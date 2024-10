Khu dân cư ở Đồng Nai ngập gần 2 m sau mưa lớn

Cơn mưa lớn đổ xuống Bình Dương và Đồng Nai khiến nhiều tuyến đường ngập nặng, khu dân cư gần suối Siệp, giáp ranh giữa hai tỉnh nước sâu gần 2 m, tối 7/10.

Khoảng 19h30, cơn mưa lớn đổ xuống Đồng Nai và Bình Dương khiến các tuyến đường: quốc lộ 1K, Mỹ Phước - Tân Vạn, đường số 11... mênh mông nước. Nhiều xe chết máy phải dắt bộ, nước chảy xiết làm một số người té ngã.

Đường Mỹ Phước - Tân Vạn qua TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương ngập nặng. Ảnh: Thái Hà

Khu vực suối Siệp giáp ranh hai tỉnh - nơi từng xảy ra vụ nước lũ cuốn trôi xe bán tải xuống suối khiến một phụ nữ tử vong cũng trong tình trạng tương tự. Tại khu phố Cầu Hang, phường Hóa An, TP Biên Hòa, nước lũ từ thượng nguồn suối Siệp chảy về mạnh gây ngập sâu gần 2 m. Gần 50 nhà dân bị nước tràn vào gây hư hỏng đồ đạc.

"Mưa lớn chừng 30 phút nước bắt đầu dâng cao, chảy xiết khiến gia đình anh không dám ra đường. Đến 21h30 nước vẫn chưa rút", anh Lê Văn Tuấn, ở khu phố Cầu Hang nói và cho biết đây là đợt ngập nặng nhất từ đầu năm đến nay. Do nước lên nhanh, không kịp di chuyển nên đồ đạc của gia đình hư hỏng khá nhiều.

Khu dân cư ở khu phố Cầu Hang, phường Hóa An, TP Biên Hòa ngập nặng sau cơn mưa lớn. Ảnh: Lê Tuấn

Suối Siệp dài chừng 20 km, bắt nguồn từ các đồi núi nhỏ ở TP Dĩ An chảy ra sông Đồng Nai, là một trong những dòng thoát lũ chính ở đô thị Dĩ An và Biên Hòa. TP Dĩ An đang phối hợp TP Biên Hòa đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công nạo vét, xử lý điểm ngập trên.

Phước Tuấn