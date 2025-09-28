Khu du lịch, nhà hàng, khách sạn chống bão Bualoi

Nhiều điểm du lịch, lưu trú ở các địa phương triển khai hàng loạt biện pháp phòng chống để giữ tài sản, giảm thiểu thiệt hại khi bão Bualoi đổ bộ.

Chiều tối 28/9, tâm bão Bualoi trên vùng biển Quảng Trị, sức gió tối đa 133 km/h, cấp 12, dự kiến rạng sáng mai đi chếch lên phía bắc và đổ bộ Quảng Trị - Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Bảo Tuấn, Giám đốc khu di tích Kim Liên, cho biết từ nhiều ngày qua đơn vị đã tiến hành gia cố nhà cửa, chặt tỉa cây xanh, chèn chống các hạng mục dễ bị tác động. Công tác phòng chống được triển khai thận trọng do trong khuôn viên có nhiều cây cổ thụ, nhà gỗ, nhà tranh - những hạng mục dễ bị ảnh hưởng khi bão đổ bộ.

Khu di tích Kim Liên đang gia cố nhà lưu niệm tại quê ngoại Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Lăng Khắc Trọng

"Đến 15h chiều 28/9, toàn bộ công tác chuẩn bị đã hoàn tất", ông Tuấn nói.

Theo đại diện khu di tích Kim Liên, trước đó bão Kajiki đổ bộ vào Nghệ An cuối tháng 8, nhiều hạng mục tại khu di tích đã bị hư hại. Đặc biệt 1.000 cây xanh lớn tại khu di tích bị gãy đổ, nhà biểu diễn dân ca Ví giặm, kho lưu trữ, đường tham quan, hệ thống điện và hàng rào hư hỏng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan và hoạt động đón khách.

Tại biển Cửa Lò (Nghệ An), các khách sạn và cơ sở lưu trú hoàn tất gia cố, bảo vệ tài sản trong sáng 28/9. Khu vực phường Cửa Lò giáp biển, dự báo có thể chịu gió bão cấp 12, nhiều khách sạn, nhà hàng đã huy động nhân lực chằng chống cơ sở vật chất, dùng cốt pha chắn cửa kính và mái che. Đại diện khách sạn Mường Thanh Grand Cửa Lò cho biết hiện không còn khách lưu trú, toàn bộ cửa kính được buộc thép, chằng dây, còn các vật liệu và tiểu cảnh ngoài trời được di chuyển vào bên trong để đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ.

Một khách sạn ở phường Cửa Lò gia cố cửa tránh thiệt hại của bão sáng 28/9. Ảnh: Đức Hùng

Tại Hà Tĩnh, Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (xã Nghi Xuân) cũng đã triển khai chằng chống và cắt tỉa cây xanh lớn để hạn chế nguy cơ ngã đổ vào công trình khi bão Bualoi áp sát.

Sáng 28/9, tại bãi biển Thiên Cầm (xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), nhiều hộ kinh doanh đồng loạt thu gom hàng hóa, di chuyển bàn ghế, tháo dỡ biển hiệu và chằng chống mái tôn kiên cố. Một số chủ ki-ốt cho biết kinh nghiệm từ những đợt bão trước cho thấy khu vực ven biển thường chịu gió giật mạnh, dễ gây tốc mái và hư hỏng tài sản, nên việc chủ động ứng phó từ sớm là cần thiết để hạn chế rủi ro và sớm ổn định hoạt động kinh doanh sau bão.

Người dân dùng bao cát, cọ tre để neo giữ mái tôn của nhà hàng ven biển Thiên Cầm, Hà Tĩnh. Ảnh: Đức Hùng

Hiện khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh đang mưa lớn, gió giật cấp 6. Ban quản lý di tích phối hợp với công an, bộ đội địa phương túc trực để đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ, hạn chế thiệt hại và duy trì cảnh quan phục vụ khách tham quan sau bão.

Trong thời gian bão đổ bộ (dự kiến từ 23h ngày 28/9 đến 4h ngày 29/9), chính quyền các tỉnh Quảng Trị - Thanh Hoá khuyến cáo người dân không có nhiệm vụ hạn chế ra đường. Các tuyến đường có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, đặc biệt ở vùng núi, sẽ được cắm biển cảnh báo, bố trí người chốt chặn, chỉ cho phép phương tiện và lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống bão lưu thông.

Dự kiến khoảng 1h sáng 29/9, tâm bão đi vào Quảng Trị - Thanh Hóa, cường độ 9-12. Trên đường vào bờ, bão gây gió mạnh, mưa to từ Đà Nẵng trở ra bắc.

Tuấn Anh