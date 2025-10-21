Hiện trạng khu đất 32 ha ở Bến Nhà Rồng sẽ làm công viên

Cuối năm 2016, UBND TP HCM chấp thuận cho một doanh nghiệp triển khai dự án Khu phức hợp Nhà Rồng – Khánh Hội trên diện tích khoảng 31,5 ha, gồm trung tâm thương mại, hơn 3.100 căn hộ, trường học và trạm y tế.
Sau nhiều năm chậm triển khai, Thường trực Thành ủy TP HCM mới đây quyết định dừng dự án nhà ở tại khu vực Bến Nhà Rồng (quận 4 cũ) để mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, xây công viên, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và phát triển dịch vụ công cộng.
Ngày 20/10, khu đất có vị trí đắc địa, dài gần 3 km dọc bờ sông Sài Gòn, giáp trung tâm thành phố qua cầu Khánh Hội và kết nối khu đô thị Thủ Thiêm, vẫn còn bỏ trống.
Cuối năm 2016, UBND TP HCM chấp thuận cho một doanh nghiệp triển khai dự án Khu phức hợp Nhà Rồng – Khánh Hội trên diện tích khoảng 31,5 ha, gồm trung tâm thương mại, hơn 3.100 căn hộ, trường học và trạm y tế.
Sau nhiều năm chậm triển khai, Thường trực Thành ủy TP HCM mới đây quyết định dừng dự án nhà ở tại khu vực Bến Nhà Rồng (quận 4 cũ) để mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, xây công viên, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và phát triển dịch vụ công cộng.
Ngày 20/10, khu đất có vị trí đắc địa, dài gần 3 km dọc bờ sông Sài Gòn, giáp trung tâm thành phố qua cầu Khánh Hội và kết nối khu đô thị Thủ Thiêm, vẫn còn bỏ trống.
Điểm đầu khu đất cảng Nhà Rồng – Khánh Hội hiện là Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TP HCM, cụm di tích bên sông Sài Gòn gắn với sự kiện ngày 5/6/1911 khi thanh niên Nguyễn Tất Thành lên tàu Amiral Latouche-Tréville ra đi tìm đường cứu nước.
Phía sau bến với các xưởng, kho bãi, cầu tàu còn lưu dấu cảng biển sầm uất một thời. Năm 2013, Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận cho Cảng Sài Gòn góp vốn cùng đối tác triển khai dự án khu phức hợp. Tháng 8/2017, Cảng Sài Gòn bàn giao đất để thực hiện và dự kiến ra mắt sản phẩm vào năm 2018, song dự án chưa thể triển khai do vướng thủ tục.
Điểm đầu khu đất cảng Nhà Rồng – Khánh Hội hiện là Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TP HCM, cụm di tích bên sông Sài Gòn gắn với sự kiện ngày 5/6/1911 khi thanh niên Nguyễn Tất Thành lên tàu Amiral Latouche-Tréville ra đi tìm đường cứu nước.
Phía sau bến với các xưởng, kho bãi, cầu tàu còn lưu dấu cảng biển sầm uất một thời. Năm 2013, Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận cho Cảng Sài Gòn góp vốn cùng đối tác triển khai dự án khu phức hợp. Tháng 8/2017, Cảng Sài Gòn bàn giao đất để thực hiện và dự kiến ra mắt sản phẩm vào năm 2018, song dự án chưa thể triển khai do vướng thủ tục.
Lác đác một vài kho, xưởng ở mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành đã bàn giao mặt bằng, ngưng hoạt động.
Lác đác một vài kho, xưởng ở mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành đã bàn giao mặt bằng, ngưng hoạt động.
Ở khu vực gần cầu Tân Thuận (nối quận 7 và quận 4 cũ), nhiều công trình, hạng mục của khu cảng cũng xuống cấp, được tận dụng làm nơi chứa vật liệu xây dựng, phế liệu, kho hàng.
Ở khu vực gần cầu Tân Thuận (nối quận 7 và quận 4 cũ), nhiều công trình, hạng mục của khu cảng cũng xuống cấp, được tận dụng làm nơi chứa vật liệu xây dựng, phế liệu, kho hàng.
Một khu bến bãi khác ở gần kênh Tẻ được tận dụng làm bãi giữ xe.
Một khu bến bãi khác ở gần kênh Tẻ được tận dụng làm bãi giữ xe.
Dù hoạt động cảng đã di dời, tuyến đường Nguyễn Tất Thành cạnh đó và nhiều đường khác ở quận 4 cũ vẫn thường xuyên quá tải, ùn tắc nhiều năm qua, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.
Dù hoạt động cảng đã di dời, tuyến đường Nguyễn Tất Thành cạnh đó và nhiều đường khác ở quận 4 cũ vẫn thường xuyên quá tải, ùn tắc nhiều năm qua, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.
Toàn cảnh Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội hướng nhìn từ cầu Tân Thuận về trung tâm thành phố, đối diện là khu đô thị Thủ Thiêm.
Theo các chuyên gia, việc dừng dự án sẽ giúp đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho người dân khi tạo ra công viên, mở rộng đường về phía cảng; bảo tồn và nâng tầm giá trị lịch sử của Bến Nhà Rồng.
Toàn cảnh Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội hướng nhìn từ cầu Tân Thuận về trung tâm thành phố, đối diện là khu đô thị Thủ Thiêm.
Theo các chuyên gia, việc dừng dự án sẽ giúp đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho người dân khi tạo ra công viên, mở rộng đường về phía cảng; bảo tồn và nâng tầm giá trị lịch sử của Bến Nhà Rồng.
Vị trí cảng kéo dài từ cầu Khánh Hội đến cầu Tân Thuận. Đồ họa: Tâm Thảo
Vị trí cảng kéo dài từ cầu Khánh Hội đến cầu Tân Thuận. Đồ họa: Tâm Thảo
Quỳnh Trần