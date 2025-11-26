Khu vực bão lũ sẽ được hỗ trợ gia hạn, miễn, giảm thuế

Cơ quan thuế sẽ hướng dẫn cá nhân và doanh nghiệp vùng bão lũ, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc làm hồ sơ gia hạn, miễn, giảm thuế.

Trong công văn hỏa tốc hôm nay, Cục Thuế yêu cầu Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố bị thiệt hại do bão lũ khẩn trương triển khai các giải pháp hỗ trợ. Cụ thể, các cơ quan sẽ hướng dẫn tổ chức và cá nhân về hồ sơ gia hạn, miễn, giảm thuế theo quy định và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho họ.

Đối với nhóm đã nộp và có đầy đủ hồ sơ, cơ quan thuế địa phương căn cứ quy định cùng tình hình thực tế để kịp thời hướng dẫn và giải quyết. Nhóm chưa có hoặc chưa đầy đủ hồ sơ sẽ được hướng dẫn rõ các chính sách và thủ tục. Đồng thời, Thuế địa phương cũng phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết vấn đề thủ tục hành chính; cung cấp hồ sơ, chứng từ xác định giá trị thiệt hại khi có yêu cầu và đề nghị của tổ chức và cá nhân.

Lãnh đạo Cục Thuế đề nghị cơ quan thuế các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp gây sách nhiễu với người nộp thuế hoặc trục lợi chính sách. Đồng thời phân công cán bộ là đầu mối để phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ về tài liệu, chứng từ xác định giá trị thiệt hại để người nộp thuế sớm hoàn thiện hồ sơ đề nghị gia hạn, miễn, giảm thuế.

"Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Cục Thuế về chất lượng triển khai", cơ quan này nêu chỉ đạo.

Trước đó trong cuộc họp ngày 25/11, Cục trưởng Mai Xuân Thành cũng đề nghị Thuế tỉnh, thành phố vừa đảm bảo công tác hỗ trợ để thực hiện giải pháp quản lý thuế phù hợp, vừa căn cứ tình hình thực tế, khoanh vùng các khu vực, đối tượng bị ảnh hưởng, đánh giá thiệt hại, ước tính thời gian khắc phục.

Ngoài ra, Cục Thuế cũng nêu kế hoạch để chống thất thu trong thời gian tới, bao gồm kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh vàng, kiểm tra doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm và kiểm tra hoàn thuế.

Ngoài ra, Cục trưởng cũng đề nghị cơ quan thuế các cấp cần tập trung chống gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng, nhất là đối với lĩnh vực kinh doanh vàng, bạc, đá quý. Công tác rà soát thời gian qua cho thấy nhiều dấu hiệu rủi ro trong việc mua bán vàng qua cá nhân không xuất hóa đơn, ủy quyền không đúng quy định và việc kê khai doanh thu chưa phù hợp thực tế.

Không chỉ ở lĩnh vực này, quá trình kiểm tra tại các địa phương cũng cho thấy nhiều hành vi thiếu tuân thủ quy định tại các ngành nghề khác như thuê trụ sở "ảo", không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế; thanh toán không qua ngân hàng; lập hóa đơn sai thời điểm; hàng hóa xuất khẩu có dấu hiệu bất thường về nguồn gốc hoặc tình trạng sử dụng.

Ngoài kiểm tra vi phạm, cơ quan thuế cũng tập trung nguồn lực để hoàn thành kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng trong 2 tháng cuối năm và tăng cường công tác chống gian lận mua bán hóa đơn. "Việc triển khai các chuyên đề trên không chỉ góp phần chống thất thu ngân sách Nhà nước mà còn tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp", ông Thành nói.

Tất Đạt