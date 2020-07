Khu ổ chuột Ấn Độ có thể đạt miễn dịch cộng đồng Covid-19

Viện nghiên cứu Tata, Ấn Độ, chỉ ra rằng 60% số người sống trong các khu ổ chuột ở Mumbai có kháng thể nCoV, đáp ứng miễn dịch cộng đồng.

Nghiên cứu được Tata phối hợp với chính quyền Mumbai thực hiện bằng xét nghiệm huyết thanh trong tháng 7 đối với 6.936 người sống tại ba khu ổ chuột ở ngoại ô thành phố Mumbai. Kết quả cho thấy cứ 10 người sống ở khu ổ chuột, có 6 người mang trong mình kháng thể nCoV, đồng nghĩa họ có thể hình thành một cộng đồng miễn dịch lớn nhất trên thế giới.

Điều này giải thích việc số ca Covid-19 ở cộng đồng này ngày càng giảm so với phần còn lại ở Ấn Độ, dù cả nước đang tăng số ca nhiễm.

"Khu ổ chuột ở Mumbai có thể đã đạt miễn dịch cộng đồng", Jayaprakash Muliyil, chủ tịch Ủy ban Cố vấn Khoa học của Viện Dịch tễ Quốc gia Ấn Độ, nói. "Nếu người dân ở Mumbai muốn tìm nơi an toàn tránh nhiễm virus, có lẽ họ nên đến đó".

Một phụ nữ đã hồi phục sau khi nhiễm Covid-19 tình nguyện hiến huyết tương ở Dharavi, Mumbai, Ấn Độ, hôm 23/7. Ảnh: AFP.

Khoảng 57% số người tham gia khảo sát ở khu ổ chuột Dahisar, Chembur và Matunga có kháng thể nCoV trong máu, so với 21,2% ở thành phố New York, Mỹ, hồi tháng 4 và 14% ở Stockholm, Thụy Điển, hồi tháng 5.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng dù chính quyền đã nỗ lực ngăn nCoV lây lan, các khu ổ chuột Mumbai có thể đã vô tình thực hiện chiến lược "miễn dịch cộng đồng" gây tranh cãi trên thế giới.

Chiến lược miễn dịch cộng đồng ở Thụy Điển gây tranh cãi khi số ca tử vong do Covid-19 ở nước này cao hơn so với các nước láng giềng thực hiện các biện pháp phong tỏa ngăn dịch bệnh. Song dân số trẻ và ít ca Covid-19 nghiêm trọng, cùng với chiến lược y tế bảo vệ những người yếu thế chứ không tập trung ngăn chặn virus hoàn toàn, có thể là lý do giúp các khu ổ chuột tại Mumbai đạt miễn dịch cộng đồng nhanh.

Dharavi, khu ổ chuột lớn nhất Ấn Độ với một triệu người sinh sống, có mật độ dân số lên tới 277.136 người/km2. Trong khu ổ chuột này, khoảng 80 người dùng chung một nhà vệ sinh công cộng và một gia đình 8 người thường sống trong phòng có diện tích khoảng 30 m2.

Tuy nhiên, số ca nhiễm nCoV tại khu ổ chuột này những tuần gần đây đã giảm mạnh so với thời điểm dịch bùng phát hồi tháng 4, dù tốc độ tăng ca nhiễm mới ở Ấn Độ đang cao nhất thế giới.

Những người hồi phục sau mắc Covid-19 xếp hàng chờ hiến huyết tương ở Drahavi, Mumbai, Ấn Độ, ngày 23/7. Ảnh: AFP.

Chuyên gia Muliyil cho rằng việc số ca nhiễm giảm cho thấy các biện pháp kiểm dịch của chính phủ đã phát huy tác dụng, hoặc khu vực này đã đạt miễn dịch cộng đồng.

Tuy nhiên, ông vẫn tin rằng ngay cả khi miễn dịch cộng đồng xảy ra, các biện pháp phòng chống dịch của chính phủ đã giúp giảm tỷ lệ tử vong trong khu ổ chuột, bởi vì sự chủ động trong giám sát đảm bảo các ca nhiễm được phát hiện sớm và chăm sóc với chất lượng cao.

Khu ổ chuột Dharavi ghi nhận 255 ca tử vong do Covid-19 trong tổng số một triệu dân. Các chuyên gia dịch tễ cho rằng mức độ lây nhiễm khoảng 60% dân số sẽ đủ điều kiện tạo ra khả năng miễn dịch cộng đồng.

Hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ đã xuất hiện Covid-19, khiến hơn 17,2 triệu người nhiễm, gần 671.000 người chết. Theo số liệu từ cơ quan y tế Ấn Độ ngày 30/7, nước này hiện ghi nhận gần 1,6 triệu ca nhiễm nCoV, tăng thêm 52.123 ca so với một ngày trước đó, tiếp tục là vùng dịch lớn thứ ba thế giới.

Mai Lâm (Theo Bloomberg)