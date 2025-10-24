Khu đất Bến Nhà Rồng - Khánh Hội sẽ dành 60% làm công viên

TP HCM –Gần 60% diện tích khu đất "vàng" Bến Nhà Rồng – Cảng Khánh Hội sẽ làm công viên, tăng 15 lần so với trước, theo đề xuất của Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP HCM.

Nội dung nêu trong báo cáo về phương án quy hoạch tổng thể khu đất Cảng Khánh Hội được Sở Quy hoạch - Kiến trúc trình UBND thành phố, sau khi Thường trực Thành ủy TP HCM thống nhất chủ trương dừng dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội để chuyển sang công viên và không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Theo phương án mới, phần đất thuộc cảng Khánh Hội (rộng khoảng 31,5 ha, chưa tính khu Bến Nhà Rồng - Bảo tàng Hồ Chí Minh) sẽ được phân bổ: 60% cho công viên cây xanh, mặt nước; 20% cho công trình công cộng; 20% cho khu cảng quốc tế.

Khu đất Cảng Bến Nhà Rồng - Khánh Hội cặp với đường Nguyễn Tất Thành, tháng 10/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho biết định hướng này nhằm tăng tỷ lệ không gian xanh, cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng sống và hướng đến phát triển đô thị bền vững.

Trước đây, theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 được duyệt năm 2015, khu đất này được quy hoạch là khu đô thị chức năng với hệ thống hạ tầng hiện đại, trong đó chỉ hơn 4% diện tích dành cho công viên công cộng. Phần lớn diện tích còn lại là khu nhà ở cao tầng gồm 3.116 căn hộ, 32 biệt thự, trường học, bệnh viện, hạ tầng kỹ thuật... Như vậy, sau điều chỉnh, tỷ lệ đất công viên tăng gấp 15 lần so với quy hoạch cũ.

Cùng với việc chuyển đổi công năng, đường Nguyễn Tất Thành - trục chính kết nối quận 7, Nhà Bè (cũ) và khu Nam Sài Gòn với trung tâm TP HCM - cũng sẽ được mở rộng về phía cảng Khánh Hội. Lộ giới cụ thể đang được Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất nhằm đáp ứng nhu cầu hạ tầng giao thông trong tương lai.

Vị trí cảng kéo dài từ cầu Khánh Hội đến cầu Tân Thuận. Đồ họa: Tâm Thảo

Tuyến đường dài hơn 2 km, rộng khoảng 14 m với 4 làn xe, hiện thường xuyên ùn tắc, lưu lượng vượt 140% thiết kế. Dự án mở rộng lên 37-46 m từng bị đình trệ nhiều năm do vướng phần đất thuộc khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội. Việc dừng dự án nhà ở nay mở ra cơ hội tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng giao thông của khu vực.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc cũng đề nghị UBND phường Xóm Chiếu lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm hiện hữu 930 ha, trong đó tiểu khu cảng quận 4 (cũ) rộng 78,57 ha. Sau khi được phê duyệt, phường sẽ lựa chọn đơn vị tư vấn để lập quy hoạch chi tiết 1/500 – cơ sở pháp lý cho việc chuyển toàn bộ khu đất 32 ha thành công viên.

Lê Tuyết