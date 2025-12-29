Khu trục hạm tàng hình Trung Quốc khai hỏa tên lửa siêu vượt âm

Trung Quốc công bố video phóng thử tên lửa diệt hạm siêu vượt âm YJ-20 từ tàu khu trục tàng hình Type 055, đánh dấu lần đầu đăng hình ảnh này.

Quân đội Trung Quốc ngày 28/12 công bố video cuộc thử nghiệm cuối cùng của tên lửa YJ-20 để kết thúc giai đoạn thiết kế, đi vào sản xuất hàng loạt. Tên lửa được khai hỏa bằng phương pháp phóng lạnh từ hệ thống phóng thẳng đứng đặt ở đuôi khu trục hạm cỡ lớn Vô Tích, thuộc lớp Type 055 và có lượng giãn nước 10.000 tấn.

Trong công nghệ phóng lạnh, tên lửa được đẩy ra khỏi ống bằng khí nén hoặc động cơ đẩy phụ rồi mới kích hoạt động cơ chính, thay vì khởi động ngay từ lúc còn ở bên trong như phương pháp phóng nóng. Ưu điểm lớn nhất của công nghệ phóng lạnh là giúp bảo đảm an toàn cho bệ phóng trên tàu chiến.

Video không cho thấy giai đoạn giữa và cuối trong hành trình của tên lửa YJ-20 sau khi phóng từ tàu Vô Tích, song quân đội Trung Quốc cho biết quả đạn đã đánh trúng và phá hủy mục tiêu giả định. Đây là lần đầu tiên nước này công bố hình ảnh vụ phóng tên lửa diệt hạm YJ-20 từ tàu chiến.

Trung Quốc lần đầu đăng video phóng tên lửa siêu vượt âm YJ-20 Vụ phóng tên lửa diệt hạm YJ-20 trong video đăng ngày 28/12. Video: PLA

Tên lửa YJ-20 được công bố tại lễ duyệt binh ở thủ đô Bắc Kinh hôm 3/9, bên cạnh ba mẫu tên lửa diệt hạm khác là YJ-15, YJ-17 và YJ-19. Truyền thông Trung Quốc cho biết chúng có thể được khai hỏa bằng nhiều phương tiện phóng khác nhau, trong đó có tiêm kích hạm, tàu mặt nước và tàu ngầm.

YJ-20, YJ-17 và YJ-19 đều là vũ khí siêu vượt âm, đồng nghĩa sở hữu vận tốc cao hơn ít nhất 5 lần âm thanh và khả năng cơ động trong hành trình.

Theo chuyên gia quân sự Trung Quốc Zhang Junshe, hình dạng bên ngoài cho thấy YJ-20 bao gồm tên lửa đẩy gắn đầu đạn là phương tiện lướt siêu vượt âm dạng nón kép. Phương tiện lướt có thể thực hiện được thao tác cơ động trong pha cuối, giúp tăng cơ hội xuyên phá lưới phòng không đối phương.

Tên lửa YJ-20 có khả năng lao xuống mục tiêu theo phương gần như thẳng đứng, tương tự vũ khí đạn đạo. Zhang cho biết khi kết hợp với vận tốc siêu vượt âm, quả đạn trở nên rất khó đánh chặn.

Chuyên gia này cho rằng tên lửa có thể được khai hỏa từ vùng biển xa từ các phương tiện như khu trục hạm lớp Type 055, từ đó tăng cường năng lực tác chiến xa bờ của hải quân Trung Quốc và nâng cao chiều sâu phòng thủ.

Phạm Giang (Theo Global Times)