Khúc mắc tiền rác cao gấp đôi vì đóng thêm 'thưởng tháng 13'

Tiền thu thêm 65.000 đồng không có hóa đơn, chứng từ khiến tôi băn khoăn.

Ngày 28/01, nhân viên của công ty vệ sinh môi trường đến nhà tôi thu phí thu gom rác sinh hoạt. Tuy nhiên, mức phí thu trong tháng 1 lại cao gấp đôi so với bình thường.

Khi được hỏi, họ giải thích rằng phần thu thêm là để đóng cho "tháng 13", dùng làm tiền thưởng cho nhân viên.



Điều này khiến tôi băn khoăn vì việc thu phí không kèm theo hóa đơn hay chứng từ cụ thể như vậy có đúng quy định hay không? Mặc dù số tiền đối với mỗi hộ không lớn, chỉ khoảng 65.000 đồng, nhưng nếu việc thu này được áp dụng trên toàn địa bàn một phường thì tổng số tiền sẽ là một con số đáng kể.



Từ đó, tôi tự đặt câu hỏi rằng: Nếu hình thức thu phí này là không đúng quy định, thì có nên phản ánh hoặc báo cáo sự việc để được làm rõ hay không?

Tori Kami