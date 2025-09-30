Khu nghỉ, nhà hàng ven biển tan hoang sau bão

Tại Hà Tĩnh, sức gió dữ dội cộng với triều cường dâng cao trong bão Bualoi làm đổ sập và hư hại nhiều khách sạn, nhà hàng tại Khu du lịch Xuân Thành, xã Tiên Điền.
Hàng chục căn nghỉ dưỡng Villa Hoa Tiên Xuân Thành bị tốc mái, sập móng và tường, nội thất bên trong hư hỏng nặng.
Sáng 30/9, hoàn lưu bão gây mưa lớn tại xã Tiên Điền, sóng cao và gió lớn tiếp tục gây ảnh hưởng đến loạt công trình của Hồng Lam Xuân Thành. Đại diện chủ đầu tư Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành, cho biết hiện đơn vị đang tập trung bảo vệ tài sản, chưa thống kê được thiệt hại.
Cách khu du lịch Xuân Thành khoảng 500 m, sân pickleball rộng hơn 1.000 m2 cũng bị gió bão làm đổ sập hoàn toàn.
Khu du lịch Thiên Cầm, Hà Tĩnh, hứng chịu gió cấp 10-11, giật cấp 12, hoành hành suốt 6 giờ, khi bão số 10 đổ bộ vùng biển Bắc Trung Bộ. Hàng trăm khách sạn, nhà hàng tại Thiên Cầm bị gió bão làm tốc mái, vỡ kính, đổ sập.
Một nhà hàng ven biển bị tốc mái, gãy khung, dù đã được chủ quán, gia cố, chằng chống trước bão.
Theo trung tâm Văn hóa - Truyền thông khu vực Cẩm Xuyên, hiện có hàng trăm khu lưu trú, nhà hàng dọc biển Thiên Cầm bị thiệt hại về tài sản trong hai ngày qua. Một số hộ kinh doanh đã cố gắng thu dọn tạm, song gặp trở ngại do mất điện, hoàn lưu bão gây mưa kéo dài. Thiệt hại ước tính mỗi hộ lên tới hàng trăm triệu đồng.
Tại Nghệ An, mưa lớn, gây ngập nhiều tuyến đường dẫn vào trung tâm phường Cửa Lò sáng 30/9. Hiện khu du lịch không còn khách lưu trú, các cơ sở kinh doanh và người dân thu gom tài sản, dọn dẹp sau bão.
Khách sạn Sammy trên đường Bình Minh vỡ kính, đổ biển hiệu, nội thất nhiều phòng hư hại nặng. Đại diện khách sạn Sammy cho biết thiệt hại ước tính khoảng hai tỷ đồng. Cơ sở vừa khắc phục hậu quả bão Kajiki cuối tháng 8, nay tiếp tục gánh thêm thiệt hại trong khi nguồn thu giảm mạnh vì mùa du lịch biển đã kết thúc.
Tuấn Anh - Đức Hùng