối không tổ chức tour.

Thời tiết tại xã Thông Nguyên sáng sớm 30/9. Ảnh: Yêm Tour

Theo một số dân du lịch chuyên đi các tỉnh miền núi phía Bắc, ở khu vực này nếu trời mưa lâu, núi ngậm nước, rất dễ gây ra sạt lở, xói mòn, nguy hiểm cho du khách và người tham gia giao thông: "Trời có thể tạnh mưa 1-2 ngày, nhưng sạt lở vẫn có thể xảy ra do đất ẩm lâu ngày, thường tạo nguy hiểm bất ngờ nên du khách cần thận trọng".

Bên cạnh những thông tin thời tiết tại địa phương, đại diện một số đơn vị du lịch tại Hà Nội đều khuyên du khách nên thận trọng với quyết định đi du lịch các tỉnh miền núi phía Bắc cuối tuần này. Du khách có thể cân nhắc lùi chuyến đi ít nhất một tuần và theo dõi dự báo thời tiết trong các ngày tới để đảm bảo an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, từ đêm 30/9 đến 1/10, các tỉnh Lai Châu, Lào Cai và khu vực phía Bắc của tỉnh Tuyên Quang có lượng mưa 70-100 mm, có nơi trên 170 mm, cảnh báo lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Tâm Anh