Cơ hội mở rộng 'đường kẹt xe nhất TP HCM' khi Bến Nhà Rồng thành công viên

Sau nhiều năm quá tải, đường Nguyễn Tất Thành nối Nam Sài Gòn với khu trung tâm kỳ vọng được mở rộng khi Bến Nhà Rồng chuyển thành công viên ven sông.

Chủ trương chuyển đổi công năng khu đất rộng 32 ha ven sông Sài Gòn ở Bến Nhà Rồng (quận 4 cũ) được Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang thông tin tại hội nghị văn học - nghệ thuật gần đây. Với định hướng mới, nơi đây không phát triển nhà ở như trước mà sẽ phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh, làm công viên ven sông kết hợp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành...

Quyết định này giúp một trong những khu đất "vàng" hiếm hoi ven sông Sài Gòn đoạn trung tâm dành cho không gian công cộng, đồng thời mở ra cơ hội nâng cấp tuyến đường luôn đứng đầu danh sách kẹt xe của thành phố.

Kẹt xe cả hai chiều trên đường Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Hạ Giang

Đường Nguyễn Tất Thành dài hơn 2 km, chạy dọc bờ sông Sài Gòn, bắt đầu từ cầu Khánh Hội đến cầu Tân Thuận, nằm hoàn toàn trên địa bàn quận 4 (cũ). Đây là trục giao thông huyết mạch kết nối trung tâm TP HCM với quận 7, Nhà Bè và khu Nam Sài Gòn.

Hình thành trước năm 1975, đường gắn liền với cảng Nhà Rồng – Khánh Hội, nơi từng diễn ra các hoạt động giao thương sầm uất của Sài Gòn xưa. Sau ngày thống nhất, tuyến được mang tên Nguyễn Tất Thành, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh – người ra đi tìm đường cứu nước từ chính bến cảng này.

Khi khu chế xuất Tân Thuận và khu Nam phát triển mạnh, vai trò tuyến đường càng lớn. Tuy nhiên, dù từng được cải tạo năm 1992 cùng cầu Tân Thuận, đến nay Nguyễn Tất Thành đã quá tải nghiêm trọng, đặc biệt giờ cao điểm.

Hiện tuyến đường rộng khoảng 14 m, 4 làn xe, một bên là khu dân cư, trường học; bên còn lại chủ yếu thuộc cảng Sài Gòn. Đây là hướng chính từ quận 1 sang Nam Sài Gòn nên mật độ phương tiện cực cao, nhất là tại các nút giao Hoàng Diệu, Tôn Đản.

Theo Sở Xây dựng TP HCM, lưu lượng xe vượt 140% thiết kế. Chín tháng đầu năm 2024, 811 vụ ùn ứ xảy ra trên tuyến, tức mỗi ngày trung bình 3 vụ. Năm 2023, dữ liệu quan trắc cũng ghi nhận 978 vụ kẹt xe, cao nhất trong toàn thành phố.

Thành phố từng áp dụng nhiều giải pháp tạm như hạn chế xe tải nặng, cấm dừng đậu, đóng dải phân cách, điều chỉnh đèn tín hiệu, nhưng không mang lại hiệu quả lâu dài do hạ tầng quá nhỏ so với nhu cầu thực tế.

Hơn 10 năm trước, TP HCM đã quy hoạch mở rộng đường lên 30 m. Đến năm 2015, trong quy hoạch chi tiết 1/500 khu cảng quận 4, tuyến được điều chỉnh rộng 37-46 m tùy đoạn, mở về hai phía để cân đối với quy hoạch mới của cảng Sài Gòn.

Đường Nguyễn Tất Thành chạy dọc cảng Sài Gòn. Ảnh: Quỳnh Trần

Nhằm giảm thiểu giải tỏa khu dân cư lâu năm, quận 4 kiến nghị chỉ mở rộng về phía đất cảng, giữ nguyên phần nhà dân. Phương án này được chấp thuận, nhưng do khu đất thuộc dự án khu phức hợp Nhà Rồng – Khánh Hội, việc điều chỉnh ranh đất và phân bổ chi phí chậm, khiến dự án mở rộng đường bị đình trệ.

Theo kế hoạch trước đây, nhà đầu tư khu phức hợp sẽ thực hiện luôn việc mở rộng tuyến Nguyễn Tất Thành. Tuy nhiên, khi dự án bất động sản này tạm dừng, kế hoạch cải tạo hạ tầng cũng bị "treo" suốt nhiều năm.

TS.KTS Hoàng Ngọc Lan, Viện Đô thị Thông minh và Quản lý (ISCM, Đại học Kinh tế TP HCM), cho rằng việc thành phố dừng dự án nhà ở tại Bến Nhà Rồng là cơ hội quan trọng để triển khai lại kế hoạch mở rộng đường Nguyễn Tất Thành.

Theo bà Lan, hiện trục Bắc – Nam của TP HCM vẫn chưa hoàn chỉnh, người dân chủ yếu di chuyển qua Nguyễn Tất Thành nên quá tải là điều tất yếu. Nếu tận dụng một phần quỹ đất sau khi khu vực bến cảng chuyển đổi công năng, thành phố sẽ thuận lợi về mặt bằng, tiết kiệm chi phí đền bù và giảm ảnh hưởng tới khu dân cư phía đối diện.

Ngoài ý nghĩa giao thông, bà Lan đánh giá chủ trương này thể hiện tầm nhìn dài hạn, ưu tiên lợi ích cộng đồng thay vì lợi ích ngắn hạn từ phát triển nhà ở. "TP HCM thiếu trầm trọng không gian xanh, nhất là khu trung tâm. Ven sông Sài Gòn lẽ ra phải là không gian chung, nhưng nhiều đoạn đã trở thành khu nội bộ của các dự án dân cư, cao ốc," bà nói.

Bà dẫn chứng, Công viên Central Park (New York) từng bị phản đối vì tốn kém, nhưng sau khi hình thành lại trở thành "lá phổi xanh", nâng giá trị bất động sản và chất lượng sống khu vực. Nếu tiếp tục phát triển nhà ở, TP HCM sẽ đánh mất giá trị cảnh quan, môi trường và văn hóa khó có thể lấy lại.

Đường Nguyễn Tất Thành chạy dọc cảng Nhà Rồng. Đồ họa: Khánh Hoàng

Cùng quan điểm, KTS Ngô Viết Nam Sơn đánh giá việc dừng phát triển nhà ở tại Bến Nhà Rồng là bước đi đúng. Bởi nếu tiếp tục xây cao ốc, bờ sông Sài Gòn sẽ biến thành "bức tường bêtông", che khuất tầm nhìn và tách biệt quận 4 cũ với sông.

Ngược lại, quy hoạch khu vực thành công viên và không gian văn hóa sẽ giữ lại tầm nhìn ra sông, đồng thời tạo điều kiện tái thiết quận 4, nơi có vị trí trung tâm nhưng phát triển chưa tương xứng.

Theo ông Sơn, dù đây là thời điểm thích hợp chỉnh trang đường Nguyễn Tất Thành, song không nên mở quá rộng bởi tương lai các cầu Thủ Thiêm 3, 4 hoàn thành sẽ phân luồng xe đáng kể. Việc nâng cấp cần đồng bộ với hệ thống công viên, quảng trường và công trình văn hóa ven sông, tạo thành trục cảnh quan mới của TP HCM.

"Khi hoàn thiện, khu vực này trở thành dải không gian văn hóa, công viên, giao thông ven sông Sài Gòn, là điểm nhấn cho siêu đô thị tương lai," ông Sơn nói.

Giang Anh