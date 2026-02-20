Khủng hoảng rình rập và quấy rối ở bóng đá nữ tại Anh

AnhLàn sóng tin nhắn tình dục, đe dọa ngoài đời thực và sự thiếu hụt cơ chế bảo vệ đang đẩy nhiều cầu thủ bóng đá nữ vào trạng thái bất an, buộc các CLB Anh phải tìm đến công nghệ AI để đối phó.

Một ngày thi đấu của bóng đá nữ Anh vốn được xem là gần gũi và thân thiện. Tại sân của đội nữ Man Utd, người hâm mộ có thể chứng kiến cầu thủ tự lái xe đến sân, bước xuống giữa đám đông rồi thong thả vào phòng thay đồ. Ở Kingsmeadow, sân nhà của đội nữ Chelsea, có cầu thủ từng đi xe đạp tới sân, phanh gấp trên mặt đường nhựa trước khi hòa vào dòng người.

Sự "thân mật" ấy từng được xem là nét đặc trưng giúp bóng đá nữ phát triển. Nhưng ranh giới giữa gần gũi và xâm phạm ngày càng mong manh.

Marie Hobinger nhận giải cầu thủ hay nhất tháng 10/2023. Ảnh: Liverpool FC

Cuối năm 2025, tiền vệ 24 tuổi Marie Hobinger của Liverpool công khai việc bị doanh nhân 42 tuổi liên tục nhắn tin mang nội dung quấy rối tình dục và quấy rối trên Instagram. Người này thậm chí đi tàu từ London tới Manchester để dự khán một trận đấu của cô.

Sau khi được CLB bố trí nhân viên an ninh riêng, Hobinger phát hiện người đàn ông xuất hiện trên khán đài và báo cảnh sát. Tòa án Westminster sau đó tuyên bị cáo 18 tháng quản chế và hai năm cấm tiếp cận vì hành vi theo dõi (stalking).

Trong bản tường trình tác động gửi tòa, Hobinger cho biết cô cảm thấy mất tập trung, bất an mỗi khi thấy ai đó giơ điện thoại chụp ảnh từ khán đài. "Không phụ nữ nào, dù làm nghề gì, phải chịu đựng điều này", cô nói.

Giới chuyên môn cho rằng đây chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm".

Sau Euro 2020, các cầu thủ nam như Bukayo Saka, Jadon Sancho hay Marcus Rashford từng hứng chịu làn sóng công kích phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, bóng đá nữ đang đối mặt một dạng lạm dụng khác: mang màu sắc tình dục, miệt thị giới và cá nhân hóa.

HLV trưởng đội nữ Chelsea Sonia Bompastor gần đây thừa nhận các lời đe dọa là vấn đề nghiêm trọng, trong bối cảnh công tác an ninh ở bóng đá nữ không chặt chẽ như bóng đá nam.

Tháng 3/2025, trong trận đấu giữa Liverpool và Arsenal tại sân Emirates, hậu vệ Taylor Hinds bị một khán giả hét những lời khiếm nhã mang tính tình dục khi đang nằm sân điều trị chấn thương đầu. Người này sau đó bị mời rời sân.

Theo Nikki Doucet, Giám đốc điều hành hạng Nhất nữ Anh (WSL), tốc độ gia tăng và biến đổi của các hình thức lạm dụng trực tuyến đang ở mức đáng báo động.

Tân binh đội nữ Arsenal, Smilla Holmberg, đăng video bày tỏ sự háo hức khi gia nhập CLB, nhưng phần bình luận nhanh chóng tràn ngập những lời lẽ phân biệt giới và mang tính tình dục, khiến cô phải khóa bình luận. Ảnh: FA

Gần đây, tân binh của Arsenal là Smilla Holmberg phải chứng kiến phần bình luận dưới video ra mắt tràn ngập nội dung khiếm nhã, buộc CLB phải tắt tính năng bình luận trên các mạng xã hội Instagram và X.

Không giống bóng đá nam, nhiều cầu thủ nữ phụ thuộc đáng kể vào mạng xã hội để gia tăng thu nhập từ quảng cáo. Với lượng người hâm mộ theo dõi cá nhân thay vì CLB, họ buộc phải xây dựng "thương hiệu riêng" để cải thiện tài chính.

Nhưng chính điều đó khiến họ dễ trở thành mục tiêu. Những tin nhắn kiểu "tôi biết bạn sống ở đâu", "tôi biết xe bạn đi" tạo ra nỗi sợ vượt khỏi không gian số.

Theo nghiên cứu của Đại học Sheffield Hallam, nhiều đội bóng WSL chưa có chính sách riêng biệt để bảo vệ cầu thủ nữ. Các quy định thường được xây dựng dựa trên bối cảnh bóng đá nam, trong khi đặc thù lạm dụng nhắm vào phụ nữ lại khác biệt và sâu sắc hơn.

Trước thực trạng này, một số CLB lớn bắt đầu tăng cường biện pháp công nghệ. Cách đây vài tuần, đội nữ Chelsea công bố hợp tác với Signify Group - tổ chức sử dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu nguồn mở để giám sát, phân tích và phản ứng trước các mối đe dọa trực tuyến. Arsenal cũng đã hợp tác với đơn vị này từ năm 2021.

Song song đó, nhiều đội như Arsenal, Man City, West Ham hay Man Utd triển khai khu vực ký tặng riêng biệt thay vì để cầu thủ tiếp xúc tự do sau trận.

Đội trưởng Chelsea Millie Bright từng lên tiếng sau khi bị một người hâm mộ lạm dụng bằng lời nói: "Chúng tôi không phải vật sưu tập. Chúng tôi là con người".

Lauren Hemp của đội nữ Man City chụp ảnh cùng người hâm mộ sau trận đấu gặp Everton trên sân Joie. Ảnh: WSL

Giới chức WSL cho biết đang phối hợp với cơ quan quản lý, cảnh sát và các tổ chức như Kick It Out để triển khai hiệu quả Đạo luật An toàn Trực tuyến mới tại Anh. Họ cũng trao đổi kinh nghiệm với Giải bóng rổ nhà nghề nữ Mỹ (WNBA) nhằm học hỏi mô hình bảo vệ VĐV nữ.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định đây không chỉ là vấn đề của riêng thể thao. Khi cầu thủ phải cân nhắc rời bỏ mạng xã hội để tự bảo vệ, hoặc lo lắng mỗi lần ra phố một mình, ranh giới giữa sân cỏ và xã hội đã bị xóa nhòa.

Vụ việc của Hobinger cho thấy các cuộc thảo luận chính sách không thể chậm trễ. Nếu thiếu những biện pháp mạnh mẽ và kịp thời, tương lai phát triển bền vững của bóng đá nữ có nguy cơ bị đe dọa ngay từ chính sự thành công và sức hút ngày càng lớn của nó.

Hồng Duy tổng hợp