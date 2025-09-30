Khu nghỉ, nhà hàng ven biển tan hoang sau bão

Tại Hà Tĩnh, sức gió dữ dội cộng với triều cường dâng cao trong bão Bualoi làm đổ sập và hư hại nhiều khách sạn, nhà hàng tại Khu du lịch Xuân Thành, xã Tiên Điền.

Hàng chục căn nghỉ dưỡng Villa Hoa Tiên Xuân Thành bị tốc mái, sập móng và tường, nội thất bên trong hư hỏng nặng.