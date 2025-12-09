Nữ cầu thủ Liverpool bị triệu phú quấy rối

Tiền vệ Marie Hobinger, 24 tuổi, phải nhờ vệ sĩ đi cùng tới các trận đấu sau khi bị triệu phú Mangal Dalal quấy rối và theo dõi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý.

Dalal, 42 tuổi, đã gửi nhiều tin nhắn mang tính tình dục hóa cho Hobinger trên Instagram. Dalal từng chia sẻ số điện thoại, mã bưu điện của bản thân và nhiều lần mời Hobinger đến gặp, đồng thời ám chỉ sẽ tới các trận đấu để gặp cô.

Hobinger phải báo cáo sự việc với Liverpool và chặn liên lạc từ Dalal. Tuy nhiên, ngày 16/2, Dalal đã di chuyển hơn 320 km từ London tới Manchester để xem Liverpool gặp Man City tại sân Joie, và đứng sát đường biên sau khi trận đấu kết thúc. Nhân viên an ninh đã phát hiện, và cảnh sát được gọi tới để thẩm vấn Dalal, người thừa nhận hành vi theo dõi nhưng cho rằng bản thân đang gặp vấn đề về tâm lý.

Marie Hobinger nhận giải cầu thủ hay nhất tháng 10/2023. Ảnh: Liverpool FC

Dalal, đã ly hôn và sở hữu căn nhà trị giá 5 triệu USD ở Marylebone, London, được tòa Sefton tại Liverpool cho tại ngoại, với lệnh cấm liên lạc và đăng bất cứ thông tin nào về Hobinger trên mạng xã hội. Vụ án sẽ được chuyển lên Tòa Westminster vào tháng 1/2026.

Theo cáo trạng, từ ngày 27/1 đến 16/2/2025, Dalal đã theo dõi Hobinger, và biết hoặc lẽ ra phải biết rằng hành vi này gây quấy rối, khi liên tục gửi tin nhắn mang tính tình dục và xuất hiện tại một trận đấu của cô.

Công tố viên Sarah McInerney cho biết: "Hobinger là VĐV chuyên nghiệp tài năng. Dalal coi cô như một đối tượng để thỏa mãn những tưởng tượng của mình. Các tin nhắn của anh ta liên tục, mạnh bạo và hoàn toàn không phù hợp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới Hobinger, người chỉ muốn thi đấu hết khả năng trong một đội bóng và môn thể thao cô yêu thích".

Doanh nhân người Anh Mangal Dalal, 42 tuổi, chia sẻ số điện thoại di động và mã bưu điện của mình, đồng thời mời Marie Hobinger đến thăm anh. Ảnh: Cavendish Press

Tòa cũng được nghe về các sự cố trước đây ở London liên quan đến Dalal. Luật sư bào chữa Daniel Lister nói rằng Dalal từng gọi tới dịch vụ khẩn cấp 111 để nhờ trợ giúp về sức khỏe tâm thần và đã được điều trị.

"Anh ấy chưa có tiền án tiền sự. Việc ra án treo và lệnh quản chế có thực sự cần thiết hay không? Anh ấy ít khả năng tái phạm", Lister nói.

Tuy nhiên, Thẩm phán James Clarke yêu cầu tham vấn ý kiến bên công tố trước khi ra quyết định cuối cùng. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc chỉ xử phạt tiền là không đủ tính răn đe trong vụ việc này.

Hobinger gia nhập Liverpool từ FC Zurich Frauen vào tháng 7/2023, nơi cô giành hai chức VĐQG và Cup Thụy Sĩ. Cô chấn thương dây chằng chéo từ tháng 10 và phải nghỉ hết mùa.

Hồng Duy (theo Daily Mail)