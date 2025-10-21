Hiện trạng khu đất 32 ha ở Bến Nhà Rồng sẽ làm công viên

Cuối năm 2016, UBND TP HCM chấp thuận cho một doanh nghiệp triển khai dự án Khu phức hợp Nhà Rồng – Khánh Hội trên diện tích khoảng 31,5 ha, gồm trung tâm thương mại, hơn 3.100 căn hộ, trường học và trạm y tế.

Sau nhiều năm chậm triển khai, Thường trực Thành ủy TP HCM mới đây quyết định dừng dự án nhà ở tại khu vực Bến Nhà Rồng (quận 4 cũ) để mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, xây công viên, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và phát triển dịch vụ công cộng.

Ngày 20/10, khu đất có vị trí đắc địa, dài gần 3 km dọc bờ sông Sài Gòn, giáp trung tâm thành phố qua cầu Khánh Hội và kết nối khu đô thị Thủ Thiêm, vẫn còn bỏ trống.